Contratado como plano B, Bacca tem início melhor no Milan do que Jackson Martínez no Atlético

Precisando reforçar o time depois de uma temporada decepcionante, o Milan foi atrás de Jackson Martínez para aumentar o nível técnico do seu setor ofensivo. Adriano Galliani, vice-presidente do clube italiano, foi até Portugal e se dispôs a pagar a cláusula rescisória do jogador, que também parecia estar satisfeito com a destinação, afirmando que estava na hora de ir jogar em um grande clube europeu.

O presidente do Porto, inclusive, chegou a declarar que o jogador se transferiria ao clube italiano. “Acabo de saber que Jackson Martínez escolheu o Milan. Isto é o que ele quer e eu só quero que ele seja feliz. O Milan vai pagar a cláusula de € 35 milhões”, disse Pinto da Costa em junho de 2015.

Entretanto, quando tudo caminhava para o acerto, e o canal oficial do clube italiano já havia dado um pré-anúncio, o jogador voltou atrás na sua decisão e desistiu de ir para o Milan, acertando posteriormente com o Atlético de Madrid. Sem Jackson Martínez, o Diavolo foi atrás de um plano B e contratou outro atacante colombiano. Tratava-se de Carlos Bacca, que tinha acabado de ser bicampeão e artilheiro da Europa League com o Sevilla. O clube pagou a cláusula de € 30 milhões para contar com o futebol de Bacca.

Mas o jogador que parecia ser apenas um plano B acabou se tornando o principal protagonista do Milan na temporada 2015/16. Até o momento, Bacca disputou 13 partidas oficiais, entre Serie A e Copa da Itália, marcou seis gols e ainda deu uma assistência. Além disso, o ex-jogador do Sevilla tem mostrado um excelente faro de gol, já que os seis gols anotados pelo atacante saíram depois de apenas nove chutes em direção ao gol. Esses números deixam claro o excelente aproveitamento do camisa 70 do Milan, mas também deixa evidente que o time não tem servido Bacca da melhor forma possível.

Enquanto isso, na Espanha, o ex-jogador do Porto ainda não mostrou o porquê do Atlético de Madrid ter pagado tanto dinheiro para contar com o seu futebol. Jackson Martínez não é titular do time dirigido por Simeone por conta da acirrada disputa no ataque com jogadores como Fernando Torres e Luciano Vietto. Por isso, contabilizando a Liga Espanhola e a Champions League, o jogador jogou 15 jogos, marcou apenas três gols e ainda deu uma assistência. O próprio treinador argentino já declarou em coletiva de imprensa que confia no futebol do atleta, mas que espera mais de um jogador do potencial dele.

Para ter uma noção da importância de Bacca no Milan, basta olhar as estatísticas ofensivas do time no campeonato. O Diavolo marcou 15 gols em 12 rodadas e o atacante colombiano participou ativamente de sete gols, ou seja, quase 50%. Bacca também pode ser elogiado pela sua inteligência tática, já que no início do campeonato o time jogava com dois atacantes e agora com apenas ele de referência, mas as atuações continuam satisfatórias. Outra qualidade é o fato de não criar problemas por ficar na reserva, fato que já ocorreu duas vezes.

Portanto, o investimento feito pelo Milan, pelo menos por enquanto, pode se dizer que foi bem aplicado, na esperança que essa média de gols permaneça até o fim da temporada e que seja suficiente para o Diavolo voltar a se classificar para a Champions League.