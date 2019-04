David Moyes é demitido do comando técnico da Real Sociedad

David Moyes não é mais treinador da Real Sociedad. Os maus resultados no início do Campeonato Espanhol foram determinantes para a diretoria do time basco mudar o comando técnico do clube. A derrota para o Las Palmas por 2 a 0 neste último fim de semana culminou com a saída.

A diretoria do clube se pronunciou oficialmente. O presidente do clube, Jokin Aperribay, afirmou que a decisão partiu de suas ideias e que encontrou um substituto. Até o restante da temporada, o novo treinador da Real Sociedad será Eusebio Sacristán. A escolha, mais precisamente uma aposta, se refere ao fato do novo comandante ter um gosto especial pela preferência por trabalhar segundo a posse de bola, além da boa comunicação com os jogadores, pelo fato do idioma espanhol. Sacristán comandou anteriormente o Celta e o Barcelona B.

David Moyes trabalhou com a Real Sociedad durante o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Uefa Champions League na temporada 2014-2015. Na atual temporada, disputou apenas La Liga, e a equipe, diferentemente do ano passado, está mal das pernas. O clube foi derrotado por 2 a 0 pelo Las Palmas e entrou na zona de rebaixamento. A equipe ocupa a 18ª colocação, com apenas nove pontos ganhos em 11 partidas disputadas.

Junto com David Moyes, o auxiliar técnico Billy McKinlay está de saída. Em 42 jogos no comando, foram 12 vitórias, 15 empates e 15 derrotas. A Real Sociedad entra em campo daqui a duas semanas, uma vez que várias seleções nacionais disputam amistosos e o Campeonato Espanhol dá uma rápida pausa. O adversário será o Sevilla, no Estádio Anoeta, no dia 21, às 13 horas (horário brasileiro de verão).

Confira, abaixo, o comunicado oficial da Real Sociedad sobre a demissão de David Moyes.

“Real Sociedad tomou a decisão de rescindir o contrato do treinador David Moyes. Seu assistente, Billy McKinlay, também deixou sua função no clube. A Real Sociedad gostaria de agradecer pela postura profissional, comprometimento e dedicação que demonstram durante o período que ficaram no primeiro time. Ao mesmo tempo, gostaríamos de desejar tudo de melhor para o futuro, pessoal e profissionalmente."