Paris Saint-Germain visita Lorient buscando aumentar distância na liderança da Ligue 1

Nesta sábado (21), Lorient e Paris Saint-Germain se enfrentam pela 14° rodada da Ligue 1 2015/16, no Yves Allainmat. O campeonato retoma depois da parada para a data FIFA. O país vem vivendo dias conturbados, por conta dos atentados que ocorreram na capital francesa, e a rodada teve o risco de ser adiada nesse final de semana, mas a LFP manteve a programação e todos os jogos terão medidas de segurança. O hino francês será tocado em todas as partidas nas principais divisões do país.

Os Merlus fazem boa campanha nesta temporada e não perdem há cinco partidas, o clube quer mais um triunfo dentro de casa para entrar de vez na zona de classificação para as competições europeias. Já os parisienses, que lideram com folga, esperam ampliar ainda mais a distancia sobre seus concorrentes.

O árbitro da partida será Stéphane Lannoy e a confronto começa as 14h, horário de Brasília. No ultimo encontro entre as duas equipes, vitória do time da capital por 3 a 1, com hat-trick de Zlatan Ibrahimovic para a equipe de Paris. Jordan Ayew descontou para os Merlus.

Lorient espera manter bom momento enfrentando o líder da competição

Em bom campeonato nesta temporada, o Lorient goleou o Troyes na ultima rodada por 4 a 1, chegou à sétima colocação com 20 pontos e se aproximou da zona de classificação para as competições europeias. A equipe comandada por Sylvain Ripoll não contará com três jogadores: o zagueiro Lautoa, machucado, o meio campista argelino Mesloub e o atacante ganês Waris, ambos suspensos.

Em entrevista coletiva, Sylvain Ripoll comentou sobre o forte conjunto do time parisiense: “Vamos enfrentar o atual líder da competição e queremos conquistar o resultado positivo dentro de casa, jogamos bem na ultima partida, mas agora o jogo é bem mais complicado, não podemos subestimar a equipe do PSG que tem grandes jogadores, temos condições de conquistar o resultado positivo”.

O atacante camaronês Moukandjo espera um jogo disputado: “É uma partida difícil contra uma equipe forte, estamos preparados para enfrentar o time deles dentro da nossa casa. Estamos nos recuperando na competição e queremos subir ainda mais na tabela, acredito que possamos conquistar a vitória dentro de casa”.

Primeiro colocado, PSG espera ampliar vantagem diante de seus rivais

A equipe da capital francesa, que lidera com folga a competição e vem de sete vitorias seguidas, espera aumentar a vantagem diante de seus concorrentes. O técnico Laurent Blanc não contará com o zagueiro brasileiro David Luiz e o volante italiano Verratti. Os argentinos Pastore, Angél Di María (panturrilha) e Lavezzi (joelho), estão lesionados e também não estão aptos para o jogo. Com isso o marfinense Aurier deve ser deslocado para defesa e o volante Rabiot continuará no meio-campo.

O comandante parisiense disse que é um jogo complicado: “Não vamos ter facilidade nessa partida, o Lorient vem em ascensão no campeonato e teremos um jogo bem complicado atuando na casa do adversário. Acredito que tenhamos condições de conquistar o resultado fora de casa e conquistar pontos nessa rodada”.

“A nossa equipe vai entrar focada na partida, depois do ocorrido que houve na semana passada por conta dos atentados, todos nós ficamos preocupados e espero que isso não interfira no duelo”, disse.

O volante Matuidi espera que a equipe saia com o resultado positivo, mas não será nada fácil enfrentar um adversário que vem crescendo no campeonato: “É um jogo difícil e ainda fora de casa contra uma equipe que vem crescendo na competição, entraremos focados para sair com o resultado e se distanciar dos nossos concorrentes, mas todo cuidado é pouco contra o time do Lorient que tem uma boa equipe”.

Em homenagem às vitimas dos atentados da sexta-feira (13), o PSG entrará em campo com a frase “Je suis Paris” abaixo do escudo.