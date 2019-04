Bayern de Munique recebe Olympiacos em duelo de lideres pela fase de grupos da UCL

Nesta terça-feira (24), Bayern de Munique e Olympiacos se enfrentam pela 5° Rodada da fase de grupos da Uefa Champions League 2015/16, na Allianz Arena, em Munique em jogo válido pelo Grupo F.

As duas equipes que lideram o grupo, vão medir forças para irem em busca da classificação antecipada para a segunda fase do torneio. Os bávaros, que golearam na ultima partida o Arsenal, vão embalados para duelar contra uma das equipes que atualmente faz boa campanha na competição, e também buscará a classificação.

O arbitro da partida será o sueco Jonas Eriksson, e o duelo começará às 17h45 horário de Brasília. No ultimo duelo entre as duas equipes em Pireus, vitória do time bávaro pelo placar de 3 a 0. Os gols foram marcados por Thomas Müller duas vezes e Mario Götze.

Alaba é dúvida e Bayern buscará a classificação jogando em casa

Os comandados de Pep Guardiola vão em busca da classificação para a segunda fase da UCL, depois da vitória sobre os ingleses na rodada passada por 5 a 1, que manteve a equipe da Baviera na liderança com 9 pontos, o mesmo numero do time grego. A dúvida para a partida, está por conta do lateral austríaco David Alaba, que saiu machucado no ultimo final de semana no confronto contra o Schalke 04. Se não puder atuar, o brasileiro Rafinha entra em seu lugar, uma vez que o reserva da posição, Juan Bernat, continua lesionado.

Em coletiva antes da partida, o comandante espanhol falou sobre o adversário: “Quando o enfrentamos na Grécia foi bem complicado, o Olympiacos tem uma equipe forte e com jogadores experientes, naquele confronto tivemos a felicidade de conquistar a vitória, mas não tinha sido uma partida fácil, só fizemos o primeiro gol na segunda etapa e outros dois no fim da partida, agora é outro jogo e eles virão mais motivados, porque eles têm possibilidades de classificação e quem ganhar a partida se classifica a próxima fase”.

O capitão Philipp Lahm disse que a vitória é importante para a classificação a fase seguinte: “É um confronto importante para assegurarmos a classificação à próxima fase da competição, a vitória na ultima partida foi importante para as nossas pretensões. Agora é mostrar um grande futebol que vai nos dar tranquilidade. O adversário tem uma equipe experiente e não podemos se descuidar diante da nossa torcida”.

Gregos vão motivados para sair com o triunfo em Munique

No ultimo final de semana, o atual líder da liga grega não atuou por conta da confusão que a torcida do seu arquirrival Panathinaikos, protagonizou e cancelou a partida. As duas equipes que são umas das mais importantes da Grécia, e sempre os jogos entre os dois times, há inúmeros problemas entre torcedores. Mas o time do treinador português Marco Silva, venceu de virada o Dínamo Zagreb por 2 a 1, e está próximo da classificação para a segunda fase da UCL. As baixas da equipe, são o argentino Alejandro Domínguez, e o zagueiro espanhol Alberto Botía.

Na coletiva, o comandante fez elogios ao adversário desta tarde: “Enfrentaremos uma das melhores equipes do mundo no atual momento, jogamos contra o Bayern no primeiro jogo da chave e conseguimos dar trabalho, quando sofremos o gol foi completamente diferente. Estamos mais motivados para conseguir a classificação diante de uma equipe forte e qualificada e não será fácil”.

O goleiro da equipe Roberto Jiménez espera uma partida duríssima: “O jogo não será nada fácil, e jogar contra eles em Munique é uma tarefa complicada. Conseguimos ganhar do Arsenal em Londres jogando um bom futebol e espero que consigamos outro resultado desse, mas desta vez é um adversário mais forte”.