Laurent Blanc comemora goleada do PSG diante do Malmö, mas lamenta segunda posição no grupo

Na tarde desta quarta-feira (25), o Paris Saint-Germain goleou o Malmö por 5 a 0. A partida, válida pela quinta rodada do Grupo A da Uefa Champions League, aconteceu no Swedbank Stadion. Os tentos da larga vitória foram marcados por Adrien Rabiot, Zlatan Ibrahimovic, Lucas Moura e Ángel Di María duas vezes.

Com o resultado, o PSG está classificado para o próxima fase da competição continental. O clube da capital francesa está com 10 pontos e encara o Shakhtar Donetsk, em casa, no dia 8 de dezembro. O Real Madrid é o líder do Grupo A com 13 pontos. No sábado (28), a equipe encara o Troyes, pela Ligue 1.

Laurent Blanc, treinador do Paris Saint-Germain, analisou a vitória em entrevista concedida após o jogo: “Entramos no jogo com muita seriedade e determinação necessárias para colocar o Malmo em dificuldade. Em quinze minutos, fomos capazes de matar o jogo com dois gols. Neste momento, nosso adversário já percebia que seria difícil frustrar os nossos planos.”

“Fizemos o principal. Não conseguimos terminar em primeiro mesmo tendo capacidade para isso, mas estamos ficando cada vez mais fortes”, disse o comandante.

O capitão do PSG é Thiago Silva, mas na partida desta quarta foi Ibrahimovic quem levou a faixa no braço. Blanc explicou: “Foi um jogo especial para ele. Os jogadores vieram até mim, incluindo Thiago Silva, por isso demos a capitania para Ibra. Parecia lógico para mim, mas era necessário que todos concordassem. O substituí (aos 85’) para que ele fosse aplaudido de pé pelos torcedores do seu ex-clube.”

“Mostramos paixão suficiente para ganhar. Foi uma noite boa. Fizemos um bom início de temporada. Agora temos que lutar até a pausa de Natal e depois disso temos que jogar ainda melhor. Nós perdemos um jogo, que dói e nos custou o primeiro lugar deste grupo”, disse Blanc.

Sobre a grande atuação de Di Maria, o técnico francês não poupou elogios ao argentino. Rabiot também foi lembrado: “Ele tem sido fantástico. Esperemos que ele possa manter a boa forma e continuar neste nível. Eu acho que ele pode fazer isso. Ele é um jogador-chave e provou que pode marcar gols. Adrien Rabiot foi muito bom em seu primeiro ano, mas por alguma razão, aconteceu algo que o fez lutar. Ele tem um tremendo potencial e estamos prestes a ver isso. Ele está se tornando um jogador-chave.”