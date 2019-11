Resultado Colômbia x Argentina pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018 (0-1)

O nosso agradecimento por acompanhar mais uma transmissão. Um grande abraço e até a próxima.

Vamos encerrando aqui mais uma transmissão. Mas fique ligado pois ainda teremos Brasil em campo e a cobertura especial do jogo da Seleção com cobertura da VAVEL Brasil in loco.

As duas seleções encerram suas trajetórias em 2015. Agora, só em 2016, com amistosos, Eliminatórias e a Copa América Centenário.

Muita festa argentina, após conhecer a primeira vitória. 1 a 0 com gol de Biglia.

94' Fim de papo na Colômbia.

93' IMPRESSIONANTE! Bate-rebate na área argentina, Rojo falhou, James dividiu com Romero, a bola ficou na direita, Ramos chutou, Otamendi salvou em cima da linha e Cardona mandou pra fora da entrada da área, sem goleiro.

92' AMARELO, DYBALA. Matou ataque colombiano.

92' PERDEU! Contra ataque argentino de 4 contra 2 e Dybala carimba a zaga.

91' Colômbia vai na base dos cruzamentos. Torcida vem junto.

90' NAAA TRAAAAAVEEE! Peruzzi tabela com Dybala. A bola é devolvida e o garoto gira pra cima de Zapata, clareia pra perna esquerda e carimba o poste direito do gol.

89' A Argentina vai conhecendo sua primeira vitória nesta eliminatória. Vitória importante fora de casa.

88' Jogo segue aberto, mas equipe da casa parece não ter forças. Muito sonolenta.

87' Lançamento longo para Muriel, mas o jogo parou por impedimento do atacante cafetero.

86' Reta final de partida em Baranquilla.

85' AMARELO, LAVEZZI. Por cera na saída de campo.

85' MUDA A ARGENTINA: Enzo Perez entra na vaga de Lavezzi.

84' Colômbia vai pra pressão final nestes minutos restantes.

83' Argentina tem muito espaço, mas não consegue armar boas jogadas. Colômbia toda exposta e aberta.

82' GOOOOL, DYBALA, mas estava impedido. Atacante surgiu livre no meio da defesa e concluiu bem, mas o jogo foi parado. Marcação errada!

81' Argentina segura a bola e gasta o tempo.

80' Batida curta de James e chute de Cardona vai loooooooooooooonge...

79' Cruzamento de Fabra e Funes Mori manda pra escanteio. Vem pressão final colombiana.

78' MUDA A ARGENTINA: Peruzzi entra na vaga de Mercado.

77' Jogo reinicia e Argentina com um a menos.

76' Jogo parado agora, após Mercado estar passando mal no gramado. Indefinição sobre o lateral. Parece um problema no pescoço e sairá até com protetor cervical.

75' MUDA A COLÔMBIA: Adrián Ramos entra na vaga de Mejía.

74' Jogo segue nervoso, picado e com muitos erros. Argentina aproveita melhor qualidade no meio campo.

73' Fabra cruza e Otamendi afasta travando com Bacca.

72' MEJÍA, AMARELO. Atrasado na marcação de Biglia.

71' TROCA A ARGENTINA: Higuaín dá a vaga para Dybala.

70' Cardona arrisca de fora, a bola quica e Romero mostra tranquilidade para defender.

69' Banega arriscou duas vezes e carimbou a defesa nas duas.

68' A falta é frontal, mais puxada para esquerda. Di Maria e Banega na bola.

67' AMARELO, PALACIOS. Uma pernada feia em Lavezzi, sem nenhum tempo de bola.

66' QUE SUSTO! Muriel domina na meia esquerda, ajeita pra perna direita e manda um torpedo e a bola tirou fina da trave.

65' E agora Mascherano fica no chão após uma braçada de Cardona no volante argentino.

64' James manda na área, a zaga afasta, mas Cardona isola no rebote.

63' Batida do camisa 10 é desviada. Escanteio.

62' Falta frontal ao gol de Romero. Muita preocupação.

61' AMARELO, MASCHERANO. Atropelou James Rodriguez. Falta pra Colômbia.

60' Bola longa de Murillo para Cardona, mas o jogo parou por impedimento colombiano.

59' Tudo bem com o lateral hermano, o jogo reinicia.

58' Cardona manda na pequena área e dividida de cabeça entre Bacca e Mercado. Pior para o argentino.

57' MUDA A COLÔMBIA. Sai Teo Gutierrez e entra Cardona.

56' Murieal arrisca de fora e quase manda fora do estádio.

55' Tabela inicial da Argentina é cruel. Após pegar Brasil, Colômbia, Paraguai, enfrentarão o Chile, em março do ano que vem.

54' Desde 1993, a Colômbia não sabe o que é vencer a Argentina, em Barranquilla.

53' Dupla de volantes argentina ligadas na defesa e presente no ataque. Vai sendo o diferencial.

52' Troca de passes hermano envolve o meio campo colombiano, que não tem forte combate de marcação.

51' Higuain mais presente no combate à defesa do que atacando. Apagado.

50' Meio campo hermano segue esperando para sair em velocidade. Não tem pressa para reiniciar a partida.

49' QUE LINDO! Jogadaça de Fabra, fazendo um carnaval pra cima de Biglia e seu chute cruzado quase tem endereço.

48' Colombianos se soltam mais e ficam com 3 atacantes.

47' Muriel traz por dentro, mas segura demais a bola e tromba na defesa.

46' OSPINA! Cruzamento da direita, Di Maria dominou, rolou Para Banega, que fintou Zapata, bateu cruzado e Ospina pegou em dois tempos.

45' Sem mudanças, a Argentina reinicia a partida.

MUDA A COLÔMBIA: Muriel entra na vaga de Macnelly Torres.

Pedimos desculpas pelo erro técnico para a transmissão dessa partida. A partir de agora, tudo em tempo real.

Com gol de Biglia, a Argentina vai conhecendo sua primeira vitória nas eliminatórias.

47' Fim de papo no primeiro tempo, em Barranquilla.

46' Entramos no minuto final.

45' Teremos mais dois minutos de partida.

44' Lavezzi comete falta numa cama-de-gato e hermanos perdem bom ataque.

43' Lance bizarro. James empurrou Torres para ter a bola e o juíz ainda deu falta para a Colômbia.

42' Colombianos dão muito espaço na frente de sua defesa. Há um buraco.

41' PERDEU, DI MARIA! Chutão de Romero, Higuaín divide e a bola sobra para Di Maria, livre, sozinho, de frente e ele manda rasteira à esquerda do gol!

40' Vamos para a reta final de primeiro tempo.

39' Lançamento de Fabra para Bacca, mas Romero sai tranquilo na meta.

38' Di Maria dispara, mas prende demais a bola e Argentina perde grande ataque.

37' Agora foi a vez de Bacca estar impedido. Jogo paralisado.

36' Palacios quase se complica na defesa. Sorte que o atacante argentino escorregou.

35' Agora, mais um lance polêmico. Rojo vai no carrinho contra Gutierrez, que espera o contato pra cair. Juiz não deu nada.

34' Confusão na defesa argentina e quase Bacca marca. Recuo para Romero na fogueira e quase sai o empate.

33' Macnelly Torres lança Gutierrez, mas estava à frente da zaga.

32' Partida é muito faltosa e cheia de erros. As duas equipes não têm criação.

31' Banega busca a linha de fundo, cai, pede falta, mas é apenas tiro de meta.

30' Hermanos cadenciam o jogo, fazem uma cera danada. Tudo o que queriam.

29' Mais uma falta infantil dos colombianos. Agora foi Téo Gutierrez.

28' Erros e nervosismo colombiano é o ideal para a Argentina, que domina o jogo.

27' James comete falta no ataque, reclama com a arbitragem e toma um pito enorme do juíz.

26' Di Maria carimba a barreira e Fabra afasta o perigo.

25' Di Maria e Banega na batida.

24' A falta é muito perigosa. Frontal e próxima ao gol de Ospina.

23' AMARELO, ZAPATA. Pegada por trás em Di Maria. Suspenso.

22' Colômbia erra muito nos passes de meio campo.

21' Argentina agora poderá jogar mais tranquila e na base dos contra-ataques, como fez no gol.

20' Torcida colombiana tenta crescer sua seleção na base do grito.

19' CONTRA ATAQUE DE MANUAL! Defesa colombiana exposta, Biglia começa a jogada e dá pra Banega. O meia espera a passagem de Lavezzi na direita, que domina e manda cruzado. A bola passa pela zaga e Biglia conclui da pequena área.

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, BIGLIA, DA ARGENTINA!

17' Triangulação entre Bacca, James e Torres, mas Otamendi cortou na grande área.

16' Pegada forte de Fabra em Lavezzi. Já foram três mais fortes.

15' Di Maria é quem mais organiza o jogo, com boas jogadas individuais.

14' Partida é muito mastigada, truncada, marcada. Poucos espaços.

13' Macnelly Torres busca o cruzamento, mas Rojo trava bem e Romero pega firme.

12' Argentina tem mais chegada organizada ao ataque e já teve a melhor chance.

11' PRA FOOOORA! Di Maria cruza rasteiro e quase Higuaín marca num tapa de primeira. A bola subiu um pouco e foi em linha de fundo.

10' Jogo tenso e nervoso. O restante de 2015.

9' Di Maria quase dá meio gol pra Lavezzi. Corte sensacional de Zapata.

8' Lavezzi buscou a jogada individual, mas afunilou demais e a zaga afastou o perigo.

7' Trombada entre Torres e Di Maria. A bola pegou numa região não muito agradável.

6' Gramado liso demais facilita a velocidade alta da partida.

5' Agora foi Lavezzi quem cruzou, mas foi um tijolo. Fácil para a defesa cafetera.

4' Di Maria cruza na grande área, mas foi fechada demais e Ospina afasta.

3' Jogo começa bem legal, com as duas equipes saindo ao ataque.

2' Chegada argentina com Lavezzi, mas Zapata afasta de qualquer maneira.

1' Já a primeira boa chegada, com cruzamento da direita e quase Bacca complementando de cabeça.

0' Autoriza o árbitro. Rola a bola na Colômbia.

Portenhos com camisa azul e branca, calção azul e meias azuis.

Colombiano com camisa amarela, calção branco e meias brancas.

Agora teremos um minuto de silêncio, em homenagem às vítimas de Paris.

Festa gigante com o hino colombiano.

Hino Nacional da Argentina.

Estádio completamente lotado e em um calor enorme. Chove também em Barranquilla.

Protocolo oficial da Fifa. Equipes sobem ao gramado para a partida.

Jogo hoje em mais um dia tenso no mundo. Na Europa, jogos amistosos foram cancelados por ameaças terroristas. Na Alemanha, um caminhão-bomba foi encontrado disfarçado de ambulância.

Jogadores prestes a encerrar o aquecimento. Em instantes a bola rola.

Cafeteros com Ospina; Fabra, Zapata, Murillo, Palacios; Mejía, Torres, Rodríguez, Torres, Gutiérrez, Bacca. Téc: José Pekerman.

Hermanos escalados com Romero; Mercado, Otamendi, Funes Mori, Rojo; Biglia, Mascherano, Banega; Di Maria, Higuain, Lavezzi. Téc: Tata Martino.

Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo no Brasil, ambas as seleções se classificaram para a Copa do Mundo no Brasil; a Argentina chegou à final e foi derrotada pela Alemanha, já a Colômbia perdeu para a Seleção Brasileira, no jogo que ficou marcado pela lesão de Neymar, após pancada de Zuñiga.

Vencer e convencer após duas decepções em finais, e com ausência de Messi

Os argentinos ainda não digeriram os recentes vices campeonatos na Copa América, em que perderam a final para o Chile de Alexis Sánchez nos pênaltis.

Na última eliminatória, que não teve a presença do Brasil, os argentinos se classificaram em primeiro com uma bela campanha liderada por Lionel Messi. Mas, com a lesão do argentino a equipe de Tata precisará de mais coletividade. Além da qualidade que o seu elenco tem.

Acompanhe com a VAVEL Brasil todos os detalhes da partida, à partir das 18h, horário de Brasília.

O lindo Metropolitano de Barranquilla será o palco da partida de logo mais pela Eliminatórias 2018.

A Argentina foi líder e classificou-se para a Copa de 2014 sem muitos sustos. Já a Colômbia passou em segundo, sem muitos problemas para garantir a vaga.

FIQUE DE OLHO: Jackson Martinez, atacante: centroavante retoma a sua vaga entre os titulares ao vencer a concorrência forte de nomes como Téo Gutierrez e Falcão Garcia, mas precisa mostrar serviço.

FIQUE DE OLHO: Ezequiel Lavezzi, atacante: cheia de desfalques, a Argentina aposta no atacante do PSG para balançar as redes, como fez contra o Brasil, na rodada passada.

Será o reencontro das duas equipes. Na última eliminatória, o time hermano passou o trator em plena terra colombiano com show de Messi. Hoje, a história é diferente.

As forças da Colômbia estarão em campo. James Rodriguez está de volta e é a esperança para o ataque cafetero.

A Argentina segue com vários problemas. As principais estrelas da equipe estão fora. Aguero, Tevez, Zabaleta, Garay e claro, Lionel Messi, melhor jogador do mundo e que está fazendo enorme falta.

Duelo interessante e que opõe momnentos diferentes. Uma com poderio enorme ofensivo, mas sem o encanto passado. O outro, vários desfalques, desconfiança e pressão.

Do outro lado, uma das equipes mais famosas do mundo. A toda poderosa Argentina, que passa por extremas dificuldades e precisa se reerguer neste ano.

De um lado, a ótima equipe colombiana, que foi sensação no mundial passado, mas que passa por muitos altos e baixos após a Copa.

A cobertura especial da quarta rodada terá uma das principais equipes do mundo. Nesta noite, acompanhe o grande clássico entre Colômbia x Argentina.

São 10 equipes, todas contra todas em turno e returno, 18 rodadas para os quatro primeiros avançarem do forma direta e o quinto ainda disputa com o campeão da Oceania, a vaga final. Esse é o caminho nas Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia 2018.

A partir de agora, vamos de Copa do Mundo. O Mundial está oficialmente aberto e a primeira fase para as equipes sul-americanos passa pelas Eliminatórias.

Amigos da VAVEL Brasil um grande abraço e seja bem vindo à mais uma transmissão com o melhor do mundo dos esportes.