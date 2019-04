Técnico da Roma minimiza derrota e afirma que vencer o Barcelona no Camp Nou era impossível

Depois de uma longa pausa, a Uefa Champions League voltou a ser disputada nesta terça (24) e a Roma não voltou à competição da forma como gostaria. Enfrentando o Barcelona na Espanha, os romanistas levaram uma goleada muito parecida com a sofrida ante o Bayern de Munique na edição passada da competição europeia. No entanto, o 6 a 1 foi minimizado pelo técnico francês Rudi Garcia, que declarou a um canal de TV italiano que "era impossível vencer" o Barcelona e fez muitos elogios aos adversários, colocando-os como o melhor time do mundo no momento. Além disso, Rudi afirmou não estar preocupado com a derrota e considerou a mesma menos impactante do que a sofrida para o Bayern.

"O que há para se dizer? Eles formam um time estratosférico e são imbatíveis. Nesse momento é simplesmente impossível jogar com eles", afirmou Garcia, que continuou com os elogios ao Barça: "O Barcelona marcou alguns excelentes gols. Basta olhar o terceiro gol, de Suárez. Eles são um time lotado de campeões e ninguém pode pará-los nesse momento". Apesar disso, o treinador se mostrou tranquilo: "Não estou nem remotamente preocupado. Claro que ninguém gosta de perder, mas isso não chega nem perto da derrota que sofremos para o Bayern de Munique. Tentamos, mas o Barcelona é sem dúvidas o melhor time. Vencer aqui era impossível", determinou o francês.

Falando mais sobre a partida, o treinador tentou demonstrar o que enxergou de positivo e negativo, reafirmando que não poderia repreender nenhum de seus jogadores: "Não tenho motivos para repreender meus jogadores, a não ser no sentido de que poderíamos ter feito melhor uso da bola e até conseguido marcar no primeiro tempo", disse Garcia, que ainda disse ter tentado de tudo para conter o Barça: "Depois do intervalo, mudei o esquema, tentando pressionar e acabar com as bolas nas costas da defesa, mas mesmo com todos atrás levamos dois gols". Rudi ainda definiu o foco da Roma para a sequência da temporada: "Claro que estou decepcionado, mas mesmo com o sabor amargo da derrota, temos que nos concentrar em vencer a Atalanta e principalmente o BATE Borisov".