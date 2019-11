Mesmo perdendo espaço no Milan, Honda mostra desejo de vingar no clube

O meia japonês Keisuke Honda ainda não conseguiu vingar no Milan. Após quase dois anos de sua aquisição junto ao CSKA Moscou, o jogador sofre com oscilações e ultimamente há rumores que indicam uma possível transferência dele para clubes da Premier League – Everton, Tottenham e West Ham. Entretanto, Honda garantiu que não pretende deixar a equipe italiana mesmo com tantas especulações em torno de seu futuro.

“Vou deixar uma coisa clara: não irei deixar o Milan por vontade própria. Vim para Milão com uma determinação inabalável e, a não ser que eles não me queiram, não vou a lugar algum. Não vou fugir”, afirmou o meia, de 29 anos, ao jornal japonês Nikkan Sports.

Desde janeiro de 2014 no Milan, Honda atuou em 56 jogos, marcou nove gols e forneceu oito assistências. O camisa 10 milanista admite que seu aproveitamento no clube está abaixo do esperado, porém acredita que ainda pode se recuperar.

“Claro, eu tenho que aceitar que minhas performances foram desapontantes, mas tenho confiança de que vou dar a volta por cima. Sei que não será fácil, mas vou reconquistar meu espaço. Aqui no Milan tem sido mais difícil do que imaginei, mas não irei desistir”, ressaltou.

Sem convencer o treinador Sinisa Mihajlovic, Honda perdeu espaço nas últimas rodadas da Serie A para o italiano Alessio Cerci, que está voltando à sua melhor fase. Além disso, o japonês entrou em atrito com o comandante recentemente ao dizer que não adianta culpar os jogadores pela campanha fraca do Milan no campeonato. Em resposta, Mihajlovic deixou claro que os que se sentirem frustrados no elenco estavam “livres para deixar o clube”.

O Milan ocupa a sexta colocação na tabela da Serie A, com 20 pontos, e no sábado (21) irá até Turim enfrentar a Juventus, que aparece no oitavo lugar com dois pontos a menos para os rossoneri. A partida ocorre às 17h45 (de Brasília), no Juventus Stadium, em jogo válido pela 13ª rodada do certame.