Bayern vence Hertha Berlim com gols no primeiro tempo e se mantém no topo da Bundesliga

O Bayern de Munique segue invicto no Campeonato Alemão, com a liderança absoluta do principal torneio do país. Neste sábado, em mais um jogo realizado na Allianz Arena, os bávaros venceram o Hertha Berlim por 2 a 0. Ainda que estivesse sob pouca inspiração, o time construiu tranquila vitória e permaneceu com campanha excelente no torneio.

Com o resultado, o Bayern chegou aos 40 pontos ganhos em 14 jogos disputados e segue com larga vantagem para o segundo colocado, o Borussia Dortmund. Por outro lado, a equipe da capital alemã caiu para a quinta colocação, com 23 pontos, e saiu da zona de classificação à Uefa Champions League da próxima temporada.

A próxima rodada será realizada no fim de semana seguinte e as equipes entram em campo às 11h30 do sábado (05), segundo o horário brasileiro de verão. O Hertha Berlim enfrenta o Bayer Leverkusen no Estádio Olímpico de Berlim; enquanto o Bayern de Munique mede forças contra o Borussia Mönchengladbach fora de casa, no Borussia-Park.

Bayern constrói vitória no primeiro tempo

Desde os primeiros minutos, o Bayern adotou a postura costumeira. A equipe bávara trocou passes no ataque, encurralou o adversário no seu campo de defesa e dominou a partida, embora não estivesse muito inspirado. A primeira grande oportunidade de jogo veio aos 10 minutos de partida, quando Lewandowski recebeu passe de Lahm, bateu na saída do goleiro Jarstein e acertou a trave direita.

Aos 16 minutos, Lewandowski voltou a finalizar. O atacante polonês aproveitou cruzamento feito de Arturo Vidal e cabeceou no canto. O goleiro Jarstein caiu bem para fazer a defesa sem dar rebote. O Hertha Berlim atacou pela primeira vez aos 22 minutos, quando Kalou levantou do lado esquerdo de ataque e Hagaruchi completou à direita do gol.

As oportunidades não apareciam com tanta frequência, mas o Bayern de Munique levou a melhor por aproveitar bem os lances para balançar as redes. Aos 33 minutos, Arturo Vidal cobrou escanteio da direita, Benatia escorou para Thomas Müller completar de cabeça para o fundo do gol e abrir o placar na Allianz Arena.

O gol animou a equipe da Baviera, que criou mais chances na reta final do primeiro tempo. Aos 40 minutos, Lewandowski tentou finalizar, mas foi travado. Thomas Müller ficou com a sobra e completou de carrinho. O goleiro Jarstein fez a defesa. No lance seguinte, Benatia pegou rebote do goleiro e completou para o gol, mas o zagueiro Lustenberger salvou. Na terceira oportunidade seguida, não teve jeito. Jérôme Boateng lançou para Javier Martínez, que deixou Coman na cara do gol. O atacante completou para as redes e assinalou o segundo tento do Bayern.

Bayern controla jogo e sai vencedor

Mesmo com a vantagem imposta por 2 a 0, o Bayern não deixou de pressionar o Hertha Berlim. O jogo foi marcado pela intensidade da equipe no setor ofensivo do campo. Aos quatro minutos, Lahm alçou bola na área e Benatia cabeceou a bola por travessão. Aos nove, Javi Martínez fez mais um cruzamento e deixou Lewandowski na cara do gol. O atacante dominou a bola, mas furou na hora de chutar. Aos 10, Thomas Müller passou pela defesa, mas chutou pelo lado de fora da rede.

Aos 25 minutos, a pressão seguiu. Vidal arrematou de dentro da área e Jarstein fez segura defesa. O Hertha Berlim não encontrava espaços e não tinha momentos para tocar a bola e criar jogadas. Com o tempo, o placar estava seguro ao Bayern de Munique e o clube, aos poucos, deixava de atacar. Até porque a defesa do Hertha se esforçava ao máximo para conter as investidas adversárias.

Nos minutos finais, os donos da casa continuaram a pressionar e criar chances, mas não marcou o terceiro gol. O Hertha tentou até diminuir, mas não conseguiu. Aos 42 minutos, Kalou recebeu dentro da área e arriscou por cima. A bola passou muito perto do travessão defendido por Manuel Neuer.