Resultado Real Madrid x Barcelona (0-4)

Vamos encerrando mais uma transmissão especial do clássico espanhol. Nesta tarde, um chocolate catalão pra cima do Real, 4 a 0, fora o show.

A frieza de Suarez, aumentando o show do Barça.

A pintura de Iniesta, terceiro gol do jogo.

Quem vê o placar, pensa que foi bastante, mas na realidade, os 4 gols foram poucos. Real perdeu gol feitos, mas o Barça poderia ter feito até o dobro de gols.

Com atuação brilhante coletivamente, e um jogo sensacional de Iniesta, Busquets e Suarez, o Barça massacra o Real.

Um show. Barcelona faz muita festa após massacre em pleno Santiago Bernabéu. 4 a 0 Barça.

92' Fim de papo em Madri.

91' AMARELO, BUSQUETS. Matou o contra ataque contra Benzema.

90' Mais dois minutos de clássico.

89' Bale arrisca de fora e Bravo pega firme.

89' BRAAAAAAAAAAAAAVO! Cabeçada à queima roupa de Cristiano Ronaldo e Bravo faz milagre! Escanteio.

88' MUNIR, MEU DEUS! Neymar puxou o contra ataque pela esquerda, rolou na área e Munir perdeu debaixo do gol!

87' PRA FOOOOOOOORA! Arranque de Danilo pela esquerda, manda para omeio na chegada de Benzema, que arrisca desviado e manda muito perto do gol!

86' Reta final de clássico espanhol. Goleada catalã.

85' PRA FOOOOOOOORA! Messi, Neymar e Alba pela esquerda. A bola sobrou para Munir chutar de primeira, mas isolou.

84' Real com um a menos, perdido, destroçado. Barça colocando 6 pontos de vantagem.

83' EXPULSO, ISCO! Pontapé covarde em Neymar!

82' Real sofre demais na defesa. Todo ataque catalão é um susto enorme.

81' AMARELO, CARVAJAL. Carrinho por trás em Neymar. Confusão.

80' E temos vaias para Cristiano Ronaldo!

79' BRAAAAAAAAAVO! Cabeçada de Benzema no canto alto e Bravo voa para espalmar.

78' PARAAAADO! Ataque merengue pela esquerda, Bale cruzou rasteiro para Benzema, que perdeu o tempo de bola e Bravo pegou firme, mas já estava parado o jogo. Impedimento bem marcado.

77' Muita festa catalã em plena capital espanhola.

76' Goleada histórica. Atuações gigante de Busquets, Iniesta e Suarez.

75' MUDA O BARÇA: Aplaudido de pé, Iniesta dá a vaga para Munir.

74' HISTÓRICO! Messi começa a jogada pelo meio, arma o lance, Sergi Roberto dá o passe para Suarez entrar livre pelo meio, esperar a queda de Navas e dar de cavadinha. UM GOLAÇO, mais um.

73' GOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAAAAAAÇO, SUAREZ, DO BARCELONA!

72' Nervosismo merengue é evidente. Barça controla a partida.

71' Ataque do Real pela direita, Bale e Alba dividem, o galês cai de maduro e pede penalidade. Nada.

70' SAAAAAAAAALVA, SERGIO RAMOS! Erro do Real, Messi arranca, dá pra Suarez chutar, mas ele passou para o argentino. Sergio Ramos salvou!

69' PARADO! Bola longa de Isco para Cristiano, que recebeu, chutou e carimbou o poste. Mas impedido. Bem marcado.

68' A festa no Bernabéu é da torcida culé! Um massacre.

67' BRAAAAAAAAAAAAAAAAVO! Contra ataque gigante do Real com Isco, que virou no meio para Cristiano Ronaldo, que chutou para milagre de Bravo, abafando toque de cobertura do gajo.

66' Torcida do Barça canta o nome de Florentino Perez, presidente do Real.

65' MEEEEEEEESSI! Argentino começa a jogada com lançamento típico dele para Suarez. A zaga tirou e sobrou pra Neymar, que rolou pra Messi chutar mascado na defesa.

64' Merengues eram tudo que tentam no ataque. Até viradas de bola.

63' Real insiste muito com bola aéreas na área. Pouca criatividade.

62' Barcelona joga muito tranquilo e cadencia a bola. Vence com total soberania.

61' BRAVO! Cabeçada de Varane no meio do gol nas mãos de Bravo.

60' QUAAAAAAAASE! Bate-rebate na área catalã sobra para Carvajal, que arrisca desviado e sai em escanteio.

59' Real tenta por pressão no time catalão em busca de um respiro no jogo.

58' MUDA O REAL: Marcelo sai e entra Carvajal.

57' Terceiro cala de vez e surge protestos da torcida merengue.

56' MUDA O REAL: James dá a vaga para Isco.

55' MUDA O BARÇA: Lá vem ele! Lionel Messi retorna aos gramados na vaga de Rakitic.

54' PEEEEEEEEEEEEEEEEERDEU! Suarez entrou na esquerda, livre, tentou mandar por fora do gol e jogou na rede do lado de fora.

54' PINTURA! Enfianda de bola pelo meio, passe de letra de Neymar e Iniesta chega chutando, de primeira, no ângulo, sem chances. Golaço!

53' GOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAAAAAAÇOOOOOOOO! INIESTA! GOLAAAAÇO!

52' No escanteio, Neymar mandou na área e Varane afasta.

51' NAAAAAAAAAAAAAAAAAVAS! Falta batida por Neymar, por cima da barreira e Navas espalma em escanteio.

50' Bernabéu calado. Neymar, Iniesta e Mathieu na bola, muito perigosa.

49' AMARELO, SERGIO RAMOS. Pegada por baixo em Sergi Roberto, sem massagem. Falta muito, mas muito perigosa. Frontal ao gol merengue.

48' BAAAAALE! Galês mandou de fora e assustou o gol do Barça.

47' BRAAAAAAAAAAAAAVO! Pedrada de fora de James e o chileno salvou com a mão direita, no cantinho. Escanteio.

46' PEEEEEEEEEEEEEERDEEEEEEEU! Jo-ga-da-ça individual de Marcelo pela esquerda, abriu espaço, chegou livre, mas bateu muito mal em linha de fundo.

45' AUTORIZA O ÁRBITRO. Segundo tempo valendo. Sem mudanças.

As equipes retornam. À ver se teremos mudanças.

Tabela Neymar e Iniesta e o brasileiro deixa sua marca, com o segundo gol.

Suarez marca, após lindo lance de Sergi Roberto.

Destaque da equipe é Modric, que não se abala e ainda tenta a craiação de jogadas pelo meio.

Real joga muito mal, dando espaços, errando passes e muito nervoso. Torcida não ajuda e vai o time. Cristiano Ronaldo apagado, assim como Benzema e Bale.

Neymar é desequilíbrio individual. Começou abaixo, mas melhorou seu jogo ao encontrar e jogar nos espaços de Danilo.

Vitória maiúscula do Barça, em uma atuação sensacional de todo o time. Destaques para Busquets, Iniesta e Suarez, polarizando toda jogada de ataque.

Fim de papo em Madri!

47' MINHA NOSSA SENHORA! Neymar mete uma caneta em Danilo, arranca, tabela com Suarez, finta a marcação, cruza pra trás, Suarez manda de carrinho, Marcelo salva em cima da linha e Rakitic chutou o rebote pra fora!

46' Volta final de uma atuação mosntruosa do Barcelona, neste primeiro tempo.

45' Mais dois minutos de partida.

44' Torcida merengue vai perdendo a paciência com seu time. Atuação fraca da equipe.

43' Suarez buscou jogada individual pela direita, mas Sergio Ramos afastou o perigo.

42' Atuação muito boa e segura do Barça. Nem a pressão ofensiva do Madrid tira isso.

41' Real tenta pressionar em busca de um gol neste instante final.

40' Reta final de um grande primeiro tempo no Bernabeu!

39' ELE BRILHA DE NOVO! Bola sensacional de Iniesta para Neymar, na esquerda, em posição de impedimento, receber, dominar e dar um tapa cruzado, tirando de Navas. Placar aumentado!

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, NEEEEEEEEEYMAR, DO BAAAAAAARÇA!

37' FUUUUUUUUUUUROOOOOOOOOOOU! Minha mãe do céu! Três erros bizarros. Primeiro, Mathieu furou chutão ao tentar cortar cruzamento de James. A bola sobrou para Benzema, na pequena área e também furou de forma horrível. Na sequência, Bravo furou ao tentar agarrar a bola e quase CR marcou.

37' Sergio Ramos dá uma rasteira perfeita em Daniel Alves, mas jogo segue.

36' Real, num todo, erra muito passes e parece muito nervoso.

35' Danilo não faz, até aqui, um bom jogo. Erra muitos passes e deixa espaços pela direita de defesa.

34' Suarez erra o passe final para Neymar. Seria meio gol para o brasileiro.

33' Divididas entre croatas e entrada do Modric por cima deixa o jogo ainda mais quente.

32' Jogo é muito bom, intenso e com boas chances. Como manda o clássico.

31' Marcação catalã é muito boa, mas a pressão que o Real faz na defesa rival dificulta muito.

30' DANIEL ALVES, AMARELADO. Matou o contra ataque, mas tomou uma cotovelada do Cristiano Ronaldo, que olha...

29' SAAAAAALVA, VARANE! Troca de passes de um lado para outro chega em Alba, que manda rasteiro buscando Suarez, mas varane salvou o que seri o gol.

28' Barcelona é muito presente e participativo no ataque. Toda hora é um perigo diferente.

27' BRAAAAVO! Saída errada do barça, James arrisca de fora e obriga Bravo à trabalhar.

26' MUDA O BARÇA: Mathieu entra na vaga de Mascherano.

25' E não dará mais para Mascherano. Argentino sente no gramado. Problema na virilha.

24' PEEEEEEEERDEU! Saída errada do Real, Sergi Roberto recebeu na marca penal, mas mandou por cima do gol!

23' NAAAAAAAAAVAS! Neymar mandou fechado, forte, buscando Suarez, que não alcançou e quase engana Navas.

22' AMARELADO, JAMES RODRIGUEZ. Parou ataque super perigoso de Neymar pela esquerda após erro da defesa.

21' Trio BBC adianta a marcação pra cima da defesa culé e tira a saída de bola rival.

20' Time do Real precisa de maior aproximação e chegada dos meias. Há um buraco na criação.

19' É CLÁSSICO, AMIGO! Varane dá uma chegada por trás em Suarez e começa a ficar quente o clássico espanhol.

18' Jogo parado. Pisão de Bale no tornozelo de Alba. Entrada feia.

17' Real adianta a marcação e dificulta a saída catalã.

16' OOOOOOOPA! Levantamento de Bale buscando Cristiano Ronaldo, enrosco do português com Dani Alves e a reclamação gerou falta para o Barça.

15' Mascherano se recompõe e o jogo reinicia.

14' E agora o jogo é parado após pancada de James em Mascherano. Pegou bem naquele lugar.

13' PEEEEERDEU! Bola longa sensacional de Iniesta para Sergi Roberto, que poderia chutar, mas preferiu rolar para Rakitic, que isolou de direita.

12' Mascherano tenta deslocar lançamento para Alba, mas o passe sai em linha lateral.

11' O Real ainda não conseguiu se impor e nem tirar a bola do Barça. A posse é toda do Barcelona, mesmo após o gol.

10' EL PISTOLERO! Paciência, toque de bola, calma e movimentação. Sergi Roberto arrancou pelo meio e assistiu Suarez por dentro da defesa, na direita, dando um tapa na saída de Navas!

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LUIS SUAAAREZ, PARA O BARCELONA!

8' BRAAAAAVO! Cristiano Ronaldo manda uma meia-lua contra Alba, cruza fechado e Bravo espalma pra longe!

7' BIZARRO! Piqué pisou na bola e quase deu à Benzema grande ataque pelo meio.

6' PRA FOOOOOOOORA! Alba escapa pela esquerda, manda rasteira pra Suarez que ajeitou pra chegada pelo meio de Neymar, mas mandou por cima do gol.

5' Barça tenta impor seu estilo de jogo de posse de bola neste começo. Real se recua.

4' Neymar aranca pela primeira vez da esquerda, mas passepor elevação vai nas mãos de Navas.

3' Kroos levanta na área e Piqué afasta de cabeça.

2' CR7 tenta jogada individual pela esquerda, mas Piqué manda pra escanteio.

2' Toda vez que Piqué toca na boal, ouve-se uma impressionante vaia. O zagueiro defende a separação catalã da Espanha.

1' E já tivemos a primeira pegada forte. De Sérgio Ramos em Suarez. Uma voadora no ombro do uruguaio.

0' AUTORIZA O ÁRBITRO! O maior clássico começou!

BARÇA com seu uniforme principal, camisa azul e grená, listrada na horizontal, com calção vermelho e meias azuis.

REAL MADRID todo de branco, com seu uniforme principal.

A arbitragem é de Fernandes Borbolan, com Raul Martinez e Jorge Prieto.

Marselhesa, hino francês, executado com enorme emoção e sentimento. Bela homenagem.

Equipes perfilada, hino do Real executado, bandeira francesa estendida e um minuto de silêncio.

SOOOOOOBEM AO GRAMADO! Enorme festa em Madri.

Mosaico no Bernabéu todo branco como mensagem de paz após ataques terroristas em Paris.

Equipes nos vestiários. Em instantes, a bola rola.

Torcida do Barcelona se faz presente em Madri, mas claro, num número muito pequeno.

O gramado é irrigado para deixar o jogo mais rápido.

Os dois times terminaram o aquecimento e as preparações finais se aproximam.

São 230 jogos, com 92 vitórias do Real e 90 do Barça, além de 48 empates.

Muito frio em Madri. Esquema de segurança é enorme, por preocupação após atentados na França.

Navas e Cassila de um lado, com Bravo e Ter Stegen do outro. Goleiros aquecem.

Equipes começam o trabalho de aquecimento no gramado. Torcida ainda chega no Bernabéu.

Culés confirmados com Lionel Messi no banco, voltando após lesão grave no joelho.

Barcelona definido com Bravo; Dani Alves, Piqué, Mascherano, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Sergi Roberto, Neymar, Suarez. Técnico: Luis Enrique.

Real com algumas e importantes mudanças. James Rodriguez e Benzema retornam ao time, além de Danilo estar entre os titulares.

Real Madrid escalado: Navas; Danilo, Sérgio Ramos, Varane, Marcelo; Kross, Modric, James; Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. Técnico: Rafa Benítez.

As duas equipes já estão presentes no Bernabéu para a partida. Em instantes, teremos as escalações e as duas equipes no aqueicmento.

Neste ano, as duas equipes se enfrentaram no segundo turno da temporada passada. Bem que CR7 tentou, mas Mathieu e Suarez decidiram o duelo.

Em 2012, outro gesto marcante. Dessa vez, o palco foi o Camp Nou e outro grande craque brilhou com a torcida rival. Cristiano Ronaldo marcou o gol da virada logo após levar o empate e fez o característico gesto de "calma, calma, estou aqui".

Em 2005, o Real recebeu o Barcelona e os galáticos foram ofuscados pelo brilho de um encantador Ronaldinho Gaúcho. 3 a 0, fora os aplausos da torcida.

Vários jogos estão na memória dos torcedores de Real e Barça. A VAVEL Brasil dois jogos marcantes de cada lado.

Outro que vive dias difíceis é Neymar. Investigado por fraudes fiscais, seu pai revelou que o jogador pode sim deixar o time catalão.

A arbitragem será um capítulo à parte. Meses antes, um juíz confessou pressão por ajuda ao time de Madri no clássico de hoje.

Após um fim de semana com futebol apenas de seleções, as competições mundiais voltam com tudo. Na Espanha, o maior clássico começará em instantes.

Jogo grande e que terá os olhos do mundo. Real em busca da igualdade na liderança. Barça querendo aumentar para seis pontos.

As duas equipes brevemente estarão à caminho do Bernabeu. É clássico, decisão!

Todos os mais de 80 mil ingressos foram vendidos. Teremos um show das torcidas.

Rafa Benítez fará seu primeiro clássico e no comando do Real. Time não atravessa bom momento.

Cristiano Ronaldo terá a chance de retornar à boa fase. Português não vive seu auge e muitos apontam como sua nova posição tática em campo.

Lionel Messi está relacionado para o jogo, mas deverá começar no banco. Isso seria um feito inédito. Há 27 clássicos que ele não perde nem um minuto.

Durante todo o dia você ficará por dentro de todas as notícias antes da bola rolar no Real Madrid x Barcelona. Depois do apito inicial, tudo do jogo aqui, com a VAVEL Brasil, à partir das 15h, com a bola rolando em definitivo.

Real Madrid x Barcelona terá mais de três mil seguranças contra atos terroristas

Uma semana após os terríveis atentados na cidade de Paris, a segurança foi reforçada para este jogo importante e que terá a atenção de todo o mundo.

O sempre lotado, famoso e glamuroso Santiago Bernabéu será o palco do grande clássico deste sábado.

FIQUE DE OLHO Real Madrid x Barcelona 2015: Bale, meia atacante: galês tem enorme velocidade, está relacionado para o jogo após lesões e quer provar para todos que é um dos grandes da atualidade.

FIQUE DE OLHO jogo Real Madrid x Barcelona: Luis Suarez, atacante: "El pistolero" é, ao lado de Neymar, o único jogador a marcar desde a contusão de Messi. Um dos melhores jogadores da atualidade, vem formando grande dupla com Neymar.

Sergi Roberto: da desconfiança à titularidade no El Clásico

Além da saída de Messi, Iniesta também sofreu com problemas físicos neste começo de torneio e a esperança ficou nos pés do jovem Sergi Roberto, que absorveu as críticaspara começar a se firmar no time catalão.

Neymar e o peso de ser o maior jogador do Barcelona

A gangorra vivida pelo Barcelona não o tirou o favoritismo por mais um título. A saída de vários importantes jogadores abriu espaços para outros brilharem, como o brasileiro Neymar, artilheiro do campeonato.

Redenção de Keylor Navas no gol do Real Madrid pode ser importante no El Clásico

Mesmo vencendo vários jogos, o sistema defensivo do Madrid era exposto. Graças à Keylor Navas, o time não conheceu outro resultados no começo da temporada.

Dentro de campo, os dois times inverteram os papeis durante o campeonato. Enquanto o Real começou de forma arrassadora, o Barça foi um time de altos e baixos.

Ascensão de Casemiro no Real Madrid na era Rafa Benítez

Um lado comum entre os dois times são as pressões sofridas pelos treinadores. Benítez é muito questionado pela postura tática da equipe, enquanto Luis Enrique sofre para ter seu elenco à disposição.

No lado catalão, Rakitic ficará no banco. Mas a maior notícia para os torcedores de Barça e do futebol trata-se do retorno de Lionel Messi, após mais de dois meses com uma contusão no joelho.

Só que ainda assim, algumas importantes dúvidas persistem. No lado do Real, Sergio Ramos tem um problema no ombro, mas garante estar pronto para a partida.

O intervalo de mais de 10 dias serviu para as equipes se acalmarem e trabalharem seus jogadores contundidos. Mesmo com a Data-Fifa, ninguém se machucou e teremos elencos completos.

Resultado de Sevilla x Real Madrid no Campeonato Espanhol 2015/2016 (3-2)

Já o Real Madrid também teve um confronto difícil, começou bem mas sucumbiu à pressão do Sevilla. Resultado foi uma dolorida derrota, deixando o time na vice-liderança.

Resultado Barcelona x Villarreal pela Liga (3-0)

Na rodada passada, o Barcelona recebeu o Villarreal no Camp Nou e teve certo sofrimento até abrir o placar. Com Neymar marcando dois gols, incluindo uma verdadeira pintura, o time culé assumiu a liderança isolada.

No lado madridista, o treinador Rafa Benítez não terá problemas para escalar a equipe. O espanhol poderá contar com todos os seus jogadores, inclusive Benzema e Bale.

O Barça vai com o moral elevado de ser o líder e viver uma melhor fase do que o arqui-rival. Além disso, terá os retornos de alguns jogadores contundidos.

Será a 12ª rodada do Campeonato Espanhol, mas já com clima de decisão, já que o time merengue tem 24 pontos, três abaixo do líder Barça. Uma derrota em casa deixaria o Madrid longe do topo e com a desvantagem do confronto direto, fator de desempate.

Um dos maiores clássicos do futebol mundial e maior da Espanha, Real Madrid x Barcelona, reunirá os melhores jogadores do planeta em uma partida que promete fortes emoções.

Amigo da VAVEL Brasil, seja bem-vindo em mais uma transmissão do Clasico 2015. Só que hoje, a missão é diferente. É dia da história ser escrita com o Super Clássico espanhol Real Madrid x Barcelona.