Em duelo de desesperados, Stuttgart e Werder Bremen apenas empatam na Bundesliga

Neste domingo (6), Stuttgart e Werder Bremen se enfrentaram pela 15ª Rodada da Bundesliga 2015/16, na Mercedes-Benz Arena em Stuttgart. Os suábios que vivem um momento ruim na temporada encarou outra equipe que também faz grande temporada em duelo dos desesperados.

A partida foi truncada e terminou empatado pelo placar de 1 a 1, o gol do time da casa foi marcado por Rupp e para os visitantes Ujah marcou. Com o resultado os suábios continuam na zona de rebaicamento em décimo sétimo com 11 pontos. Já os papagaios estão em décimo quinto com 14 pontos.

O próximo jogo do Stuttgart será fora de casa contra o Mainz 05 na Coface Arena na próxima sexta-feira (11). Já o Werder Bremen recebe no Werserstadion a equipe do Colônia no próximo sábado (12).

Rupp marca na primeira etapa e suábios saíram em vantagem

As duas equipes que não vivem uma grande temporada queriam o resultado para se afastar da zona de rebaixamento e quem tomou a iniciativa da partida foram os donos da casa, aos 10 minutos, Sunjic lançou para Schwaab o lateral foi carregando até a área e arriscou cruzado e o goleiro Wiedwald fez a defesa, mas ninguém aproveitou a sobra e Gebre Selassie afastou o perigo.

Os suábios continuaram pressionando e aos 13 minutos, em uma blitz na defesa adversaria, Serey Dié arriscou sem direção à meta adversária. Em seguida foi à vez de Baumgartl desviar de cabeça o levantamento de Kostic e quase abriu o marcador.

A pressão do time da casa continuou, aos 22 minutos, Kostic cruzou rasteiro para Werner que furou na hora de arrematar e deixou a bola passar. Mas aos 32 minutos, a equipe suábia abriu o marcador, Insúa lançou para Kostic que foi até a linha de fundo para Rupp que dominou e arriscou sem chances de defesa para Wiedwald.

Depois tiveram outra oportunidade de ampliar o marcador, aos 38 minutos, Didavi lançou Kostic, o sérvio entrou na área e arriscou cruzado e Wiedwald espalmou e na sobra Werner não conseguiu dominar.

Bremen empata com Ujah e consegue pelo menos um ponto na competição

A equipe suábia queria o resultado para ter mais tranquilidade na partida e aos 4 minutos, Werner foi acionado e arriscou sem direção a meta de Wiedwald que apenas acompanhou a bola subir.

Os visitantes foram em busca de empatar a partida e tentou com o seu artilheiro, Ujah que arriscou em cima de Tyton que fez boa defesa. Só que aos 26 minutos, conseguiu empatar a partida, Oztunali tocou para Grillitsch que em seguida passou para Fritz, o capitão da equipe arriscou a bola bateu no defensor adversário e sobrou para Ujah que empurrou para o gol, empatando para os papagaios.

Depois quase virou a partida aos 40 minutos, Selassie cobrou o lateral na área Ujah deu um leve desviou para Oztunali que mandou uma bomba e a bola bateu no travessão, para sorte de sua equipe.

No minuto seguinte a resposta da equipe da casa, Rupp cruzou na área e Werner de carrinho arriscou em cima de Wiedwald que fez a defesa, evitando mais um gol do time adversário no duelo.