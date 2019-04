Laurent Blanc comenta vitória do PSG dianto do Nice: "Estes pontos são importantes"

Após tropeçar diante do Angers, o Paris Saint-Germain se recuperou e passou por cima do Nice, nesta sexta-feira (5). Com gols de Edinson Cavani e Zlatan Ibrahimovic, duas vezes, o clube da capital francesa venceu por 3 a 0 e chegou a 45 pontos nesta Ligue 1. Campeão antecipado do primeiro turno, os parisienses caminham para mais um título na competição.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Laurent Blanc falou sobre os dois compromissos seguidos fora de casa: “Em dezembro, nós jogamos fora de casa contra Angers e Nice, e em breve o Caen. No início da temporada, não poderíamos pensar que seriam jogos importantes. Estas equipes têm feito uma boa metade do campeonato, o que não esperávamos.”

“Estes pontos são importantes, especialmente por terem sido conquistados fora de casa. Temos até agora 45 pontos em um calendário desfavorável, pois jogamos 11 vezes como visitantes. Se aumentarmos ainda mais este aproveitamento, será uma ótima primeira parte do campeonato”, disse.

Perguntado sobre Ibrahimovic, destaque da vitória com dois tentos, Laurent Blanc elogiou: “Não há nada mais a dizer sobre Ibra. Quando vejo as estatísticas, quebra de recordes e marcas. É um menino que sempre marcou, seja na Espanha, Itália ou França. Duvidar de suas qualidades é não saber de futebol. Eu acho que Ibra como Thiago Motta e Thiago Silva, são os emblemas desse projeto do PSG.”

Thiago Silva, zagueiro e capitão do PSG, falou sobre a atuação defensiva: “Nós não sofremos gol esta noite e isso é uma coisa muito boa. Temos muitos jogadores de qualidade no ataque, que fazem a diferença. Quando não sofremos gol, a possibilidade de ganhar é muito maior. Fomos muito sólidos na defesa e temos de continuar assim. Quando atuamos contra jogadores de qualidade, temos que estar mais concentrados. O Nice tem muitos jogadores que podem fazer a diferença, mas todo mundo estava bastante focado.”

Na terça-feira (8), o Paris recebe o Shakhtar Donetsk, em jogo válido pela última rodada da Uefa Champions League. O clube francês já está classificado para a próxima fase, mas não tem chances de ocupar o primeiro lugar do grupo. No domingo (13), as atenções voltarão para a Ligue 1. O adversário será o Lyon.