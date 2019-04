Barcelona goleia Villanovence com os reservas e se classifica na Copa do Rei

O momento que o Barcelona vive na temporada é tão extraordinário que até com os reservas a equipe comandada por Luis Enrique goleia. Em mais um jogo disputado no Camp Nou, nesta quarta-feira (2), o time catalão recebeu o Villanovence, da terceira divisão espanhola, pela quarta rodada da Copa do Rei, e não tomou conhecimento do adversário. A equipe alternativa do Barça goleou por 6 a 1, com tranquilidade, o modesto Villa.

Sem dificuldades e ao natural, o Barcelona contou com partidas comoventes de Munir, Sandro e Daniel Alves. Já no primeiro tempo, três gols praticamente consolidaram a classificação catalã. Aos quatro minutos, Daniel Alves abriu o placar após arriscar de fora da área. Aos 21, Sandro Ramirez deu início à sua boa atuação após uma falha do goleiro Fuentes, que passou nos pés do atacante, que não desperdiçou. Aos 30, Juanfran descontou para os visitantes quando recebeu na área e emendou um lindo chute cruzado. Um minuto depois, Sandro, de novo, ampliaria o placar após receber de Aitor.

Na segunda etapa, veio o chocolate catalão recheado com o hatrick de Sandro. Com 51 minutos de partida jogada, Munir fez o quarto, cabeceando para o gol de Fuentes. Aos 70, Sandro fechou seus três gols depois de uma sobra na área. Era o quinto gol do Barça. Para encerrar, Munir, de novo, marcou. O atacante recebeu de Sandro, e de calcanhar, mandou para o fundo das redes dando números finais ao jogo. 6 a 1.

Com a vitória, o Barcelona avançou na Copa do Rei, e se classificou para a quinta rodada. Atuais campeões do torneio, os catalães terão de esperar para saber seu próximo adversário. No sábado (5), a equipe titular volta a campo para enfrentar o Valencia no Mestalla pela 14° rodada do Campeonato Espanhol. O Barcelona é líder com 33 pontos da competição.