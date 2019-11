Resultado  Huracán x River Plate na Copa Sul-Americana 2015

Huracán surpreende e vence River no Monumental de Núñez pela semifinal da Sul-Americana

A surpresa apareceu no Monumental de Núñez na noite da última quinta-feira. Em partida válida pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana, o Huracán venceu o River Plate por 1 a 0 e abriu vantagem no duelo entre os portenhos para alcançar uma vaga na final do certame.

Espinoza, aos 14 minutos do primeiro tempo, anotou o único gol do embate. Em função da disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 nas próximas semanas, o confronto decisivo só ocorre no dia 26 novembro, no El Palacio.

O Millonário encontrou durante os 90 minutos enormes dificuldades de furar a defesa adversária. Nem mesmo a volta de Alario e o bom momento de Maidana - recentemente convocado para a Seleção Argentina na vaga do lesionado Garay - foram suficientes para evitar a primeira derrota da equipe em casa no torneio.

Os comandados de Marcelo Gallardo voltam a campo no próximo domingo (8), quando recebem o Newell's Old Boys, em Núñez, pela última rodada do Campeonato Argentino.

O Globo, por sua vez, deu poucos espaços ao rival, e desperdiçou, inclusive, algumas oportunidades de chegar a uma vantagem mais dilatada. Com o triunfo, o Quemero manteve a invencibilidade longe de seus domínios na Sul-Americana e se aproximou de disputar a primeira final de uma competição internacional na sua história. A equipe também joga pelo Nacional no domingo, dia em que recebe o Belgrano.

