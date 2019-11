Resultado França x Alemanha pelo Amistoso Internacional (2-0)

Nesta sexta-feira (13), França e Alemanha se enfrentam em amistoso para a preparação para a Euro 2016, no Stade de France em Saint-Denis na grande Paris. Os franceses que são o país sede do principal torneio não contarão com Benzema e Valbuena que ficaram de fora desta, mas vai com o de melhor para o clássico contra uma grande rival e que é um dos favoritos ao titulo da competição e também tem desfalques são eles o volante Toni Kroos e Mesut Özil poupados.

O arbitro da partida será o espanhol Antônio Mateu Lahoz e o duelo está marcado para as 18h00 horário de Brasília. No ultimo encontro entre as duas seleções, ocorreu na Copa do Mundo de 2014, realizado no Brasil no estádio do Maracanã, vitória dos alemães pelo placar de 1 a 0, o gol foi marcado por Mats Hummels.

Os franceses que vem se preparando para a Euro 2016 e vem de quatro vitorias seguida, não contará com o atacante Karim Benzema do Real Madrid e Mathieu Valbuena do Lyon que se envolveram em polemica por conta que envolveram os dois jogadores, mesmo assim, o centroavante não poderia atuar por conta de problemas físicos e o meio-campista não tem condições psicológicas. Porém que vai no entrar no lugar do atacante será o jovem Martial que vive um grande momento no Manchester United.

Para Didier Deschamps treinador da seleção francesa é um grande teste contra um adversário de muita tradição: “É um ótimo teste contra uma seleção que vai brigar pelo titulo da Euro, a Alemanha tem excelentes jogadores e quando os enfrentamos na Copa do Mundo e foi um jogo duríssimo, mas infelizmente fomos eliminados naquele dia, agora é pensar para frente e continuarmos a nossa preparação para a Euro”.

O goleiro e capitão Hugo Lloris prevê confronto equilibrado: “Não é apenas um amistoso é um grande clássico do futebol mundial, mas vamos buscar fazer o nosso jogo e mostrar o melhor que a nossa equipe mostrou nos últimos amistosos que fizemos. Agora iremos enfrentar um adversário que uma das equipes mais fortes do mundo e com grandes jogadores, espero que consigamos o resultado positivo”.

A Alemanha que se classificou na ultima rodada contra a Geórgia e vem como uma das favoritas ao titulo. Os comandados de Joachim Low buscarão o tetra campeonato do torneio que não vem desde 1996, quando conquistou pela ultima vez vencendo a República Tcheca. As ausências são o volante Toni Kroos e Mesut Özil poupados, além dos lesionados Höwedes, Gotze e Reus. Os retornos à seleção estão por conta do volante Khedira que está recuperado de lesão e do atacante Mario Gomez que volta, depois de um ano ao time principal. Também tem novidades na convocação são eles o goleiro Kevin Trapp e o meia-atacante Leroy Sané que nas prévias aparece como titular.

Joachim Low falou que o jogo é importante para a Alemanha: “É uma partida muito importante para a nossa equipe e enfrentar uma equipe forte, com grandes jogadores. Tivemos a felicidade de vencermos o time deles na Copa do Mundo e conseguimos a classificação a semifinal em uma partida duríssima, mas a pagina virou e precisamos pensar para frente”.

O lateral esquerdo Jonas Hector disse que o jogo será uma prévia que veremos na Euro: “Jogar contra a França é bem especial e ainda um clássico contra uma equipe fortíssima. Faremos o possível para conquistar um bom resultado e encerrar os jogos desse ano com vitorias, mas enfrentaremos um adversário qualificado e que vai buscar o titulo, por ser o país sede. Vamos fazer a nossa parte e jogarmos o nosso melhor”.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora a partida entre França x Alemanha em amistoso internacional! Fique conosco!