Resultado Porto x Paços de Ferreira no Campeonato Português 2015/2016

A Primeira Liga é o escalão principal do sistema de ligas de futebol de Portugal. As equipas com pior classificação são despromovidas à Segunda Liga enquanto as equipas mais bem classificadas se qualificam para as competições da UEFA, (Liga dos Campeões e Liga Europa. Até 2018, a Primeira Liga tem a nomeação comercial de Liga NOS

Até 1934, a única competição oficial de futebol de âmbito nacional era o Campeonato de Portugal, disputado em eliminatórias sucessivas pelos vencedores dos diferentes campeonatos regionais.

Após a derrota sofrida pela selecção nacional em Madrid por 9-0, no apuramento para o Mundial de 1934, várias vozes questionaram a competitividade do modelo do Campeonato de Portugal, nomeadamente o número reduzido de jogos disputados por cada equipa e o valor dos competidores em prova. Ricardo Ornelas escreveu no jornal "Os Sports" que se deveria realizar uma prova em poule, à semelhança do que acontecia na principais potências futebolísticas da Europa.

No sentido de aumentar a competitividade do futebol português, a FPF encarregou Plácido de Souza, Ribeiro dos Reis, Cândido de Oliveira e Virgílio da Fonseca de elaborarem o projecto de uma nova competição em poule. No entanto, devido à situação económica do país, a FPF tinha dúvidas sobre a viabilidade económica da prova, devido às deslocações a que os participantes estariam sujeitos, bem como sobre a acolhimento que teria junto do público.

Participaram nesta primeira edição 8 clubes na Primeira Divisão (4 de Lisboa, 2 do Porto, 1 de Coimbra e 1 de Setúbal - os campeonatos regionais mais competitivos da época).

O sucesso da prova foi imediato, não só económico mas sobretudo desportivo, com a sucessão de jogos disputados pelas melhores equipas, o que levou a que popularmente a prova relegasse para um plano secundário o Campeonato de Portugal. O jornalista Ricardo Ornelas por mais de uma ocasião no jornal “Os Sports” defendeu que o vencedor da Liga é que deveria ser considerado campeão nacional. Mais tarde tal viria a acontecer por parte da FPF.

Na prática traduziu-se apenas em renomear o "Campeonato da Liga da Primeira Divisão" para "Campeonato Nacional da Primeira Divisão" (sendo a principal categoria muitas vezes abreviada para "Primeira Divisão"). A designação manteve-se até 1999, tendo sido alterada para "Primeira Liga".

O Futebol Clube do Porto foi o primeiro vencedor do campeonato, numa altura em que se disputava cada campeonato entre oito equipas. Manuel Soeiro, jogador do Sporting Clube de Portugal foi o primeiro melhor marcador do campeonato, com 14 golos em 14 jogos. Foi o mesmo Sporting, que ficou a dois pontos do campeão nessa época, e que só venceu a liga em 1940–41, já na época da Primeira Divisão.

Em 1935–36, foi a vez do Benfica a sagrar-se campeão, por três vezes consecutivas. O Belenenses foi o quarto campeão diferente da liga, vencida em 1945–46. No século seguinte, foi a vez do Boavista Futebol Clube inscrever-se na lista de campeões de Portugal. Desta vez, o clube portuense venceu a liga em 2000–01.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Porto x Paços de Ferreira em tempo real! Fique conosco!