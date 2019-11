Resultado Barcelona x Roma na Champions League 2015 (6-1)

Um grande abraço e até a próxima!

Fim de papo em Barcelona. Goleada catalã. Um show do Barça, garantindo a classificação.

NO ESTOURO DO RELÓGIO. Cabeçada de Dzeko após cruzamento de Digne da esquerda e o gol da Roma fecha a partida.

91' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DZEKO, DA ROMA!

90' Mais um minuto.

89' Cobrança curta de escanteio. Gasta o tempo, o time espanhol

88' TRAVAAAAADO! Messi para Adriano e Adriano para Neymar. Ele arrancou, chutou, mas Manolas salvou na hora H.

87' A pressão ofensiva do Barça não acaba. Time parece trabalhar para o gol de Neymar.

86' Alba escapa bem pela esquerda, cruza fechado e Digne afasta com um balão pro mato.

85' Entramos nos minutos restantes de partida.

84' E segue apenas Neymar sem marcar neste jogo, no ataque do Barça. Quem sabe neste final.

83' Já são mais de 700 passes trocados pelo time catalão. Um absurdo.

82' Jogo muito movimentado, além disso, com dois pênaltis batidos e ambos perdidos.

81' TER STEGEN! Dzeko bateu no canto esquerdo, meia altura, bem batido, mas Ter Stegen faz grande defesa!

80' PÊNALTI! Dzeko recebe na grande área, tenta fintar Vermaelen, que tromba e comete a falta. Bem marcado.

79' SAAAAAALVA O GOLEIRO! Adriano dá meio gol para Messi, que dominou e tentou encobrir Szczesny, mas o goleiro tirou de rosto.

78' Messi arranca pela direita, mas estava impedido.

77' SHOW! Neymar bate, Szczesny defende e Adriano manda no rebote, uma pedrada no fundo do gol.

76' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ADRIANO, DO BARÇA!

75' PENALIDADE MÁXIMA! Neymar finta Uçan, toma o tranco e sofre a penalidade. Messi deixa Neymar na batida.

74' MUDA A ROMA: Uçan entra e sai Pjanic.

73' Barcelona com menos pressa, mais cadência e tranquilidade na posse de bola.

72' OOOOPA! Suarez arranca pela esquerda, tromba com Maico, pede penalidade, mas o jogo segue.

71' Adriano arrisca de fora e manda a bola contra a marcação. Escanteio.

70' Do trio MSN, apenas Neymar não marcou, ainda. Tem tempo e futebol para isso.

69' PRA FOOOOOOOOOOOOORA! Adriano, Neymar e Suarez. O camisa 11 mandou de direita, tirando de Szczesny e a bola passou tirando tinta da trave.

68' Adriano entrou para jogar no meio campo. Rakitic e Adriano armando as jogadas catalãs.

67' QUASE! Neymar faz a finta contra Maicon, leva na linha de fundo, cruza na pequena área, mas ninguém mandou na rede.

66' Dzeko cabeceia, mas cometeu falta em Bartra.

65' Barcelona volta a trocar passes e cadencia o jogo. Atuação magistral do trio MSN.

64' Pjanic manda no meio da barreira. Se salva o Barça.

63' Messi comete falta por trás e Roma tem ótima chance com Pjanic.

62' MUDA O BARÇA: Adriano entra na vaga de Sergi Roberto.

61' AMARELO, VAINQUIER. Pancada forte em Samper.

60' ELE VOLTOU ON FIRE! Dani inverte para Neymar, que domina de letra. O brasileiro manda para Suarez, na entrada da área. O uruguaio manda de primeira, Messi cruza o caminho, desvia o chute, Szczesny defende na primeira e Messi completa no rebote.

59' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MESSI, DO BARCELONA!

58' MUDA A ROMA: Vainqueiour entra na vaga de Florenzi.

57' AMARELO, DANIEL ALVES. Por reclamação. Fora do próximo jogo.

56' QUE MÁQUINA! Neymar traz em diagonal, toca pra Suarez, que rola de primeira para Messi receber em posição legal na direita. O argentino só rolou para Piqué aumentar o placar.

55' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, PIQUÉ, DO BARCELONA!

54' SALVA, DIGNE! Messi recebe na direita, corta para direita e chuta prensado. Escanteio.

53' Cabeceio de Dzeko e Ter Stegen pega fácil.

52' TER STEGEN! Iturbe arrisca de fora e Stegen manda em escanteio.

51' Cobrança curta, mas Daniel Alves dominou a mão. Posse para a Roma.

50' ESPAAAAALMA! Neymar arrisca de fora e Szczesny voa para mandar em escanteio.

49' QUASE! Dani e Messi tabelam e o argentino tenta colocar, mas manda nas mãos do goleiro.

48' Neymar traz da esquerda, passa pelo meio, tabela com Piqué e ganha escanteio.

47' Dzeko saiu da área para armar o jogo e lançou de forma bizarra para a esquerda.

46' E o Barcelona já começa atacando a defesa e tira a saída de bola rival.

45' E a bola volta a rolar na Catalunha.

TROCA NA ROMA: Nainggolan dá a vaga para Iturbe.

MUDA O BARÇA: Samper entra e sai Busquets.

Equipes retornam com mudanças.

Na Alemanha, o Bayern vai amassando o Olimpyakos por 4 a 0. No Emirates, Arsenal vai vencendo o Dinamo Zagreb por 2 a 0. Já o Chelsea, vai vencendo o Macabbi Tel-Aviv, fora de casa, por 1 a 0.

Roma teve duas chegadas, ambas na bola parada, mas muito pouco. Time é muito defensivo e não tem saída de jogo. Meias e volantes não aparecem e zaga só da chutão.

Com espaços, movimentação e muita qualidade. Barcelona joga quando quer e vence bem para garantir o topo da tabela.

Atuação de gala, tranquila e sem esforços do Barça. Vitória por 3 a 0, com dois de Suarez e um de Messi, em seu retorno à titularidade.

45' Fim de papo em Barcelona.

44' QUE VOLEIO! Cruzamento de Neymar, Keita afasta mal e Suarez manda de direita, uma pedrada, de voleio, no canto direito do goleiro Virou passeio.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAAAAÇO!!! SUAREZ, DO BARÇA!

42' Cruzamento de Neymar e a zaga romanista afasta.

41' Dani manda por elevação para Neymar, Mas Maicon corta de cabeça. Escanteio.

40' Levantamento de Pjanic e Piqué afasta.

39' ESPALMA, TER STEGEN! Cruzamento na área, Falqué chuta cruzado e o goleiro manda em escanteio.

38' Falta boa e chance de bola aérea na área do Barça.

37' AMARELO, PIQUÉ. Carrinho sem bola em Falqué.

36' Roma joga nas bolas altas em busca de Dzeko. Ainda não teve uma jogada trabalhada pelo meio.

35' Trio MSN dita o ritmo da partida. Messi controla as ações ofensivas.

34' Troca de passes, movimentação, intensidade. Outro grande jogo do Barça.

33' Festa no Camp Nou! Torcida faz barulho.

32' UM PECADO! Messi dá um passe magistral para Neymar sair livre de frenta ao gol, mas foi marcado impedimento.

31' Atuação tranquila e segura do Barcelona. Vitória construída muito rápida.

30' Messi busca Alba na canhota, mas lateral do Barça estava impedido.

29' Boa atuação de Daniel Alves e Alba. Cada lateral faz bem a função ofensiva.

28' Não há marcação adiantada da Roma e isso facilita a transição catalã. Busquets faz outro grande jogo.

27' Marcação adiantada do time espanhol não dá respiro aos italianos. Defesa é só chutão.

26' Time da Roma não tem saída. Nainngolan e Pjanic não conseguem trocar passes no meio.

25' São sete, oito jogadores para armar o ataque do Barça. Roma é envolvida facilmente.

24' Bola longa para Dzeko, mas Ter Stegen só protege a bola.

23' Neymar e Alba/Messi e Dani Alves, dobram em cada ala, abrindo espaços para o ataque do Barça.

22' Messi lança Neymar na grande área, mas a bola sai forte em linha de fundo. Tiro de meta.

21' Nesse ritmo, a goleada catalã é questão de tempo. Roma dá espaços para a criação do meio rival.

20' Neymar cobra na boca do gol, mas a zaga afasta como pode.

19' QUAAAASE! Messi arranca, toca pra Suarez, que tentou fintar a marcação do Digne, que protegeu e deu um bico em escanteio.

18' Quem vê, pensa que o Messi não teve nenhuma contusão. Argentino é de outro mundo.

17' ELE VOLTOU! O trio MSN é um absurdo. Neymar, pra Suarez, pra Messi. Tudo rápido, de pé em pé, envolvente. Messi recebeu pela esquerda, ganhou em velocidade e deu um toque lindo, por cobertura. Daniel Alves ainda protegeu para Messi balançar as redes.

16' GOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAAÇO, MEEEEEESSI, DO BARCELONA!

15' Roma não tem nenhuma reação. São 15 minutos e só passou uma vez do meio campo.

14' PARECE TREINO! Inversão de Neymar para Daniel Alves surgir por trás da zaga, em posição legal. O lateral dominou, viu a chegada de Suarez do lado e só rolou. O uruguaio apenas deu um tapa, livre, sem ninguém atrás dele. Tá lá!

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, SUAREZ, DO BARCELONA!

12' Roma se fecha no 4-5-1 em seu campo e tenta sair em velocidade, mas até agora, só chegou na bola parada.

11' PERDEU! Jogada trabalhada na bola parada, Nainggolan cruzou, Dzeko cabeceou livre, solto e mandou por cima. A zaga parou pedindo impedimento que não houve.

10' PEGA O GOLEIRO! Inversão de Messi para Neymar, que cruza buscando Suarez, mas Szczesny pega firme.

9' Movimentação do trio de ataque é auxiliado pela chegada dos meias e dos laterais. Pressão enorme.

8' PRA FOOOOOOOOOOOORA! Enfiada sensacional de Busquets para Messi avançar pelo, receber, tirar de canhota e mandar raspando poste esquerdo do gol.

7' Equipe italiana não passa do meio campo. Posse total do Barcelona.

6' A pressão catalã é enorme e não deixa a Roma respirar.

5' PAROU! Ataque veloz do Barça pela esquerda, Sergi enfia para Neymar, que só rola para Messi marcar. Mas o brasileiro estava impedimento. Mal marcado.

4' Sergi Roberto cobra na área e Keita afasta de cabeça.

3' EEEEEEESPAAAAAAAALMA! Messi recebe, corta pra canhota, manda colocada de fora da área e obriga Szczesny espalmar de mão trocada. Escanteio.

2' IMPEDIDO! Primeiro ataque com Messi participando, o argentino deioxu Neymar livre, mas o brasileiro estava impedido. Bem marcado.

1' Neymar já arranca pela esquerda e dá um susto na defesa italiana.

0' Autoriza o árbitro. A bola rola no Camp Nou.

A Roma com seu segundo uniforme. Toda de branco para essa partida.

Barcelona com seu tradicional uniforme. Camisa azul e grená listrada na horizontal, calção vermelho e meias azuis.

As vaias são motivadas pela sanção da Uefa ao time catalão, após envolvimento político da torcida com as partidas.

Hino da Champions League. E vaias para a Uefa.

Hino do Barcelona. Equipes no túnel. Muita molecada para acompanhar os jogadores na entrada ao gramado.

O momento do Barça é muito bom. Após um início conturbado, o time catalão vem se encontrando e ajeitando o modo de atuar. E a resposta definitiva foi neste sábado, quando o Barcelona atropelou o maior rival Real Madrid, em plena capital espanhola, por 4 a 0.

Em instantes a festa de entrada das equipes e todo o tradicional esquema da Uefa.

A Roma conta com Dzeko e Falqué para tentar furar o bloqueio da defesa catalã.

Depois de três meses, Lionel Messi está confirmado de volta ao time titular. O trio MSN já marcou 125 gols no ano e vai pra cima de mais gols em 2015.

Pelo Grupo E, BATE Borisov e Bayer Leverkusen jogaram mais cedo e empataram por 1 a 1, em Belarus. Com o resultado, o Barcelona já está garantido na próxima fase.

Roma definida com Szczesny; Maicon, Manolas, Rudiger, Digne; Nainggolan, Keita, Pjanic, Florenzi, Falqué; Dzeko. Técnico: Rudi Garcia.

Barcelona com Ter Stegen; Dani Alves, Vermaelen, Piqué, Alba; Busquets, Rakitić, Sergi Roberto; Suárez, Neymar, Messi. Técnico: Luis Enrique.

Equipes definidas e escaladas. Vamos para os dois times.

A VAVEL Brasil transmite Barcelona x Roma em tempo real à partir das 17h, horário brasileiro de verão.

O Camp Nou terá mais uma noite mágica de grande público e pressão em apoio para o time da casa.

Do meio campo, pegando Ter Stegen de surpresa, Florenzi marcou gol digno de Prêmio Puskas, da Fifa.

O primeiro duelo, em Roma, acabou no empate. Luis Suarez marcou pelo barcelona, mas o que ficou marcado na partida foi a pintura de Florenzi.

FIQUE DE OLHO Barcelona x Roma 2015: Pjanic, meia: um dos melhores cobradores de falta da atualidade, Pjanic tem seu futebol especulado em grandes clubes do mundo, inclusive o Barcelona.

FIQUE DE OLHO jogo Barcelona x Roma : Iniesta, meia: O camisa 8 do Barça parece ter voltado à boa fase, após um recital de gênio no clássico contra o Real Madrid. Sua classe e categoria dispensa apresentação.

As duas equipes brigam no topo da tabela em seus campeonatos. O Barça é o líder, com quatro pontos acima do vice, Atlético de Madri. Já o time de Roma, é o quarto, três pontos atrás da Inter.

Um lado comum entre os dois times é que ambos se enfrentaram no mesmo estádio catalão, no amistoso de pré-temporada. Com um gol do trio MSN e de Rakitic, o Barça não tomou conhecimento da Roma.

No lado italiano, o grande astro Francesco Totti começará no banco, muito provavelmente. Ainda assim, sua experiência conta muito para que o time da capital faça uma boa partida.

Só que ainda assim, algumas importantes dúvidas persistem. É provável que o camisa 10 do Barça comece o jogo no banco de reservas, mais uma vez, dando a vaga para Sergi Roberto.

A equipe catalã terá um importante reforço. Lionel Messi, recuperado de lesão, terá mais uma chance de provar que está inteiro e pronto para ajudar sua equipe.

Já a Roma teve mais um duelo épico contra o Bayer Leverkusen. Assim como no jogo passado, muitos gols e fortes emoções. Uma vitória suada no Olímpico de Roma colocou o time na segunda posição.

Na rodada passada, o Barcelona recebeu o BATE Borisov e venceu sem maiores problemas por 3 a 0, deixando a vaga para a próxima fase muito próxima.

No lado romanista, o desgaste após batalha naval contra o Bologna pode prejudicar. O campo alagado foi reclamação do técnico Rudi Garcia.

O Barça vai com o moral elevado depois de atropelar o maior rival, Real Madrid, em plena capital espanhola. Um massacre por 4 a 0, sem dó e nem piedade.

Será a 5ª rodada da Champions League, mas já com clima de decisão, tendo em vista que o time catalão tem 10 pontos, ficando próximos da vaga às oitavas de final. A equipe italiana quer abrir vantagem na segunda posição.

Um encontro entre duas grandes equipes da Europa. Barcelona x Roma se reencontram para o segundo duelo entre eles pelo Grupo E da competição.

Amigo da VAVEL Brasil, seja bem-vindo em mais uma transmissão da Champions League 2015. Fase de grupos da competição interclubes mais importante do planeta.

Guia VAVEL da Uefa Champions League 2015/2016

A maior competição de clubes do futebol europeu está de volta. A temporada 2015/2016 da Champions League começa reunindo as 32 principais equipes do continente.

O torneio tem o Barcelona como atual campeão, clube este que tentará repetir o feito e levantar a cobiçada "orelhuda" pela sexta vez em sua história.

De Berlim à Milão, a Uefa anunciou que o San Siro será o palco da decisão da Champions League nesta temporada. O estádio sediará a final pela quarta vez. Nos anos de 1965, 1970 e 2011, os campeões foram Internazionale, Feyenoord e Bayern, respectivamente.

Grupo A da Champions League: PSG, Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Malmö FF

Os grandes favoritos do Grupo A são, obviamente, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Equipes com poder financeiro maior que Shakhtar Donestk, da Ucrânia, e Malmö, da Suécia. Por serem mais fortes financeiramente, consequentemente as equipes das capitais da França e Espanha possuem grandes craques do futebol mundial. Mas os pequenos querem surpreender.

Grupo B da Champions League: PSV, Manchester United, CSKA Moscou, Wolfsburg

O sorteio da Uefa Champions League também formou grupos equilibrados, como este Grupo B, com PSV Eindhoven, campeão holandês, Manchester United, retornando à principal competição européia após um hiato, CSKA Moscou e a presença russa, com Wolfsburg e a força alemã.

Grupo C da Champions League: Benfica, Atlético Madrid, Galatasaray, Astana

Também equilibrado, o grupo C promete fortes emoções do início ao fim. Campeão português, o Benfica é a grande potência junto com o Atlético de Madrid, este que representa a Espanha. Galatasaray tenta surpreender, enquanto o Astana é o grande azarão desta edição de Champions League.

Grupo D da Champions League: Juventus, Manchester City, Sevilla e Borussia Mönchengladbach

Nesta edição, o Grupo D ganhou o popular apelido de “grupo morte”, já que conta com Juventus, atual campeã italiana, Manchester City, vice-campeão inglês, Sevilla, campeão da última Uefa Europa League, e Borussia Mönchengladbach, que surpreendeu na Bundesliga 2014/15 ao conseguir alcançar uma vaga para esta Champions.

Grupo E da Champions League: Barcelona, Bayer Leverkusen, Roma e Bate Borisov

Um dos grupos mais interessantes, mais por conta da disputa pela segunda vaga para as oitavas de finais, é o Grupo E, que conta com o atual campeão Barcelona, os alemães do Bayer Leverkusen, a vice-campeã italiana Roma e o modesto Bate Borisov, da Bielorrússia.

Grupo F da Champions League: Bayern, Arsenal, Olympiacos e Dínamo Zagreb

O Grupo F da Uefa Champions League 2015/2016 conta com a presença de Bayern, Arsenal, Olympiacos e Dínamo Zagreb, equipes acostumadas a marcar presença na competição interclubes mais importante da Europa. Em contrapartida, somente os bávaros já foi campeão: os bávaros colecionam cinco taças do certame, três na época em que o torneio se chamava Copa dos Campeões Europeus e duas nos atuais moldes.

Grupo G da Champions League: Chelsea, Porto, Dínamo de Kiev e Maccabi Tel-Aviv

Chelsea, Porto, Dínamo de Kiev e Maccabi Tel-Aviv estreiam na Uefa Champions League 2015/2016. Ingleses e portugueses buscam confirmar o favoritismo estabelecido às equipes antes do início dos jogos. Além da expectitativa de sobrar o grupo G, os blues figura também como um dos candidatos ao título da Liga dos Campeões, e traz no seu currículo o título inglês da última temporada.

Grupo H da Champions League: Zenit, Valencia, Lyon, Gent

O Grupo H é o grupo mais equilibrado da Champions League. Campeão russo, o Zenit enfrentará a concorrência direta por Valencia, da Espanha e Lyon, da França pela liderança do grupo. A segunda vaga também está em jogo, pois uma equipe nao se classificará. O Gent corre por fora buscando complicar os favoritos.

O Barcelona encerrou o último ano com títulos a níveis nacional e internacional. No entanto, os catalães terão uma missão ainda mais difícil que conquistar um triplete na temporada 2015/2016, trata-se de ser bicampeão da Uefa Champions League, feito que nenhum clube conseguiu até então.

Desde 1992, quando a extinta Copa dos Campeões da Europa deu lugar a Uefa Champions League, nenhum clube conseguiu conquistar o maior torneio do continente por duas vezes seguidas. Como Milan (93-94/94-95), Ajax (94-95/95-96) e Juventus (95-96/96-97) conseguiram chegar nas finais no ano seguinte aos títulos, mas todos bateram na trave e amargaram o vice-campeonato.

Boa tarde, amante do futebol europeu! Acompanhe em tempo real a partida entre Barcelona x Roma válida pela Uefa Champions League 2015/2016! Fique conosco!