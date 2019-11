Resultado de Equador x Uruguai Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018 (2-1)

Obrigado a todos que acompanharam este grande jogo conosco. Não deixem de acompanhar tudo sobre as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 e outras grandes competição internacionais e nacionais na VAVEL Brasil. Um abraço e até a próxima!

91' Fim de jogo! O Equador vence o duelo de invictos e fica na liderança momentanea da competição!

89' Isolou! Ayoví emenda de primeira após receber de Caicedo e manda por cima do gol

86' Substituição no Uruguai:

Sai: Alváro González

Entra: Alváro Pereira

86' Cartão amarelo! Godín por falta em Martínez

85' Substituição no Uruguai:

Sai: Hernández

Entra: Michel Santos

83' Efeito da altitude de 2.300 metros parece prejudicar os uruguaios já no final de jogo. Os celestes não esboçam nenhuma reação

81' Substituição no Equador:

Sai: Bolaños

Entra: Cazares

77' Cartão amarelo! Paredes, também por reclamação

76' Cartão amarelo! Achillier por reclamação

63' Substituição no Uruguai:

Sai: Lodeiro

Entra: Rolán

61' Martínez a todo pano! Jogador faz jogada individual e chuta forte, mas Muslera defende com segurança

57' Montero faz jogada individual pela esquerda e chuta forte. Muslera faz boa defesa para o lado, mas a bola encontra Martinez, que escora para o fundo das redes.

57' GOOOOOOOOOOOL DO EQUADOR!!! MARTÍNEZ BOTA OS EQUATORIANOS NA FRENTE NOVAMENTE!

55' Jogo fica bom e quente na segunda etapa. Ambas equipes buscando os três pontos sem medo!

53' Troco! Equador responde pressão celeste! Noboa recebe na área e cabecea firme contra o gol de Muslera, que faz linda defesa!

52' No travessão!!!!! Quase a virada Uruguaia! Cavani recebe novo cruzamento, agora de Carlos Sánchez, e bate firme; a bola vai no poste! Celeste em cima em busca da virada!

48' Primeira jogada da segunda etapa e já temos gol no estádio Olímpico. O Uruguai empata a partida!!! Edinson Cavani recebe cruzamento de Lodeiro em falta na intermediária e tira de Dominguez para marcar!

48' GOOOOOOOOOOOOOOL DO URUGUAI!!! CAVANI!!!

Substituição no Equador:

Sai: Quiñonez

Entra: Bolaños

45' Rola a bola para a segunda etapa!

45' Fim do primeiro tempo! Equador é muito superior aos Uruguaios

44' Posse de bola massacrante do Equatdor: 72% contra 27% dos uruguaios

40' Olha o Erazo! zagueiro gremista faz fila e sai jogando bonito no campo de defesa

38' Primeira chegada do Uruguai!!! Carlos Sánchez recebe livre na área, chuta, e Dominguez faz bela defesa

35' Cartão amarelo! Maxi Pereira por falta

30' Uruguai luta contra altitude e cruza com frequência bola na área dos equatorianos

26' De novo! Caicedo novamente: o atacante chega na área, consegue espaço, mas Coates afasta!

23' Ótima troca de passes ofensiva dos equatorianos. Paredes rola para trás para Caicedo pegar de primeira! 1 a 0.

23' GOOOOOOOOOOOOOOL DO EQUADOR!!!! NA PRIMEIRA CHEGADA!!! CAICEDO!!

20' Jogo é frio no estádio Olímpico. Equipes se estudam muito. Nenhuma chance clara de gol até aqui

17' Cartão amarelo! Pedro Quiñonez, por falta em Arévalo Rios

11' Visitantes deixam os equatorianos jogarem, marcando no seu campo

5' Uruguai consegue segurar a pressão inicial dos donos da casa, e já consegue dominar a bola com mais tranquilidade no meio-campo

1' Equador começa no ataque

0' Rola a bola no estádio Olímpico!

Uruguai escalado: Muslera, Maxi Pereira, Godín, Coates e Martín Cáceres; Arévalo, Carlos Sánchez, Álvaro González e Lodeiro; Abel Hernández e Cavani

Equador escalado: Domínguez, Paredes, Achilier, Erazo e Ayoví; Pedro Quiñónez, Noboa, Fidel Martínez e Jefferson Montero; Miller Bolaños e Caicedo

Um fator importante para os anfitriões será a altitude de 2.800 metros que tem o estádio Olímpico Atahualpa, localizado em Quito. Para minimizar os efeitos, a delegação Uruguaia treinou em Guayaquil, no nível do mar, e chegará na capital do Equador poucas horas antes do confronto de invictos.

Já os Uruguaios vêm modificados no setor ofensivo: Nicolás Lodeiro será o substituto de Álvaro Pereira no meio-de-campo. A mudança é apenas por opção do treinador, que no ataque decidiu dar um tempo no banco para Diego Rolán, que cederá seu posto a Abel Hernández. Luis Suárez, por sua vez, segue suspenso pela Fifa. Cavani, de volta, entra no lugar de Stuani.

Tratando-se de desfalques, o Equador terá a ausência de dois dos seus principais jogadores: Enner Valencia e Antonio Valencia são as baixas do time canário para a partida de logo mais; ambos lesionados.

FIQUE DE OLHO: Edinson Cavani, atacante: Voltando de suspensão que durou desde a semifinal da Copa América 2015 diante do Chile, o artilheiro celeste será o grande reforço dos charruas para o confronto. Cavani tem mais de 28 gols com a camisa Uruguaia.

FIQUE DE OLHO: Felipe Caicedo, atacante: o camisa 8 equatoriano tem mais de 15 gols com a camisa canária e vive boa fase no comando do ataque. Caicedo já soma um gol em dois jogos nas Eliminatórias, e é a esperança de gols dos anfitriões para a partida.

Óscar Tabarez, treinador do Uruguai analisou o confronto e a expectativa dos celestes na competição: "Esse é um jogo em que qualquer resultado que não seja perder pode ser considerado bom, pois será como visitante e diante de um dos postulantes a uma vaga na Copa do Mundo. O Equador vem muito forte e não é por acaso. Portanto, precisamos ter muito respeito pelo adversário e cuidado com o nosso comportamento. Mas temos que ter em mente, também, que a vitória pode ser decisiva mais na frente”, disse o uruguaio.

Fazendo um ótimo trabalho no comando dos canários, o treinador equatoriano, Gustavo Quinteros pregou postura ofensiva de seu time para jogar dentro de casa e sair com o resultado positivo: “Como vamos jogar em casa acredito que a proposta de jogo deva partir do Equador. Mas não podemos vacilar em alguns aspectos, como as boas jogadas de bola parada do Uruguai. O Equador precisa seguir vencendo para aproveitar seu bom momento para somar pontos”, salientou.

Também contra a Bolívia, o Uruguai estreou nas Eliminatórias com vitória fora de casa. O placar de 2 a 0 garantiu os primeiros três pontos dos charruas no torneio. Na última rodada, a celeste venceu com facilidade a Colômbia por 3 a 0 no estádio Centenário e assumiu a liderança das Eliminatórias por conta do saldo de gols. Sánchez, Godín e Rolán balançaram as redes.

Na primeira rodada, o Equador surpreendeu a Argentina, e bateu os vice-campeões mundiais por 2 a 0 em pleno estádio Monumental de Nuñez. Na última, a vitória dos canários sobre a Bolívia veio pela mesma quantia de gols. Caicedo e Bolaños balançaram as redes no gramado molhado do estádio Olímpico.

Os visitantes também somam 100% de aproveitamento neste início de Eliminatórias, e com duas vitórias em dois jogos, ocupam a liderança na tabela. Os Uruguaios tem saldo 5 - um a mais que o Equador.

O mando de campo é Equatoriano nesta noite. Os canários ocupam a vice-liderança da competição, com duas vitórias em dois jogos. Seis pontos e 100% de aproveitamento para os anfitriões.

A competição conta com 10 seleções no total, com turno e returno. Ao término das Eliminatórias, as quatro primeiras colocadas vão ao Mundial da Rússia de 2018 e a quinta irá para a repescagem.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! À partir de agora você acompanha tudo sobre a 3° rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Tudo sobre o jogo entre Equador x Uruguai! A bola rola às 19h, e você acompanha tudo conosco!