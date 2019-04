Agente de Donnarumma afirma que jovem goleiro do Milan vale 170 milhões de euros

Famoso no mundo do futebol por ter clientes como Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba e Mario Balotelli, o agente Mino Raiola afirmou que o goleiro do Milan, Gianluigi Donnarumma, não deixará o clube italiano por menos de € 170 milhões. O arqueiro de 16 anos assumiu a titularidade do Diavolo neste início de temporada e vem sendo considerado o sucessor de Gianluigi Buffon, da Juventus, na Seleção Italiana.

“Ele é como um Modigliani [renomeado artista plástico e escultor italiano do século XVIII]: vale € 170 milhões. Ele tem um grande futuro. É um garoto incrível que vai se tornar muito bom. Ele já é um pequeno campeão, mas pode se tornar um grande campeão”, disse Mino Raiola em entrevista ao canal Premium Sports.

O agente também comentou sobre a situação do atacante Zlatan Ibrahimovic, que foi ídolo no Milan entre 2010 a 2012. Raiola explicou o porquê de o craque sueco não ter voltado ao clube italiano na última janela de transferências, uma vez que a diretoria rossonera buscou, de fato, sua contratação junto ao Paris Saint-Germain.

“No verão passado, um retorno ao Milan foi muito difícil. Em primeiro lugar, porque não havia um acordo com o PSG e Zlatan queria respeitá-lo. Agora, ele está expirando, então vamos ver o que acontece”, esclareceu o agente.

O contrato de Ibrahimovic com o PSG expira ao final da atual temporada, em junho de 2016, mas Raiola não vê um panorama ideal para o atleta voltar a jogar na Itália, país onde defendeu, além do Milan, Juventus e Internazionale. “Um retorno à Itália é difícil por causa do período atual que o futebol italiano está atravessando. Vamos ser realistas: não há muitas equipes que podem pagar um jogador de classe mundial como ele”, afirmou.

Por fim, agente falou sobre a possibilidade de Ibra, que acredita ser tarde para atuar na Premier League, jogar na MLS e mandou um recado para a torcida do Milan: “A América [MLS] não é a única opção, mas é óbvio que um jogador com a sua habilidade é dono de seu próprio futuro. Se os torcedores do Milan podem esperar por uma volta dele? A esperança é a última que morre...”.