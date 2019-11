Resultado Espanha x Inglaterra no Amistoso Internacional (2-0)

O técnico Vicente del Bosque tem três desfalques entre os considerados titulares, o lateral-direito Juanfran Torres, o zagueiro Sergio Ramos e o meia David Silva, e aproveitará para fazer alguns testes.

O capitão da seleção inglesa, Wayne Rooney, não irá jogar o amistoso de sexta-feira contra a Espanha e o atacante Jeremy Vardy está sofrendo uma lesão e possivelmente não irá participar, disse o técnico Roy Hodgson nesta quinta-feira.

Nesta sexta-feira, a Espanha recebe a Inglaterra às 17h45 (de Brasília) para um amistoso internacional de preparação para a Eurocopa de 2016, na França. A Fúria, que irá defender o título da Euro no ano que vem, terá um teste de fogo contra os britânicos, que venceram todos os seus dez jogos na fase de classificação da competição.

Espanha, atual bicampeã continental, e a Inglaterra, única equipe até terminado as Eliminatórias com 100% de aproveitamento, farão nesta sexta-feira um amistoso entre duas fortes candidatas ao título da Eurocopa do ano que vem, na França.

Além de enfrentar o time de Vicente Del Bosque, a Inglaterra irá encarar a França ainda neste mês e o atacante Sterling, do Manchester City, acredita que os dois jogos serão uma grande oportunidade para o time, que tem uma base formada por jovens, testar sua força depois do fracasso na Copa do Mundo, quando foram eliminados ainda na primeira fase.

Com campanhas sem sustos na classificatória para a competição continental, as duas seleções não precisam se preocupar com a repescagem e por isso medirão forças no estádio José Rico Pérez, na cidade espanhola de Alicante.

“Alguns de nós (ingleses) já nos conhecíamos da Seleção Sub-21, portanto, é um time bastante jovem e que está sempre aprendendo. Somos novos, mas aqui também tem alguns jogadores que estão atuando em seus clubes na Premier League já há um bom tempo. Particularmente, estou focado em treinar muito e estar na equipe que vai encarar a Espanha”, disse o jogador do City.

Sem grandes adversários em seus grupos nas Eliminatórias, a 'Fúria' e o 'English Team se dispuseram a encarar um grande rival. Para os espanhóis, é a chance de deixar para trás a apatia dos últimos jogos.

Sobre a fase classificatória, Sterling afirmou que tem consciência do trabalho feito, mas espera muito mais dificuldade contra a Espanha. “Nós sabemos que fizemos uma boa campanha, mas agora teremos um real desafio pela frente. Iremos enfrentar um dos melhores times da Europa”, concluiu.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe a partida entre Espanha x Inglaterra no Amistoso Internacional! Fique conosco!