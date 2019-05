Ex-lateral Zambrotta elogia Mihajlovic e confia em luta do Milan por vaga na Champions

Nessa segunda-feira (9), o ex-lateral de Juventus e Milan, Gianluca Zambrotta, concedeu uma entrevista para o jornal italiano Tuttosport e entre vários assuntos, falou um pouco da situação atual do Diavolo, afirmou que Sinisa Mihajlovic tem a personalidade certa para comandar os rossoneri, elogiou o jovem goleiro Donnarumma e palpitou a respeito do próximo confronto entre juventinos e milanistas.

Primeiro, Zambrotta disse que o Milan vem evoluindo na temporada e que isso trás confiança para a equipe e projetou o clube lutando por vaga na Champions League juntamente com Fiorentina e Internazionale: “Quando o campeonato voltar, o time deve voltar a atuar como fez antes do empate contra a Atalanta. De qualquer forma, nos últimos cinco jogos o time encontrou uma forma de jogar e adquiriu confiança com as vitórias. Essa pausa será importante para que sejam recuperados alguns jogadores importantes. Creio que o Milan possa brigar pelo terceiro lugar juntamente com a Fiorentina e a Internazionale.”, analisou o ex-jogador de 38 anos.

Depois, o italiano elogiou a personalidade de Mihajlovic no comando do Diavolo, crê que o sérvio é o nome ideal para guiar o time nesse momento e exaltou o jovem goleiro do Milan, Gianluigi Donnarumma: “Mihajlovic me agrada muito, é um treinador de personalidade e que não tem problema em dizer as coisas na cara. Encontrou um esquema que permite aos jogadores de mostrarem suas qualidades e aos poucos, o time começa a engrenar. Donnarumma? Está demonstrando de ter grandes qualidades mesmo com a pouca idade. Pode e deve crescer muito ainda.”, salientou.

Por fim, opinou sobre o importante duelo na próxima rodada da Serie A entre Juventus e Milan, afirmando que o fator casa pode ajudar a Vecchia Signora nesse confronto: “Juventus e Milan fazem sempre grandes jogos e vai depender muito de como essas equipes chegarão, mas a Juventus jogando em casa e buscando pontuar para brigar pelo título parte como favorito.”, concluiu.