Giovinco comemora interesse do Barcelona após ser MVP da MLS: "Isso me deixa muito feliz"

Após temporadas apagadas na Juventus, Sebastian Giovinco aceitou o desafio de ajudar o Toronto FC na Major League Soccer. O italiano fez um excelente ano com a camisa dos Reds e recebeu o Landon Donovan MVP Award, prêmio dado ao jogador mais valioso da liga.

Com 28 anos, Giovinco, jogador mais bem pago da liga, marcou 22 gols e deu 16 assistências. Além do prêmio de MVP, a formiga atômica recebeu a chuteira de ouro e o troféu de contratação do ano. Suas brilhantes atuações classificaram o Toronto FC para os playoffs pela primeira vez na história. Em destaque, o jogador despertou o interesse do Barcelona. Ele também está na “equipe ideal” da MLS em 2015.

Em entrevista concedida ao site Calciomercato, Giovinco comentou sobre o interesse do atual campeão da Uefa Champions League: “Messi é o melhor do mundo, eu não sabia nada sobre essa oferta. Isso me deixa muito feliz. Próximo ano? Eu não sei. Terminamos este, depois vamos ver o que acontecerá mais tarde.”

Sobre o seu atual momento, o italiano disse que está satisfeito com seu desempenho individual: “Estou muito satisfeito, no entanto, por ser um esporte de equipe, é bom ser capaz de ganhar com todos os meus companheiros do Toronto.”

“Eu devo tanto ao Toronto, porque eles me permitiram ganhar este prêmio e eu vou fazer de tudo para ganhá-lo de novo, tanto pessoalmente e com a equipe. Retorno? Estou contente por ter feito esta escolha e isso é a coisa mais importante”, disse.

Questionado a respeito da escolha feita e das criticas recebidas por deixar a Europa e assinar com um clube do Canadá que joga na liga dos Estados Unidos, Giovinco disse: “Eu não pensei sobre a crítica, eu sempre tentei me divertir. Às vezes eu consegui, mas outras vezes não, mas eu estou olhando para frente no meu caminho.”

“Estou muito feliz por receber o prêmio, quero ganhar outros. Está sendo uma experiência belíssima que mudou a minha vida e a da minha família. Estou muito satisfeito com tudo que está acontecendo e espero ficar aqui por muito tempo. Foi o melhor ano da minha carreira e espero poder dar um troféu a esta cidade em breve”, finalizou Giovinco dando esperanças de permanência e prometendo títulos ao Toronto.