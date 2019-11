Resultado Milan x Sampdoria no Campeonato Italiano 2015/16 (4-1)

A partida ocorre no San Siro, em Milão, e a bola rola a partir de 17h45 (de Brasília).

Provável escalçaõ da Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Cassani, De Silvestre, Regini e Mesbah; Carbonero, Fernando e David Ivan (Barreto); Soriano; Éder e Muriel. Treinador: Vincenzo Montella.

Provável escalação do Milan (4-4-2): Donnarumma; Abate, Alex, Romagnoli e Antonelli; Cerci (Kucka), Kucka (Poli), Montolivo, Bonaventura; Niang e Bacca. Treinador: Sinisa Mihajlovic.

Mihajlovic, em entrevista coletiva na sexta-feira (27), sobre o novo esquema tático e as lesões do meia Bertolacci e do atacante Balotelli: "O 4-4-2 poderá ser visto amanhã. Seguramente Bertolacci foi um investimento importante e por diversas contusões não o tivemos em vários jogos. E também Balotelli, que espero que se recupere antes do Natal. Ele é um jogador como Bertolacci, que pode trazer soluções ofensivas. Jogaremos sempre com quatro no ataque, algumas vezes expressamos melhor o nosso potencial ofensivo; outras, não. Mas a mentalidade da equipe deve ser sempre essa".

Os dois times devem mudar o esquema tático para o jogo de logo mais. Sinisa Mihajlovic, treinador do Milan, pode mandar a campo sua equipe em um 4-4-2, abdicando do 4-3-3. Já Vincenzo Montella também deve abrir mão do 4-3-3 para testar o 4-3-1-2.

O jogo de daqui a pouco marcará o reencontro de Mihajlovic com seu antigo clube. O técnico sérvio dirigiu o time de Gênova durante a última temporada e que levou o clube à Uefa Europa League.

Uma vitória neste sábado para o Milan pode significar se manter próximo do grupo que almeja conquistar uma vaga nas competições continentais em 2016/17. A Samp, por sua vez, espera voltar a vencer depois de quatro jogos e encostar no próprio time de Milão.

Na última rodada, o time rossonero visitou a Juventus em Turim e acabou derrotado por 1 a 0: gol solitário de Dybala. Já o time blucerchiato também saiu derrotado na 13ª rodada, quando perdeu de 1 a 0 para a Udinese, em Údine, no jogo que marcava a estreia do novo treinador do clube, Vincenzo Montella.

O Milan tem 20 pontos e aparece na nona colocação do Campeonato Italiano. A Sampdoria, por sua vez, está no 12º lugar, com 16 pontos.

Após cinco jogos sem perder (três vitórias e dois empates), o Milan recebe neste sábado (28) a irregular Sampdoria, que ainda não conseguiu repetir o mesmo desempenho da última temporada, quando quase conseguiu conquistar uma vaga na Europa League.

Bom dia, torcedor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real do jogo entre Milan x Sampdoria, válido pela 14ª rodada da Serie A. Fique conosco nesta grande partida!