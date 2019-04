Juventus recebe o já classificado Manchester City buscando se garantir nas oitavas de final da Champions

No quase definido grupo D da UEFA Champions League, Juventus e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (25) em Turim. Na segunda posição com 8 pontos, a Juve precisa de uma vitória para se garantir no mata-mata. Os citizens já estão classificados com seus 9 pontos, mas além de brigar para manter a primeira colocação, os comandados de Manuel Pellegrini querem dar uma resposta ao seu torcedor após os resultados ruins no inglês.

Ainda sem jogar um futebol convincente nesta temporada, os bianconeri tentam se achar após a saída de sua espinha dorsal, sustentada por Pirlo, Vidal e Tevez. A Juve vem de 3 vitórias seguidas no italiano, mas nenhuma delas veio com um bom futebol jogado, muito menos com tranquilidade. A vitória no clássico contra o Milan com gol solitário de Paulo Dybala, pode trazer um ânimo a mais para equipe enfim alcançar um bom rendimento na temporada.

Após dois tropeços na Premier League, o City saiu da ponta da tabela e o trabalho de Manuel Pellegrini volta a ser questionado. O empate em 0-0 com o último colocado Aston Villa e o acachapante 4-1 para o Liverpool no Etihad, tornam o jogo contra a Juve essencial para aliviar a pressão no lado azul de Manchester. A boa notícia é o retorno de Kun Aguero, que já deixou sua marca contra os Reds neste final de semana.

As equipes se enfrentaram logo na primeira rodada na Champions, no dia 15 de setembro no Etihad Stadium, com surpreendente vitória da Juve por 2-1. Na ocasião, Álvaro Morata e Mario Mandžukić anotaram os tentos dos italianos e Chiellini marcou contra a própria meta para os ingleses. A partida de quarta será o 6º confronto entre as equipes na história, que é rigorosamente equilibrado, com uma vitória do City, uma da Juve e três empates.

Esperança argentina

Com a decadência do futebol de Yaya Toure, cada vez menos protagonista no City, o argentino Aguero tem se tornado com sobras o principal jogador dos citizens. Mesmo com as frequentes lesões, quando joga, o hermano manda e desmanta no time de Manchester. Nesta temporada "El Kun" já anotou 9 gols em apenas 12 partidas pelo clube, o que lhe garante uma média impressionante de 0,75 gols por partida.

Aguero se torna ainda mais essencial, quando comparado com seus suplentes. O principal é Wilfred Bony, atacante marfinense que chegou com moral do Swansea, mas não tem feito atuações dignas do seu investimento no City. Na temporada o centroavante atuou 14 vezes (mais que Kun) e anotou apenas 4 gols, lhe dando uma média de 0,29 gols por partida.

Sem tanta grife mas tão eficiente quanto, a Juventus aposta no também argentino Dybala para bater o Manchester City. Apelidado de "La joya" (a joia), o atacante de apenas 22 anos começa a protagonizar no setor ofensivo bianconero e tem sido a peça mais regular do elenco administrado por Massimiliano Allegri. Dybala deixou sua marca nas duas últimas partidas da Juve, sendo na vitória por 3-1 ante o Empoli e anotou o tento decisivo do clássico contra o Milan no último domingo.

As boas atuações de Paulo Dybala renderam a convocação para a seleção argentina, suprindo a ausência de Kun Aguero. O números da joia bianconera são mais modestos, com 7 gols em 17 partidas. Mas o atacante nem sempre iniciou as partidas como titular, atuando 983 minutos pela Juve, enquanto Aguero atuou por 785 em 12 jogos. Se for comparado aproveitamento em minutos, o desempenho dos dois é bem próximo.

Setor defensivo e lesões preocupam Pellegrini

Se não bastasse a pressão, o técnico chileno Manuel Pellegrini vai ter dor de cabeça para montar sua equipe. Vicent Kompany ainda se recupera de uma lesão na panturrilha, sofrida em um amistoso com a seleção da Bélgica. Sem contar com seu principal defensor, o comandante dos Citizens também não terá seu principal armador, David Silva. Com problemas no joelho, o espanhol tem chances minimas de ir a campo. Outros que podem desfalcar o Manchester City são os atacantes Bony (lesionado), Iheanacho (ilegível para jogos da Champions) e o meia Nasri (lesionado)

Sem contar com Kompany na partida contra o Liverpool, Pellegrini preferiu poupar o também titular Nicolas Otamendi. Para suprir as ausências, Mangala e Demichelis entraram. O resultado de 4-1 para os reds foi prontamente responsabilizado pela dupla de zaga, que não teve uma atuação inspiradora. Mangala inclusive, marcou o gol que abriu o placar da partida, porém contra a própria meta. ​

"Eu não quero falar sobre jogadores individuais, porque vocês estão tentando nos fazer pensar que Demichelis e Mangala são culpados sobre o jogo, mas eu não acho que foi dessa maneira. Acho que jogamos muito mal na defesa, jogamos muito mal no meio-campo, jogamos muito ruim no ataque, então eu não acho que essa é a razão (do resultado)", disse Pellegrini após a goleada para o Liverpool, isentando a defesa de toda a culpa.

"Essa não é a coisa mais importante (a primeira colocação). Nós fizemos a coisa mais importante ao se classificar pelo terceiro ano consecutivo para o mata-mata, mas agora temos que tentar ganhar o grupo. As grandes equipes devem respeitar todas as competições em que estão envolvidas, seria um erro abandonar a Champions agora a fim de concentrar-se na Premier League. Se vencermos na Itália, então talvez nós podemos levar o jogo contra o Mönchengladbach com um pouco mais de tranquilidade, mas é melhor não olhar muito à frente", concluiu Pellegrini.

Desfalques no meio campo preocupam Allegri

A alegria após a vitória no clássico contra o Milan durou pouco. Com o foco direcionado para a Champions League, o técnico da Juventus Massimiliano Allegri se preocupa com a montagem de sua equipe para esta quarta. Se já não contava com o ala Asamoah, o zagueiro Martin Cáceres e o meio campo Pereyra, o técnico dos bianconeri perdeu também Evra, Hernanes e Khedira para o duelo contra o City.

"Khedira teve uma recorrência do desconforto na cicatriz da lesão antiga. Ele não estava bom e nós percebemos que não havia necessidade de correr riscos. Em uma semana ele será recuperado. Hernanes ficou com uma dor na virilha ao cobrar uma falta, para quarta-feira ele será desqualificado", disse Massimiliano Allegri.

Assim como Allegri, o zagueiro Giorgio Chiellini preferiu não falar sobre a possibilidade de a Juventus entrar definitivamente na briga pelo scudetto após as 4 vitórias seguidas no italiano. A má fase do Manchester City também não anima o defensor, que preferia pegar uma equipe "mais" tranquila e menos pressionada para conquistar a vitória.

"Eu teria preferido enfrentar uma equipe mais tranqüila, em vez de uma equipe ansiosa para buscar a sua recuperação. Eles estão super ansiosos e dispostas a render melhor. Teremos que fazer uma grande partida, porque quarta-feira temos que garantir nossa vaga para a próxima rodada", concluiu Chiellini.