Inglaterra domina e vence França em jogo com homenagens aos atentados em Paris

Em jogo realizado nesta terça-feira (17), a Inglaterra venceu a França jogando em seus domínios, em Wembley, numa partida amistosa. Com gols de Alli e Rooney, os ingleses fecharam o placar em 2 a 0, depois de os franceses, bravamente, terem jogado o amistoso após os atentados ocorridos na última sexta-feira (13). O jogo ficou marcado não pelos gols, mas antes de a bola rolar, quando muitos torcedores cantaram o hino nacional francês, em demonstração de união para com os vizinhos.

As duas seleções encerram, assim, os compromissos em 2015, apenas voltando a campo no ano que vem, quando farão alguns amistosos antes da Eurocopa. Os ingleses enfrentam a Alemanha, em 26 de março, no país germânico, enquanto os franceses jogam um dia antes contra a Holanda, nos Países Baixos.

Em primeiro tempo com boas chances, Inglaterra abre o placar

A seleção inglesa fez a bola rolar pela primeira vez no jogo. Manteve-a por alguns segundos, quando trocaram alguns passes, entretanto a França tomou a posse da redonda e executou o mesmo que a Inglaterra. O primeiro chute foi aos cinco minutos de jogo, com Cabaye, que tentou de fora da área, mas a bola subiu muito. Três minutos depois, a equipe visitante saiu errado, com o goleiro repondo de maneira perigosa nos pés de Kane, que chutou cruzado, mas a zaga cortou.

Até os doze minutos, as atenções no ataque foram divididas, com ambas equipes tendo dois chutes no gol cada, mesmo que os donos da casa aparecessem mais no campo de ataque. Um outro bom momento dos ingleses, foi aos dezesseis minutos, quando Clyne subiu com a bola e, após troca de passes na entrada da área, mas o passe de Sterling, buscando o lateral direito da Inglaterra foi muito forte. No minuto seguinte, Martial apareceu pela esquerda, cortou para o meio e chutou, para defesa de Hart. Em contra-ataque inglês no minuto após, Alli perdeu o tempo de bola e cruzou como pôde, mas a zaga tirou.

Com vinte e um minutos marcados no relógio de Eriksson, Rooney cobrou uma falta colocada, por cima da barreira e Lloris encaixou. Aos trinta minutos, Rooney recebeu boa bola de Kane, e, no um contra um, o jogador do Manchester United driblou a marcação e chutou, mas a bola acabou passando à direita do gol francês, mas passando perto. Com trinta e nove minutos, Alli recebe belo passe de Rooney pelo meio, avança um pouco e bate de fora da área, colocando a bola no ângulo pra abrir o placar em Wembley. Gignac, em resposta no minuto seguinte, aproveitou vacilo da zaga e bateu, mas Hart ficou com ela.

Querendo mais, a Inglaterra chegou com o Sterling aos quarenta e três, que, na direita, cortou para dentro e chutou no gol, mas a bola foi desviada e apenas deu susto ao goleiro Lloris.

Inglaterra marca o segundo e fecha o placar

A segunda etapa começou e logo aos três minutos, num contra-ataque, Sterling recebe na esquerda um passe de Alli, cruza para Rooney e o camisa dez pega de primeria, de voleio, mandando para o fundo do gol e fazendo dois a zero para os donos da casa. Aos seis minutos, Kane acabou arriscando de fora da área, mas passou ao lado do gol de Lloris. A primeira resposta da França, veio aos oito minutos, quando Martial, dentro da área, fez jogada perigosa, mas foi contido pela zaga inglesa.

Já o primeiro perigo, veio com Pogba, aos treze minutos. O jogador da Juventus bateu de fora da área, mas a bola subiu mais do que ele queria e parou na rede por cima do gol. Com vinte minutos jogados no segundo tempo, Martial aparece sozinho dentro da área e cara a cara com Butland, mas o francês parou no arqueiro inglês.

A França buscou algunas tentativas seguindo os últimos acontecimentos, mas nenhum de grande perigo. Alguns terminavam em atrapalhadas com a bola, ou a marcação afastava. Coman que, aos trinta minutos, chutou de fora da área, mas a bola passou um pouco longe do gol de Butland. Seguido desse chute, os ingleses trataram de apenas administrar a partida e garantir a vitória na partida amistosa.