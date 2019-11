Florentino Pérez garante permanência de Rafa Benítez no Real Madrid: "Tem nossa confiança"

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, convocou coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (23) para anunciar que Rafa Benítez seguirá como treinador do clube. Segundo o mandatário, todos os membros da diretoria tem absoluta confiança em seu potencial e acreditam que é momento para dar sequência ao trabalho.

"O técnico do Real Madrid, Rafael Benítez, tem todo nosso suporte e confiança. Entendemos a raiva de nossos fãs e torcedores, mas acreditamos que é hora de dar sequência ao trabalho que vem sendo realizado", afirmou.

A pressão contra o técnico espanhol é grande e a goleada por 4 a 0 sofrida contra o Barcelona, em pleno Santiago Bernabéu, foi a gota d'água para o fim da paciência dos torcedores. Segunda a imprensa espanhola, até mesmo parte do elenco madrilenho era contra sua permanência no cargo.

Forte candidato para substituir Benítez, o francês Zinedine Zidane afirmou que ainda não não se sente pronto para assumir o elenco principal. Atualmente, o ex-jogador comanda o Real Madrid Castilla.

"Eu sou técnico do Castilla e Benítez do time principal. As coisas estão bem atualmente. Estou no Castilla e se eu continuar no clube, será como técnico do Castilla. No último ano, no fim da temporada, eu tive a sensação de que ainda não estou pronto para treinar o time principal", afirmou o francês.

Rafa Benítez segue no cargo com o Real Madrid liderando o Grupo A da Uefa Champions League, classificado às oitavas de final do torneio de maneira antecipada e na terceira posição do Campeonato Espanhol, dois pontos atrás do Atlético de Madrid (2º) e seis do Barcelona (1º).