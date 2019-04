Neymar comemora boa fase no Barcelona e afirma: "Posso jogar melhor"

A noite deste domingo (8), no Camp Nou certamente terá um lugar especial nas recordações de Neymar sobre seus grandes jogos e seus grandes gols. Junto de Luis Suárez, o atacante brasileiro é peça fundamental no atual líder do Campeonato Espanhol. Um gol antológico, e com certeza, um dos mais bonitos da carreira de Neymar, apenas coroou a temporada brilhante que faz o jovem jogador. Após a partida em que o Barcelona venceu por 3 a 0 o Villarreal, Neymar concedeu entrevista e falou sobre essa fase especial na carreira.

Ainda no campo, Neymar comemorou a vitória que deu a liderança aos catalães, e se disse feliz pelos gols marcados. Foram dois no total para o craque brasileiro: "Fomos muito bem, porque criamos muitas chances de gols. Estou feliz pelos gols." , disse o atacante.

Em contrapartida, o jogador de 23 anos não deixou de falar na arbitragem, por conta dos muitos cartões amarelos no jogo - 8 no total: "Nós perdemos o meio de campo e erramos muitos passes", avaliou o jogador de 23 anos. "[Viemos sobrecarregados] porque a cada vez que reclamávamos, recebíamos um amarelo. Não podíamos reclamar", finalizou Neymar, que agora irá descansar para depois se apresentar na Seleção Brasileira para os jogos das Eliminatórias.

Por fim, o artilheiro do Campeonato Espanhol comemorou a boa fase e os gols. Além disso, o brasileiro acredita que possa jogar mais, e que está satisfeito, junto com os companheiros de clube: "Estou muito satisfeito. Acredito que posso mais, jogar melhor, sempre melhorando. Junto com meus companheiros e estou muito satisfeito", salientou o craque do Barcelona.

O próximo compromisso de Neymar será pela Seleção Brasileira, quando o craque irá ao Monumental de Nuñez para enfrentar a seleção da Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O grande clássico será realizado nesta quinta-feira (12), e a presença do camisa 10 canarinho é garantida entre os titulares. Será o primeiro jogo oficial de Neymar após a suspensão que lhe tirou quatro jogos contando com Eliminatórias e Sul-Americana.