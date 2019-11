Resultado Uruguai x Chile nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018 (3-0)

Obrigado a todos que acompanharam este grande jogo conosco! Um abraço e até a próxima!

Com este resultado, o Uruguai assume a vice-liderança das Eliminatórias com nove pontos! O Chile, dependendo dos resultados, pode ficar na quinta colocação com sete pontos.

90+2' Fim de papo em Montevidéu! Godín, Álvaro Pereira e Cáceres marcam e o Uruguai despacha o Chile por 3 a 0!

88' Bravo! Sanchez recebe no meio, podia passar para Cavani, mas arriscou, obrigando o goleiro chileno a fazer uma defesaça!

86' Alexis Sanchez cobra falta, mas manda por cima. Não é o dia do Chile.

84' Matías Fernandez cobra falta muito bem mais uma vez e Muslera espalma.

82' Substituição no Chile: sai Vargas, entra Orellana. Na saída, Vargas mostrou o dedo para a torcida uruguaia. Que feio!

81' BRAVO SENSACIONAL! Arévalo Rios recebe sozinho na grande área, sai na cara do goleiro chileno, que cai, mas defende. Faltou o cacoete de centroavante!

80' Após cobrança de falta, Godín cabeceia bem, mas Bravo defende.

80' Substituição no Uruguai: sai Rolan, entra Nahitan Nández.

78' Vidal dá uma joelhada em Arévalo, mas Wilmar Roldan fica na bronca de novo. Volante chileno está com amarelo.

76' Uruguai se fecha muito bem e segura um ótimo resultado.

75' Medel chega duro em Álvaro Pereira e o jogo fica parado.

72' Matias Fernandez cobra falta com veneno, mas Muslera defende com segurança.

70' Substituição no Uruguai: sai Cáceres, entra Gastón Silva.

VINE: Martin Cáceres! Uruguai 3 x 0 Chile!

69' Cartão amarelo para Álvaro Pereira por falta em Marcelo Diaz.

67' Alexis Sanchez domina no meio e arrisca, mas Muslera defende.

66' Substituições no Chile: Sai Mark Gonzalez e Mena, entra Beausejour e Matías Fernandez.

VINE: Álvaro Pereira! 2-0 Uruguai!

64' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO URUGUAI!! Mais um gol de bola aérea! Após cobrança de escanteio, Bravo sai mal e Cáceres, na primeira trave, cabeceia para o fundo do gol! Festa em Montevidéu! 3 a 0 Uruguai!

62' Cartão amarelo para Marcelo Diaz por falta em Sanchez.

61' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO URUGUAI!!! Após lançamento, Cavani desvia e Álvaro Pereira cabeceia com perfeição por cima de Bravo! 2 a 0 Uruguai!

59' Substituição no Uruguai: Sai Lodeiro, entra Álvaro Pereira.

58' Vidal faz falta dura em Cavani, mas Wilmar Roldan fica só na bronca.

56' Ah, Rolan! Atacante uruguaio faz linda jogada pela esquerda, mas erra na hora de virar o jogo.

55' Coates! Vargas aciona Isla na direita, que cruza rasteiro, mas o zagueiro uruguaio é perfeito no lance e manda para a linha de fundo.

53' Muslera! Chile trabalha bem a bola, que chega em Vargas, que finaliza, mas o goleiro uruguaio vai bem no lance.

51' Um total de seis cartões amarelos até agora, três para cada lado. Jogo pegado.

50' Cartão amarelo para Maxi Pereira por reclamação.

49' Cartão amarelo para Alexis Sanchez por reclamação.

48' Valdívia aciona Vargas, mas a bola sai um pouco forte e fica com Muslera.

47' Lá vem o Uruguai! Sanchez rouba e cruza para Rolan, mas Isla afasta bem.

46' Uruguaios voltam marcando pressão. Chilenos com dificuldade para sair.

45' Começa o segundo tempo no Centenário!

22:05 As duas equipes estão de volta ao gramado do Centenário.

21:55 Jogos encerrados: Colômbia 0 x 1 Argentina; Venezuela 1 x 3 Equador | Em andamento: Paraguai 0 x 0 Bolívia.

21:53 A Seleção Brasileira encara o Peru daqui a alguns minutos! Acompanhe este jogo conosco!

21:50 Após o término do primeiro tempo, jogadores das duas equipes se desentendem mais uma vez. Clima quente no Uruguai.

45+2' Fim do primeiro tempo! Uruguai 1 x 0 Chile, gol de Godín!

45' Godín! Valdívia acerta ótimo lançamento para Isla, que cruza, mas o zagueiro uruguaio afasta.

42' Perfeito, Jara! Rolan recebe no meio e tenta lançamento para Sanchez em profundidade, mas Jara é perfeito no lance e intercepta.

38' Lá vem o Chile! Chilenos puxam mais um contra-ataque, mas Valdívia erra na hora de passar a bola. Momento bom dos visitantes.

37' Muslera! Após troca de passes, Vidal recebe e arrisca de canhota, mas o goleiro uruguaio foi bem e fez a defesa.

34' Sanchez tenta lançamento para Vidal, mas erra. Chile parece nervoso com o resultado adverso.

33' Jogo fica mais morno neste momento. Uruguaios se fecham e chilenos tem dificuldade para sair.

30' Após cobrança de escanteio, Medel aparece na segunda trave e cabeceia, mas manda para fora.

VINE: Godín! Uruguai 1-0 Chile!

26' Que beleza! Coates faz bela jogada no meio, mas erra na hora de passar para Carlos Sanchez.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO URUGUAI!!!! Após cobrança de falta, a bola sobrou para Corujo, que soltou a perna para dentro da área. A bola chegou nos pés de Coates, que deu de primeira para a pequena área e Godín mandou para o fundo do gol! 1 a 0 Uruguai!

21' Cartão amarelo para Medel e Godín após a confusão.

20' Jara faz falta em Cavani e o clima esquenta bastante no Centenário.

18' Cartão amarelo para Corujo por falta em Valdívia.

17' Jara se enrola no momento de dominar a bola e a torcida pega no pé do zagueiro chileno.

15' Cartão amarelo para Vidal.

14' Godín! Arévalo erra no meio, Vargas puxa contra-ataque, mas o zagueiro uruguaio vai muito bem.

10' UUUUUUUH! Pressão chilena! Após bate rebate, Vidal aciona Isla pela direita, que cruza rasteiro para o próprio Vidal, que desvia na primeira trave com perigo.

8' Após cobrança de falta, Rolan cabeceia fraco para defesa de Bravo.

6' Toda vez que pega na bola, o zagueiro Jara é muito vaiado pela torcida uruguaia, tudo por conta do episódio entre ele e Cavani na Copa América.

5' Carlos Sanchez tenta enfiada para Rolan, mas a bola sai forte.

4' Chile melhor! Isla é muito bem acionado pela direita e cruza para Vargas, que pega de primeira, mas Muslera defende.

2' Olha o perigo! Chile puxa bom contra-ataque com Alexis Sanchez, que passa para Isla, que cruza para Valdívia, mas a bola vai muito forte.

1' Vargas recebe na direita e tenta o cruzamento, mas a bola vai pela linha de fundo.

0' Rola a bola! Começa Uruguai e Chile!

20:57 Na Venezuela, o Equador passou tranquilo pelos donos da casa e venceu por 3 a 1, se mantendo com 100% de aproveitamento e líder nas Eliminatórias com 12 pontos.

20:55 Hinos nacionais já estão sendo executados.

20:40 Público muito bom até o momento no Centenário. O estádio promete ter casa cheia!

20:38 Seleção chilena nos corredores se preparando para o confronto de logo mais.

20:27 Acabou o primeiro jogo da quarta rodada das Eliminatórias! Em Barranquilla, Lucas Biglia garantiu a primeira vitória da Argentina no torneio contra a Colômbia.

20:15 Os goleiros uruguaios Fernando Muslera, Martin Silva e Martín Campaña aquecem no gramado do Centenário neste momento.

20:00 HISTÓRICO! Números 14 jogos entre Uruguai e Chile pelas Eliminatórias!

19:52 Chile escalado e com Alexis Sanchez! Bravo; Isla, Medel, Jara e Mena; Díaz, González, Vidal e Valdívia; Alexis Sanchez e Vargas.

19:51 Uruguai escalado! Muslera; Cáceres, Godín e Coates; Corujo, Arévalo Rios, Carlos Sanchez, Lodeiro e Maxi Pereira; Diego Rolan e Cavani.

As escalações devem sair nos próximos minutos, mas adiantamos como as duas equipes devem vir à campo!

O Uruguai também pode assumir a liderança, mas assumiria o primeiro lugar empatado com o Equador, ambos com nove pontos.

Caso vença, o Chile pode assumir a liderança do grupo, caso o Equador, que encara a desesperada Venezuela, seja derrotado pelos venezuelanos.

18h30 Colômbia x Argentina Tempo real 19h Venezuela x Equador Tempo real 21h Paraguai x Bolívia Tempo real 22h Brasil x Peru Tempo real

Além de Uruguai e Chile, mais quatro jogos serão realizados nesta terça-feira pela quarta rodada das Eliminatórias.

Com capacidade para mais de 76 mil pessoas, os estádio Centenário de Montevidéu será o palco do confronto, e ele promete estar cheio para receber os atuais campeões da Copa América.

FIQUE DE OLHO: Eduardo Vargas, atacante do Chile. Nos clubes ele parece não desencantar, mas na seleção é um dos grandes jogadores. Vargas acumula grandes atuações pela seleção chilena, e caso Alexis Sanchez não jogue, ele será o grande jogador a ficar de olho na partida.

FIQUE DE OLHO: Edinson Cavani, atacante do Uruguai. Após marcar na última rodada, Cavani parece ter recuperado a confiança e a boa forma, sendo, assim, a principal esperança de gols uruguaia.

Para a partida de logo, o Chile tem apenas uma dúvida. Trata-se da estrela do time, Alexis Sanchez, que está com dores na perna. Caso não jogue, Fabian Orellana deve ocupar sua vaga. No Uruguai, nada de desfalques.

Jorge Sampaoli, técnico chileno, falou, por outro lado, sobre o duelo: "Trata-se de uma partida que se tornou muito importante para o Chile, pois precisamos buscar a vitória, já que empatamos em casa com a Colômbia. Estamos com uma pontuação que nos permite um certo grau de ousadia no Uruguai".

Uma das coisas esperadas para a partida é o reencontro entre o zagueiro chileno Gonzalo Jara e o uruguaio Edinson Cavani, que tiveram acontecimento nada agradável na Copa América. O zagueiro Godín falou sobre isso: "Não estamos falando de Jara e do que aconteceu. O nosso pensamento se refere apenas ao que está por vir. Não estamos pensando em como receber o Jara e sim em como fazer com que ele volte para a casa com uma derrota".

Na última partida entre as duas equipes, que aconteceu pela Copa América deste ano, o Chile venceu por 1 a 0, gol de Isla. Pelas Eliminatórias, o Chile também venceu o último confronto entre as duas equipes. Em jogo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Brasil, em partida realizada em março de 2013, os chilenos venceram por 2 a 0 em casa, gols de Paredes e Vargas.

As duas equipes já duelaram 14 vezes pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. São sete vitórias uruguaias, quatro empates e três vitórias chilenas.

O Chile também vem de um resultado negativo, quando empatou em casa com a Colômbia por 1 a 1, após estar vencendo por 1 a 0. Relembre.

O Uruguai vem de derrota na última rodada, quando foi derrotado pelo Equador, grande surpresa da competição, por 2 a 1, fora de casa.

Também com um bom começo de torneio, o Chile, atual campeão da Copa América, ocupa a segunda colocação com sete pontos, sendo duas vitórias e um empate, mantendo-se, assim, invicta no campeonato. São sete gols feitos, melhor ataque, e quatro tomados.

Dono da casa no confronto, o Uruguai ocupa a terceira colocação com seis pontos, com duas vitórias e uma derrota, sendo seis gols pró e dois contra.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! Agora você acompanha tudo sobre o duelo entre Uruguai e Chile, válido pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2018!