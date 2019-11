Há 10 anos, Ronaldinho Gaúcho fazia dois gols e saía aplaudido de pé do Santiago Bernabéu

É hoje! Neste sábado (21) ocorrerá um dos maiores clássicos da história do futebol mundial. Em campo, Real Madrid e Barcelona se enfrentarão pelo Campeonato Espanhol 2015/2016, uma rivalidade de muita história, qualidade, e curiosidades. Craques de todos os tipos já disputaram esse jogo que deixa o mundo do futebol paralisado em frente à televisão.

Um desses grandes craques citados é Ronaldinho Gaúcho, brasileiro, camisa 10 e ídolo catalão. Marcado na história do clube, não tem como não lembrar da façanha do meio-campista em 2006, onde, em pleno Santiago Bernabéu, marcou dois gols e deu show na vitória do Barcelona sobre o Real Madrid por 3 a 0 no estádio merengue. Aplaudido de pé pela torcida adversária, Ronaldo deixava ali, sua magia, sua marca, e escrevia a história em um dos maiores clássicos do mundo.

Comandado por Vanderlei Luxemburgo na época, o Real Madrid era favorito para o jogo e tinha craques como: Ronaldo, Roberto Carlos, David Beckham, Robinho, Raúl, Zidane..entre outros. Porém, os galáticos não contavam com o autêntico dia do gaúcho, que em vinte minutos, fez duas jogadas praticamente iguais, que marcaram sua carreira e para sempre.

Nesta quarta-feira (19), o feito de Ronaldinho completou exatos 10 anos de existência. Uma década, que não será esquecida nem em um século. Entre os brasileiros, talvez o Gaúcho seja o que mais fez história e encantou os espanhóis com o futebol inconveniente e extremamente natural. O craque chegou ao Barcelona em 2003, contratado junto ao Paris Saint-Germain, o jogador revelado no Grêmio era a esperança de Rijkaard- técnico do Barça na época, que via em Ronaldo a capacidade de levar um time a vitórias espetaculares e reerguer um clube que estava em maus lençóis na temporada.

Passadas três temporadas pelo clube catalão, Ronaldinho já tinha conquistado os torcedores catalães, brasileiros, italianos, alemães, ingleses, asiáticos e todos aqueles que amam o futebol. Muitos acreditam que o auge do camisa 10 tenha sido na temporada de 2004/2005, onde venceu o prêmio da bola de ouro da Fifa. Porém, um fatídico 19 de novembro de 2005 estava reservado na carreira do jogador e na vida de quem ama futebol.

Contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, Ronaldinho marcou duas vezes e foi o grande destaque da vitória por 3 a 0. Aplaudido após ter passado por vários adversários e tirar de Casillas para marcar o segundo gol, o mundo se rendia ao futebol mágico do craque, inclusive os merengues.

Alegre, sorridente e atuando com uma naturalidade inigualável, Ronaldinho acertou quase tudo na partida. Confira os lances da partida e momentos da atuação do craque que ficou para a história do futebol:

No final desta temporada, o gaúcho ainda conquistou os títulos da Uefa Champions League de 2005/2006 e, novamente, da Supercopa da Espanha na mesma temporada. A atuação do brasileiro foi rotulada como uma das maiores atuações de um jogador catalão em uma partida de futebol, e para muitos, a maior, em todos os clássicos.

