Adriano Galliani elogia empenho e atuação do Milan em vitória sobre a Sampdoria

Depois da convincente vitória do Milan sobre a Sampdoria no último sábado (29), Adriano Galliani concedeu entrevista para o canal oficial do clube e elogiou os jogadores do Diavolo, afirmando que foi a melhor partida do time na temporada, contou que o Genoa queria a contratação em definitivo de Niang, decisivo na goleada e evitou projetar o futuro do Milan no campeonato italiano.

Primeiro, Galliani comentou um pouco sobre a vitória por 4 a 1 na Sampdoria, dizendo que foi a melhor partida no ano e revelou que o problema do time é a atitude e não o esquema tático: “Esse esquema tático me agrada, mas eu continuo com a opinião que o maior problema é a atitude, mas claro que existem esquemas que são melhores e piores. Foi sem dúvidas a melhor partida do Milan nessa temporada e os jogadores estão empenhados de fazer muitos pontos até o Natal.”, afirmou o dirigente de 69 anos.

Depois, revelou que após o período em que Niang ficou emprestado ao Genoa, Enrico Preziosi tentou a contratação em definitivo do francês, mas Galliani recusou e preferiu manter o jogador que foi decisivo na goleada: “Quero dar os parabéns para o Niang e não devemos esquecer que ele tem apenas 20 anos. Agradeço ao Genoa por contribuir para o crescimento do jogador e confesso que resisti muito para não vendê-lo, pois Preziosi [presidente do Genoa] queria contratá-lo em definitivo.”, confessou.

Por fim, concluiu a entrevista preferindo não fazer projeções do Milan na Serie A, porque de acordo com o dirigente, os elogios feitos depois de uma vitória contra a Lazio há algumas semanas não fizeram bem aos jogadores: “Esperança de ascensão na tabela? Prefiro não dizer nada, dizemos tantas coisas depois da Lazio e nós sabemos o que aconteceu. Demos um passo pra frente, uma grandíssima partida, mas prefiro ser cauteloso agora.”, finalizou.