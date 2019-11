Resultado Juventus x Milan pelo Campeonato Italiano 2015/16 (1-0)

Com o resultado, a Juve ultrapassa o Milan na tabela e assume a sexta posição com 21 pontos. O Diavolo é sétimo com 20 pontos.

48'' FIM DE JOGO! A Juventus vence o Milan por 1 a 0 com gol de Dybala. Vitória merecida para os donos da casa, pois procuraram o gol adversário durante toda a partida, mesmo errando muitos passes. Já os visitantes buscaram apenas se defender e não tiveram nenhuma chance clara de gol durante a partida.

46'' QUE ISSO MANDZUKIC?! Alex Sandro faz ótimo cruzamento para a área e Mandzukic de frente para o gol, pega mal e chuta longe do gol.

45'' Teremos três minutos de acréscimos.

41'' Jogo já foi reiniciado.

40'' Mandzukic recebe pancada na cabeça e está caído no gramado.

38'' Segunda alteração também no Milan, sai Niang e entra Honda.

35'' Segunda mudança na Juventus, sai o aplaudido Dybala e entra Morata.

33'' Barzagli faz jogada individual e tenta o chute, mas totalmente sem direção.

31'' Pogba cruza na área, Mandzukic escora e Romagnoli afasta o perigo.

30'' Montolivo tenta o passe por cima para Luiz Adriano, mas Bonucci afasta.

28'' Primeira alteração no Milan, sai Kucka e entra Luiz Adriano. Mihajlovic deixa o time mais ofensivo.

25'' UUUUUHHHHH! Cerci faz boa jogada e cruza na área, a zaga da Juventus falha e a bola sobra para Kucka que domina e chuta por cima do gol. O Milan tenta reagir.

23'' Pogba enxerga o inserimento de Sturaro na área e faz o cruzamento, mas o volante italiano não consegue finalizar. Juve cresce na partida

20'' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! Pogba dá lindo passe para Alex Sandro que cruza na área e encontra Dybala, o atacante argentino domina e bate forte para vencer o goleiro Donnarumma. Juve na frente!

15'' UUUUUUHHHH! Pogba arrisca chute de muito longe e Donnarumma quase se complica, mas consegue colocar para escanteio.

13'' O panorama do primeiro tempo se repete nessa segunda etapa e as equipes erram muitos passes e criam poucas chances de gol.

9'' Alex Sandro recebe na área, dribla Abate e chuta pra fora.

8'' UUUUUHHHH! Em cobrança de escanteio de Cerci, Kucka sobe mais do que todo mundo, mas cabeceia sem direção. Boa chance para o Milan.

6'' Alex também recebe cartão amarelo depois de falta feia em Mandzukic.

4'' Lichsteiner faz falta dura em Niang e também recebe cartão amarelo.

2'' Montolivo dá ótimo passe para Niang que escora para o meio da área e Bonaventura é derrubado, mas o árbitro sinaliza falta do francês na jogada.

0'' A Juventus fez uma mudança, saiu Hernanes e entrou Bonucci. O Milan voltou com o mesmo time.

0'' A bola está rolando para o segundo tempo de Juventus x Milan.

As equipes já estão de volta para a segunda etapa.

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Juventus x Milan vão empatando sem gols, com os donos da casa tomando a iniciativa das ações ofensivas, mas sem muita inspiração e os visitantes estão muito bem postados defensivamente, mas completamente inoperante no ataque.

40' UUUUUUUHHHHHHHH! Hernanes bate falta de longe, a bola desvia em Bonaventura e obriga a Donnarumma a fazer grande defesa e evitar a vantagem da Juventus.

37' Alex Sandro toca para Hernanes que pedala na frente de Montolivo e chuta por cima.

35' Hernanes toca para Pogba na entrada da área, mas o francês arrisca arremate e chute longe do gol.

34' Dybala arma contra-ataque e toca para Hernanes, mas o meia brasileiro demora pra definir a jogada e é desarmado por Abate.

30' Agora foi a vez de Kucka fazer falta mais dura em Pogba e tomar cartão amarelo.

28' Evra sente lesão e deixa o gramado. Alex Sandro entra no lugar do francês.

27' Sturaro pára Niang com falta e recebe o primeiro cartão amarelo da partida.

26' QUE ISSO CERCI?! Bonaventura faz ótimo passe para Cerci que sozinho na frente do gol, cabeceia muito mal e perde ótima chance de gol para o Milan.

25' Marchisio arrisca chute de média distância, mas Donnarumma atento defende com segurança.

23' Pogba dribla Abate e toca para trás, mas Montolivo trava bem Marchisio na hora do chute.

21' Bacca faz boa jogada e toca para Bonaventura que de longe arrisca, mas chuta fraco, sem problemas para Buffon.

19' Abate tenta lançamento para Cerci, mas o meia-atacante italiano não domina e a bola sai para a linha de fundo.

17' Kucka faz bom desarme no meio de campo e toca para Cerci que drbila um defensor e cruza para a área, mas Chiellini afasta o perigo.

16' Bacca recebe passe e ajeita de peito para Niang que pega de primeira e manda a direita do gol defendido por Buffon.

12' Dybala entra na área e tenta o cruzamento, mas manda diretamente para a linha de fundo.

11' A Juventus começa tomando a iniciativa do jogo e o Milan espera no seu campo para contra-atacar.

7' Depois de trama ofensiva da Juventus, a bola sobra para Marchisio que tenta chute acrobático de longa distância, mas manda longe do gol.

5' Niang tenta o cruzamento, a defesa juventina afasta e na sobra, Kucka chuta de canhota, mas por cima.

3' Dybala cobra a falta na barreira, no rebote, Hernanes tenta o chute, mas manda por cima.

2' Sturaro rouba bola de Bonaventura no meio de campo e toca para Dybala que tenta o drible, mas é derrubado por Romagnoli. Falta de boa posição para a Juventus.

0' Mazzoleni apita e a bola está rolando para Juventus x Milan.

Nesse momento, o hino da França é executado em homenagem as vítimas dos atentados de Paris.

Depois de voltarem aos vestiários, Juventus e Milan agora retornam ao gramado para a realização da partida.

As duas equipes estão em campo realizando o aquecimento.

Já o Diavolo vai com o esquema tático 4-3-3 que lhe rendeu a invencibilidade das últimas cinco rodadas na Serie A.

A Vecchia Signora muda o esquema para esse duelo. A equipe vinha atuando no 4-3-3 e jogará num 4-3-1-2.

O Milan também já está escalado: Donnarumma; Abate, Alex, Romagnoli e Antonelli; Kucka, Montolivo e Bonaventura; Cerci, Bacca e Niang. Técnico: Sinisa Mihajlovic.

A Juventus já está confirmada com algumas mudanças: Buffon, Lichsteiner, Barzagli, Chiellini e Evra; Sturaro, Pogba, Marchisio e Hernanes; Dybala e Mandzukic. Técnico: Massimiliano Allegri.

Antes de a bola rolar no Juventus Stadium, o hino da França, "Marselhesa", será entoado nas caixas de som do estádio. O gesto será realizado antes do início dos dez jogos da 13ª rodada da Serie A em homenagem às vítimas dos atentados em Paris na última semana.

O árbitro da partida será o italiano Paolo Mazzoleni.

Já o meia Bonaventura foi pela mesma linha que o seu treinador Mihajlovic, afirmando que apesar da importância, não é uma partida decisiva para o Milan e que o time não jogará pelo empate, mesmo sendo um bom resultado: “Ainda falta muitos jogos, mesmo sabendo da importância do jogo, ela não é decisiva. Vamos tentar a vitória como sempre, mas o empate também não seria mal resultado, queremos fazer uma grande partida. Posição em campo? Serve organização e entender o que se deve fazer em campo para ajudar o time.”, analisou.

No Milan, Montolivo crê que a melhor forma para vencer o jogo é se saindo melhor no meio de campo, claro, com muito equilíbrio em todos os setores: “Creio que o jogo pode ser decidido no meio de campo, mas também servirá solidez defensiva. Mas penso que o time que tiver mais equilíbrio em todos os setores sairá vencedor do confronto. Será um jogo muito importante para o nosso crescimento.”, avaliou o meio-campista do Diavolo.

Já o atacante Alvaro Morata, disse que partidas como essa não importa muito como as equipes chegam ao duelo, revelou estar em excelente forma física e que falta somente voltar a fazer gols: “Agora eu estou em forma física, mas nos jogos anteriores eu estava atuando com dores. Sinto falta de marcar gols, mas a partir de agora, minhas atuações vão melhorar.”, projetou o espanhol de 23 anos.

O dirigente esportivo da Juventus, Giuseppe Marotta confessou que essa temporada do campeonato italiano é o mais equilibrado dos últimos, traçou o objetivo mínimo da equipe na competição e disse que tanto Milan quanto a Juventus terão grandes ambições para o duelo: “Será uma partida muito equilibrada. Esse é um dos campeonatos mais equilibrados dos últimos anos e nós devemos continuar lutando para alcançar minimamente o terceiro lugar.”, explicou.

O Juventus Stadium foi inaugurado em setembro de 2011 e tem capacidade para 41.254 pessoas e a casa estará cheia para o duelo. A segurança em torno do estádio será reforçado por conta dos atentados recentemente realizados em Paris, na França.

A boa notícia fica por conta da recuperação de Abate que deve ocupar a lateral direita no lugar do contestado De Sciglio.

Já no Milan, os desfalques são vários: De Jong, Bertolacci, Balotelli e Menez não atuaram no clássico.

Mas o quadro poderia ser muito pior, já que Lichsteiner, Buffon, Mandzukic e Cáceres voltaram de suas seleções com problemas musculares, mas todos serão relacionados pelo treinador Allegri, salvo complicações.

A Juventus não vai poder contar com Asamoah, Padoin e Pereyra para o duelo diante do Milan.

FIQUE DE OLHO: Carlos Bacca, atacante do Milan: Contratado como um plano B na última janela de transferências, Bacca já marcou seis gols na Serie A e é a principal arma do time para conseguir quebrar o tabu no novo estádio da Juventus.

FIQUE DE OLHO: Paulo Dybala, atacante da Juventus: O argentino de 20 anos é o principal goleador da Vecchia Signora no campeonato com cinco gols e deve começar o duelo como titular no lugar de Mandzukic que sentiu lesão e não está 100% fisicamente. Dybala começou a temporada como reserva, mas aos poucos vem ganhando a titularidade com gols e boas atuações.

Já o treinador do Milan, Sinisa Mihajlovic destacou a importância do duelo, mas afirmou que não é um jogo decisivo e confia que seu time pode fazer uma grande partida e conseguir um resultado positivo: “Será um duelo muito importante por conta do prestígio, da classificação, mas quem perder não vai ficar fora da briga pela Champions League, até porque o campeonato é longo. Se jogarmos como sabemos, podemos colocar a Juventus em dificuldades, pois temos qualidades físicas, técnicas e mentais para isso.”, prometeu o treinador sérvio.

Massimiliano Allegri na entrevista coletiva afirmou que será um grande jogo, mas que fará de tudo para bater o Milan e assim ultrapassar o rival na tabela: “O nosso objetivo é ter continuidade nos resultados e vencer o Milan significaria ultrapassá-los na tabela. Será um grande jogo e devemos pensar positivo. Ninguém esperava de ter 18 pontos a essa altura da competição, mas só devemos fazer um balanço no Natal.”, salientou o treinador da Juventus de 48 anos.

A última vez que o Milan a Juventus venceu em Turim foi em 2011, com gol de Gennaro Gattuso, ainda no estádio Olímpico.

No último duelo, a Juventus bateu o Milan na temporada passada por 3 a 1 em Turim. Tevez, Bonucci e Morata marcaram para os bianconeri e Antonelli descontou para o Diavolo.

Na história, esse confronto já aconteceu 218 vezes em partidas oficiais com domínio da Juventus que venceu 80 vezes, o Milan conquistou 66 vitórias e ainda houve 72 empates.

Em seu último compromisso, o Diavolo não passou de um empate sem gols em casa contra a Atalanta. Saiba mais.

Já o Milan ocupa a sexta colocação na tabela com 20 pontos ganhos.

O time dirigido por Massimiliano Allegri vem de vitória sobre o Empoli na última rodada, 3 a 1 de virada. Saiba mais.

A Juventus, atual tetracampeã italiana, está em sétimo lugar na tabela de classificação com 18 pontos.

Boa tarde, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Juventus x Milan, pela 13ª rodada da Serie A, partida a ser disputada no Juventus Stadium, às 17h45 (de Brasília).

Minuto a minuto de Juventus x Milan, pela Serie A