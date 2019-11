Resultado Venezuela x Equador nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018 (1-3)

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, se iniciam nesta semana trazendo muitas incertezas, principalmente sobre quão distantes os maiores favoritos do continente ainda estão dos considerados azarões.

E é nesse contexto de insegurança de Brasil e Argentina que a Venezuela iniciará sua caminhada na competição, na quinta-feira (8), enfrentando o Paraguai em casa, às 18h pelo horário de Brasília.

A Venezuela nunca foi à Copa do Mundo em toda a sua história, mas de tempos em tempos aparece para dar trabalho aos mais tradicionais.

Exemplo disso foram as campanhas nas duas últimas eliminatórias, quando a Vinotinto ficou perto da sonhada classificação - 2 pontos da repescagem em 2010 e 5 pontos desta mesma fase em 2014.

Apesar do recente histórico de aprontar, no entanto, a seleção venezuelana não vive seu auge, principalmente depois que o meia Alejandro Moreno e o atacante Giancarlo Maldonado se aposentaram da equipe nacional, em 2011.

Na Copa América de 2015 ficou apenas na 9ª colocação entre 12 equipes, caindo na primeira fase, campanha pior ainda se comparada à da Copa América 2011, na qual foi eliminada apenas nos pênaltis na semifinal, pelo Paraguai, que posteriormente viria a ser vice-campeão. A qualificação à maior competição do futebol mundial dificilmente virá desta vez.

O Equador entrará em campo pela primeira vez nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 já com uma pedreira. A seleção comandada pelo técnico Gustavo Quinteros enfrentará, na quinta-feira (8), no Monumental de Núñez a poderosa Argentina, que, mesmo sem Messi, ainda conta com astros como Di María, do PSG-FRA, Aguero, do Manchester City-ING, e muitos outros.

Comentada como as Eliminatórias mais difíceis dos últimos tempos, com a melhor geração chilena, as tradicionais seleções brasileira e argentina, e o Uruguai de Luis Suárez, o Equador é apontado como uma 'zebra' no torneio. A equipe, um degrau a baixo das principais seleções, tenta pelo menos o 5º lugar para conseguir ir à repescagem contra um adversário que será definido por meio de um sorteio.

O povo equatoriano aposta suas fichas em Antonio Valencia. O meia, que defende o Manchester United-ING desde 2009, participa praticamente de todas as jogadas ofensivas de sua seleção, e, após ficar de fora da última Copa América por lesão, será importante tanto com assistências como com gols para levar o Equador a uma classificação para a Copa do Mundo da Rússia em 2018.

Com uma base das Eliminatórias de 2014 e mais alguns jovens jogadores, o técnico Quinteros promete dar trabalho às principais seleções. Nomes como os de Juan Carlos Paredes, Gabriel Achilier, Walter Ayoví e até Frickson Erazo, que vem sendo um dos destaques do Grêmio no Brasileirão, contarão com jogadores novatos na equipe, como o goleiro Esteban Dreer e o atacante e o atacante Miller Bolaños, ambos do Emelec.

A seleção tentará se inspirar nas últimas Eliminatórias para conseguir uma vaga na Copa da Rússia. Na ocasião, os equatorianos ficaram na 4ª colocação, com 25 pontos, mandando o Uruguai para a repescagem. Aquela competição porém, não contou com a seleção brasileira, que iria sediar a Copa do Mundo e não precisou disputar o torneio classificatório.

Quinteros tenta repitir o feito de outros colombianos e levar a seleção do Equador ao mundial. Os treinadores Hernán Darío Gómez, Luis Fernando Suárez e Reinaldo Rueta conseguiram levar os equatorianos às copas de 2002, 2006 e 2014, respectivamente, e agora cabe ao colombiano a classificação para ir à Rússia.

Na última Copa do Mundo, no Grupo E, o Equador não empolgou seus torcedores. Após uma derrota para a Suíça na estreia, os equatorianos venceram a seleção de Honduras e no último jogo empatou com a França, dando adeus à competição ainda na primeira fase.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Venezuela x Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo! Fique conosco!