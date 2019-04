Real Madrid joga mal, mas vence Eibar com tranquilidade fora de casa

partida válida pela 13ª rodada do campeonato espanhol 2015/16, realizada no estádio Municipal de Ipurua, em Eibar

INCIDENCIAS : partida válida pela 13ª rodada do campeonato espanhol 2015/16, realizada no estádio Municipal de Ipurua, em Eibar

Neste domingo (29), Eibar e Real Madrid duelaram pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol 2015/16. Em partida realizada no estádo Municipal de Ipurua, os merengues não jogaram bem, mas venceram com gols de Gareth Bale e Cristiano Ronaldo, de pênalti, por 2 a 0.

Com o resultado, o Eibar caiu para a sétima colocação, podendo ser ultrapassado pelo Valencia, que encara o Sevilla fora de casa. O Real Madrid segue na terceira colocação com 27 pontos, dois a menos que o vice-líder Atlético de Madrid e seis a menos que o líder Barcelona.

Na próxima rodada, 14ª do campeonato, o Eibar vai até a Andaluzia no próximo domingo (6), às 9h (de Brasília), para encarar a Real Sociedad. No sábado (5), às 13h (de Brasília), o Real Madrid retorna ao Santiago Bernabéu, onde encara o Getafe.

Bale marca e deixa merengues na frente

A partida começou com as duas equipes se estudando no estádio Municipal de Ipurua. O Eibar não ficava totalmente atrás e exigia muito dos merengues, que tinham dificuldade de chegar perto da meta de Riesgo. Mesmo assim, a primeira boa chegada foram dos visitantes, quando James achou muito bem Cristiano Ronaldo, que saiu na cara de Riesgo, mas o goleiro da equipe armera defendeu. Na sobra, Kovacic arriscou de fora da área, mas mandou pela linha de fundo.

Depois dessa boa chance, o Eibar começou a gostar mais da partida, saindo mais para o ataque. Tanto que quatro minutos após a chegada merengue, Inui recebeu bom passe na esquerda, dominou e arriscou. A bola desviou em Carvajal, mas Navas fez boa defesa. Os donos da casa iam conseguindo chegar com mais perigo e assustavam os merengues.

Após um momento a partida ficou eletrizante, o jogo deu uma caída de produção. Muitos erros de passe marcaram este espaço de tempo em que a partida ficou morna. Mas aos 43', a rede finalmente foi balançada no Municipal de Ipurua, quando Modric cobrou escanteio curto com James Rodriguez, tabelou com o colombiano e cruzou na primeira trave para Gareth Bale, que deu um leve desvio e matou Riesgo, abrindo o placar em Eibar: 1 a 0 Real Madrid. Este lance deu números finais ao primeiro tempo.

Cristiano faz de pênalti e confirma triunfo merengue

Assim como na primeira etapa, Eibar e Real Madrid começaram o segundo tempo de modo bem calmo e morno. Os donos da casa seguiam engrossando o caldo merengue, não dando espaço e ficando o máximo de tempo possível com a bola, para evitar qualquer susto. Os merengues não faziam uma boa partida, exagerando nas bolas alçadas na área.

O primeiro bom chute da segunda etapa foram dos donos da casa, quando Inui, grande destaque do Eibar no jogo, recebeu na entrada da área e soltou a perna, mas Keylor Navas fez boa defesa em dois tempos. O Real Madrid só foi assustar aos 26', quando Cristiano Ronaldo recebeu bom passe na direita, saiu na cara de Riesgo, mas mandou pela linha de fundo, perdendo a chance de ampliar a vantagem dos blancos.

Cristiano Ronaldo estava mal na partida, perdendo algumas chances que não costumava perder. Mas aos 35', Lucas Vazquez recebeu na direita, cortou para a direita e Dani Garcia cometeu pênalti. Na cobrança, o camisa 7 merengue cobrou muito bem, ampliou a vantagem merengue e confirmou um importante triunfo fora de casa: 2 a 0.