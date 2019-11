Resultado Chile x Colômbia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018 (1-1)

Nosso boa noite e novamente o nosso muito obrigado. Até a próxima.

Vamos encerrando mais uma transmissão das Eliminatórias para a Copa 2018. Hoje, empate entre Chile e Colômbia.

As Eliminatórias seguirão com Peru x Argentina, nesta madrugada. Já amanhã, Argentina x Brasil será amanhã, às 22h.

Cafeteros jogam bem, mas pecam na bola parada e ficam na quinta posição. Próximo jogo será contra a temida Argentina.

Chile empata em casa e fica na segunda posição. Nçao fez um bom jogo, faltou criatividade e força defensiva.

94' Fim de papo em Santiago.

93' Volta final no relógio.

92' Jogo ainda segue aberto. Defesas abertas neste momento.

91' Mais quatro minutos.

90' AMARELO, ARIAS. Por cera.

89' MUDA O CHILE: Sai Silva e entra Rabelo.

88' Chile ainda tenta alguma coisa no ataque, mas sofre na defesa.

87' Reta final de partida.

86' MUDA O CHILE: Sai Vargas e entra Pinilla.

85' BRAAAAAAAAVO! Pressão colombiana. Pela esquerda e direita, abrindo espaços, até Cardona mandar de fora e obrigar Bravo à grande defesa.

84' Torcida cafetera faz festa no Nacional de Santiago.

83' MUDA A COLÔMBIA: Sai Martinez e entra Pardo.

82' Chile perdida neste momento. Não consegue armar nenhum bom ataque e sofre com as descidas colombianas.

81' Colômbia é melhor no jogo e tem velocidade e eficiencia na marcação para abrir o contra ataque.

80' James mandou na área, mas Bravo foi soberano para defender.

79' Escanteio curto. Fabra manda cruzado e explode na zaga. Outro escanteio.

78' MUDA O CHILE: Valdivia sai e entra Orellana.

77' TRAAAVA A ZAGA! James para Bacca. Cortou pra perna direita, chutou mas travado por Medel. Escanteio.

76' OOOOOOOOOOOOPAA! Tabela entre Bacca e Cardona. O meia entra na área, sofre o contato, cai na área e fica muita reclamação de pênalti.

75' Chile não encontra as jogadas trabalhadas com a bola no chão e busca muitos lançamentos.

74' Vidal cruza na grande área e Zapata afasta o perigo pra longe.

73' VALDIVIA.... Batida fraca de Sanchez, a bola fica na esquerda e Valdivia tenta colocar no ângulo, mas manda muito por cima do gol. Só tiro de meta.

72' Bom ataque chileno. vargas surge na cara do gol mas perde o ângulo e Ospina manda pra escanteio.

71' MUDA A COLÔMBIA: Cansado, Muriel dá a vaga para Bacca.

70' Peckerman mudou bem e a Colômbia domina as ações da partida.

69' AMARELO, VIDAL. Carrinho feio em Cardona.

68' FESTA COLOMBIANA EM SANTIAGO! Outra jogadaça de Muriel pela esquerda. O colombiano chega na linha de fundo, cruza pra trás. Silva corta mal, cai no pé de James, que gira de direita e manda no cantinho de Bravo. Empatado!

67' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, JAMES RODRIGUEZ, PARA A COLÔMBIA!

66' Sanchez arrisca de fora mas manda fraca demais e ospina pega sem problemas.

65' AMARELO, BRAVO. Por reclamação.

64' James cabeceia fraco, após levantamento de Cardona e a bola sai em linha de fundo. Só tiro de meta.

63' SAAAAALVA, VIDAL! Outra chegada de Muriel pelo meio. Foi fintando e abrindo espaços, mas Vidal travou o chute. Escanteio.

62' JAAAAMES.... Contra ataque muito rápido com Muriel. Ele abriu na canhota para James Rodriguez, que mandou cruzado, mas bateu mal na bola e facilitou a vida chilena.

61' Colombiano mais abertos e buscam o ataque. Chile terá mais espaços.

60' James e Arias atacam bem pela direita, mas o lateral segura muito a bola e a zaga afasta o perigo.

59' Ataque chileno na base da bola longa para Vargas, mas em impedimento.

58' Batida de James no segundo pau. A bola fica pipocando na área, mas Medel afasta como pode.

57' Batida de James, a zaga afasta, mas Sanchez domina com a mão. Mais uma chance de bola parada.

56' MUDA A COLÔMBIA: Cardona entra e Sanchez sai.

55' QUAAAAAAAASE! Muriel faz linda jogada veloz pela esquerda, cruza rasteiro, passa por todos e quase Beausejour manda contra. Escanteio.

54' James manda de fora da área, mas tira demais do gol e só tiro de meta.

53' Quase a Colômbia entrega um presente aos chilenos na saída de bola. Ospina saiu bem do gol.

52' Isla foi para o ataque e, aos trancos e barrancos, quase tira um cruzamento. Zapata cortou pra longe.

51' Sanchez manda fechado e Zapata afasta de cabeça.

50' OOOOSPINA! Cobrança longa de Matias Fernandez e Ospina foi buscar no ângulo. Escanteio.

49' Chile com a bola e busca o ataque. Colômbia defensiva, mas precisa sair mais para o empate.

48' ZAPATA, AMARELADO. Entrada forte em Sanchez. Chile segue no ataque.

47' Matias Fernandez manda na grande área, mas Vargas estava em impedimento.

46' Alexis mandou em cima da barreira. Se salva a Colômbia.

45' E o Sanchez já foi pra cima e cava falta de Arias. Ótima chance frontal.

45' Sem mudanças, a bola volta a rolar em Santiago.

Vamos ao segundo tempo.

Equipes vão retornando e a bola vai rolar em instantes.

A tática de Pekerman foi muito bem feita até a reta final. Com marcação intensa, saída rápida, teve as melhores chances em velocidade pelas laterais. Mas nos minutos finais, cometeu muitas faltas e isso deu a chance ao Chile marcar em falha na bola parada.

Partida bem morna, onde os chilenos começaram com o ímpeto natural, mas esbarraram numa forte e muito boa marcação colombiana. Sem encontrar espaçõs, começou a errar passes e dar contra-ataques.

Com gol de Vidal, nos minutos finais de primeiro tempo, o Chile vai vencendo a Colômbia por 1 a 0.

47' Sem mais nada para acontecer, fim da primeira etapa, Santiago.

46' Volta final do relógio neste primeiro tempo.

45' Teremos mais dois minutos de jogo.

44' O ALÍVIO! Bola levantada na pequena área, falha a marcação colombiana e Arturo Vidal manda de cima pra baixo, no canto esquerdo baixo de Ospina. Sem chances.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, VIDAL, PARA O CHILE!

42' Daniel Torres chega por cima em Matias Fernandez e Chile tem ótima chance de bola parada.

41' Jogo cai tecnicamente. Poucas chances de gol e muitos erros de passes.

40' Vamos para a reta final de partida neste primeiro tempo.

39' Cruzamento de James Rodriguez da direita e a bola passa por toda a área e sai em linha de fundo.

38' Beausejour atropela Arias e Chile perde ataque pela esquerda.

37' Relembrando: ARGENTINA X BRASIL ADIADO. Chuva muito forte adiou o jogo para amanhã.

36' James é pouco acionado em sua volta à seleção. Aguarda o contra ataque para sair em velocidade.

35' Torcida chilena muito quieta na partida. Chile não é um primor ofensivo.

34' Vargas domina, gira na entrada da área, mas manda fraquinha pela linha de fundo. Só tiro de meta.

33' Jara avança pela esquerda, busca enfiada de bola, mas manda um tijolo para Vargas.

32' Na base das faltas, Chile começa a ter mais controle do jogo e do ataque.

31' Vidal manda na área e Ospina dá um soco na cara da bola.

30' AMARELO, CARLOS SANCHEZ. Pegada forte em Valdívia e o primeiro cartão do jogo.

29' Vargas foi pro mano a mano, mas a cobertura colombiana foi muito bem pra afastar o perigo.

28' Tudo bem com Beausejour e o jogo reinicia.

27' Dividida de cabeça entre Beausejour e Martinez. Pior para o chileno. Jogo parado.

26' ISLA... Foi cruzar e mandou de tornozelo nas mãos de Ospina.

25' Valdivia ia escapando da marcação, mas foi agarrado e sofreu falta. Vem Chile.

24' Chile não tem pressa e troca passes, mas sem muita velocidade. Encontra muita dificuldade.

23' Marcação colombiana é eficiente e obriga o Chile a trocar passes mais verticais e induz o erro.

22' Colombianos fazem grande partida até aqui e são melhores do que os mandantes.

21' James cobrou muito aberto e Vidal afastou.

20' BRAAAAAAAAAVO! Saída errada do Chile, Muriel retoma, avança pela esquerda, cruza rasteiro. James passa da bola, Martinez rola e Torres obriga um milagre de Bravo! Escanteio.

19' Sampaoli segue seu ritual. Muito intenso e vivo na beira do gramado.

18' IMPEDIDO! Triangulação muito rápida entre Vidal, Valdivia e Vargas, mas o camisa 9 estava impedido na finalização.

17' José Peckerman pede à sua equipe para se compactar mais na saída de bola.

16' Muriel parte pra cima da marcação, cai na área, fica olhando pra arbitragem, mas o jogo segue.

15' Colômbia começa segura na partida. Atua bem na marcação e sai rápido no ataque.

14' SAAAAAAALVA, VIDAL! Muriel faz linda jogada pela esquerda, cruza. James ajeita para Martinez, que chuta de primeira e Vidal se joga pra evitar o gol.

13' Vidal manda de fora e explode a bola no Zapata.

12' Valdívia começa bem o jogo e se apresenta muito par armar pelo Chile.

11' Beausejour manda na área e Ospina sai bem pra fazer a ponte.

10' Bom ataque colombiano e Jackson Martinez apareceu travado pela esquerda.

9' Sanchez cobrou, a bola é rebatida e Vargas isola o chute.

8' Valdívia é atropelado e Chile tem ótima chance.

7' Colômbia aguarda mais em seu campo e faz uma marcação forte até aqui, eficiente.

6' Chile começa veloz e com muita movimentação no ataque.

5' E já pintam os primeiros "Chi Chi Chi le le le".

4' James aparece pela primeira vez no ataque, mas adiantou demais a bola e saiu com tudo em linha de fundo.

3' CONFIRMAÇÃO OFICIAL: Jogo entre Argentina x Brasil que seria hoje, às 22h, foi adiado para amanhã, no mesmo horário, por causa de fortes chuvas em Buenos Aires.

2' Sanchez manda na área, a bola é espirrada, volta para Sanchez, que estava impedido.

1' OOOOOOSPIIIIINAAAA! Primeiro ataque chileno, Sanchez mandou de fora, a bola ia encobrindo Ospina, que deu um passo atrás e mandou para escanteio.

0' Autoriza o árbitro. Começa o jogo em Santiago.

Colombianos com camisa amarela, calção azul-marinho e meias cermelhas.

Chile com seu uniforme principal. Camisa vermelha, calção azul e meias brancas.

Arbitragem de Enrique Cáceres com Rodney Aquino e Carlos Cáceres.

Chile em campo com Bravo; Isla, Medel, Silva, Jara; Vidal, Valdivia, Fernandez, Beausejour, Vargas, Sanchez. Téc: Jorge Sampaoli.

Colômbia com Ospina; Arias, Zapata, Murillo, Fabra; D. Torres, Sánchez, Mejía; James; Muriel, Jackson Martinez. Téc: José Peckerman.

Hino à capela! Um espetáculo em Santiago.

Vamos agora para o sensacional clima do Hino Chileno.

Torcida colombiana se faz presente na capital chilena.

Vamos para a execução do hino Nacional da Colômbia.

Equipes sobem ao gramado. A torcida explode e vai iniciando o protocolo de entrada.

Torcida chilena lota o estádio Nacional e a partida vai se aproximando de seu início.

Casa da Seleção e palco da grande decisão vencida pela Roja, o Estádio Nacional de Santiago será o palco da partida.

Para o Mundial de 2014, as duas equipes se classificaram. A Colômbia pegou a segunda vaga, seguida pela equipe chilena.

FIQUE DE OLHO: Teo Gutierrez, atacante: recentemente especulado no Corinthians, o centroavante é o homem-gol de confiança de José Pekerman, após mais uma sequência ruim de Falcão Garcia.

FIQUE DE OLHO: Jorge Valdivia, meia: Conhecido do público brasileiro, o Mago é o passe de qualidade, de visão de jogo e domínio do meio de campo chileno.

Será o reencontro dos dois times após algum tempo, já ambas equipes não se enfrentaram na Copa América deste ano.

As forças da Colômbia se concentram no retorno de James Rodriguez. O meia do Real Madrid foi desfalque nas duas primeiras rodadas e retorna nesta fase.

O Chile terá a força da torcida nesta terceira rodada. Mesmo campeã e equipe a ser batida, a Roja não quer diminuir o ritmo para abrir vantagem no topo das Eliminatórias.

Do outro lado, a mistura de juventude e experiência para levar a equipe colombiana à mais uma Copa.

Duelo interessante e que opõe seleções distintas. Uma com poderio enorme e um dos melhores elencos do mundo, além de atual campeã da América.

Do outro lado, uma das equipes mais ofensivas e talentosas. A Colômbia quer se recuperar da derrota para oo Uruguai na rodada passada.

A cobertura especial da terceira rodada terá uma das principais equipes do mundo. Nesta noite, acompanhe a campeã continental quer manter o ótimo retrospecto, com vitórias em todos os dois jogos iniciais.

São 10 equipes, todas contra todas em turno e returno, 18 rodadas para os quatro primeiros avançarem do forma direta e o quinto ainda disputa com o campeão da Oceania, a vaga final. Esse é o caminho nas Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia 2018.

A partir de agora, vamos de Copa do Mundo. O Mundial está oficialmente aberto e a primeira fase para as equipes sul-americanos já começou. As temidas seleçõe de Brasil e Argentina começam irregulares, mas são super potências.

