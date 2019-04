Liverpool enfrenta Crystal Palace em Anfield para continuar invicto na 'Era Klopp'

A equipe de Liverpool enfrentará nesse domingo (8) a equipe do Crystal Palace em uma partida válida pela 12ª rodada da Premier League. Os Reds ocupam a 9ª posição na tabela de classificação, uma posição acima do rival desse domingo. A equipe da casa está com 17 pontos, enquanto o Crystal tem 16. O empate do Everton fez com que o time de Klopp perdesse uma posição nesse sábado (7).

Desde que o técnico alemão chegou, a equipe inglesa não sabe o que é perder, são 5 jogos sendo 3 empates e 2 vitórias, a última diante do Rubin Kazan em partida realizada na Rússia e válida pela Europe League. Com a vitória os ingleses continuam na 2ª posição do grupo B.

Klopp mantém os pés no chão e acredita que título ainda está muito distante

Após a vitória no clássico, realizado no sábado passado (31), o técnico alemão afirmou que não acredita ainda no título: “Você está louco? Acha que depois de uma vitória sobre Chelsea devemos pensar sobre título? Estou aqui há três semanas e não estamos pensando nisso”, Klopp preferiu manter os pés no chão após o triunfo. Ele também afirmou que seu time pode melhorar seu estilo de jogo: “Temos de pensar no próximo jogo e em melhorar nosso estilo de jogo. Podemos fazer muito melhor do que ontem.”

Crystal chega animado a Anfield após empate diante do United e pode surpreender

A equipe que visitará Anfield nesse domingo empatou com o United rodada passada, jogando melhor que seu adversário e pode surpreender o Liverpool fora da casa. A equipe do meio campo francês Cabaye é perigosa, tanto que ocupa apenas uma posição a menos que seus rivais desse domingo, contando 5 vitórias, sendo três longe dos seus domínios.