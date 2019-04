Redenção de Keylor Navas no gol do Real Madrid pode ser importante no El Clásico

A sensacional Copa do Mundo no Brasil feita por Keylor Navas foi um salto tremendo na carreira de um goleiro que fazia ótimas temporadas embaixo das traves do Levante. Contratado por seis anos para defender o Real Madrid, o goleiro, que atuou na competição mundial pela Costa Rica foi uma das peças chaves para a seleção que chegou pela primeira vez às quartas de finais do torneio mundial.

Faltando poucos dias para um dos maiores clássicos do mundo, o goleiro certamente estará na equipe que começa o jogo diante do Barcelona neste sábado (21), e poderá ser peça fundamental para um resultado a favor dos merengues.

Na sombra de Iker Casillas durante a primeira temporada, Navas chegou a ser peça de troca no clube merengue. No último dia para a janela de transferências europeias fechar, o goleiro estava de malas prontas para à Inglaterra, onde iria atuar no Manchester United; em troca, De Gea viria para Madrid. Mas, faltando um minuto para o fechamento, um dos clubes não enviou a documentação a tempo, e os dois goleiros permaneceram em seus respectivos clubes. Porém, agora com um clima diferente.

Depois de ter ficado cinco horas no aeroporto pronto para embarcar para a Inglaterra, Keylor deu entrevista após saber que a transferência não iria acontecer. Visivelmente abalado, o arqueiro disse: “Foi um dos piores dias da minha carreira profissional. Eu chorei quando a janela de transferências fechou, junto a minha esposa. Sou humano e tudo explodiu pra mim. Fui obrigado a ficar sentado no aeroporto por horas aguardando uma definição'', disse o goleiro que teve que voltar para sua casa em Madrid e vestir a camisa merengue novamente.

Sendo tratado como moeda de troca, a expectativa era de que Keylor permanecesse na banco de reservas de Rafa Benítez - técnico contratado para a atual temporada, mas, o goleiro costa-riquenho não se abalou com a especulações, e com confiança e personalidade, tomou o lugar embaixo das traves madridistas, que estava sendo defendida por Kiko Casilla.

No primeiro jogo após o fatídico dia de sua incompleta transferência para o Manchester United, Keylor foi titular, e com ele, a pressão de uma mídia inteira sob o time madrilenho, que depois de ter usado o goleiro como moeda de troca, teve de botar o mesmo para atuar frente ao Real Betis. Abraçado pela torcida merengue, Navas se agigantou, e com a personalidade e a humildade que lhe são características, defendeu um pênalti, fez defesas milagrosas e ajudou o Real para mais uma vitória. O goleiro começava a cavar um lugar no time de Rafa Benítez, e tinha o apoio da imensa torcida madridista, contradizendo dirigentes que queriam vende-lo.

Os jogadores estavam todos com Keylor, e ao ser perguntado sobre qual gol do 5 a 0 feito no Betis o lateral-esquerdo preferia, ele respondeu: ''Fico com a defesa de Keylor. Ele é um grande goleiro, tem nossa confiança e vai nos ajudar muito.”, num ato de extrema motivação para um goleiro que recentemente estava para sair do clube. A torcida apoiava Keylor, os jogadores idem, o técnico, o colocava para jogar, e ele, correspondia.

A redenção máxima veio no dérbi contra o Atlético de Madrid, onde com uma atuação impecável, o goleiro foi fundamental para o empate merengue frente aos colchoneros. Com pênalti defendido de Fernando Torres, Navas se redimiu, e reivindicou seu posto de titular no clube madrilenho. Rafa Benítez, que percebeu a ascensão do goleiro, deu confiança e titularidade ao costa-riquenho, que até então, não vem decepcionando, e certamente estará entre os onze iniciais diante do Barcelona.

Após ter recuperado a confiança e ter o apoio de toda a torcida madrilenha, Keylor Navas se firmou, e só fez boas partidas embaixo das traves merengues. Com quebra de recordes como ficar 4 jogos sem levar gols no Campeonato Espanhol, o costa-riquenho ganhou um espaço no coração dos torcedores madrilenhos, que têm nele extrema confiança.

Com humildade, personalidade e claro, talento, Navas chegou ao topo de sua carreira, mesmo após todos os desafios e barreiras que poderiam ter feito qualquer goleiro baixar de nível. Navas atualmente é considerado um dos melhores goleiros da atualidade, e fará, novamente, grandes defesas no confronto importante diante do Barcelona.