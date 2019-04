Juventus visita Sevilla para confirmar liderança no Grupo D; City torce contra italianos

Embalada depois de cinco vitórias seguidas na Serie A, a Juventus enfrenta o Sevilla nesta terça-feira (8), às 17h45 (de Brasília), na Espanha, pela última rodada da fase de grupos da Uefa Champions League, para garantir a primeira colocação do Grupo D. Um empate diante dos rojiblancos assegura a classificação em primeiro lugar para os bianconeri.

Na outra partida do grupo, o Manchester City recebe, no Etihad Stadium, o Borussia Mönchengladbach, também às 17h45 (de Brasília), para tentar evitar se classificar em segundo e topar com um adversário mais forte nas oitavas de final, como ocorreu com os citizens nas últimas edições da competição.

A Juventus lidera o Grupo D com 11 pontos e é seguida pelo Manchester City, segundo colocado, com nove. O Borussia M’gladbach vem logo atrás em terceiro, com cinco pontos. Já o Sevilla aparece em quarto, com apenas três pontos.

Em entrevista coletiva, nessa segunda-feira (7), o goleiro Gianluigi Buffon exaltou o Sevilla. “Temos muito respeito pelo Sevilla. É uma equipe que obteve resultados quase impensáveis a nível europeu nos últimos anos. Sabemos que eles irão jogar duro contra nós, e nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil”, afirmou.

Para a partida, a Juventus não poderá contar com o gripado atacante Mario Mandzukic, que sequer viajou com o elenco para a Espanha, além dos lesionados Patrice Evra, Mario Lemina, Sami Khedira, Hernanes, Roberto Pereyra e Martín Cáceres. O Sevilla, por sua vez, terá o retorno do lateral Benoit Tremoulinas e do meia Éver Banega para o duelo.

Em Manchester, o treinador do City, Manuel Pellegrini, concedeu entrevista coletiva, nessa segunda-feira (7), e ressaltou a impotência de vencer o M’gladbach. “É importante terminar como líder do grupo, o nosso objetivo é vencer este jogo. Não podemos fazer nada em relação aos outros jogos. Espero que estejamos mais concentrados e melhores do que estivemos no sábado [derrota para o Stoke City, por 2 a 0]. O mais importante foi conseguir a qualificação, depois disso o objetivo é terminar em primeiro lugar no grupo”, disse.

Pellegrini contará com o retorno do meio-campista Yaya Touré, que estava com uma lesão muscular e desfalcou o time na derrota do fim de semana para o Stoke City. Em contrapartida, o comandante terá seis desfalques: Sergio Agüero, Vincent Kompany, Martín Demichelis, Sami Nasri e Fernando. Pelo lado do Borussia M’gladbach, as ausências para o jogo são Martin Stranzl, Ibrahima Traoré, Patrick Herrmann, Álvaro Dominguez, André Hahn e Marvin Schulz.

Briga pela Europa League

Embora o foco dos jogos do Grupo D esteja voltado para Juventus e Manchester City, os coadjuvantes Borussia M’gladbach e Sevilla também brigam por algo a mais nesta última rodada. As equipes visam o terceiro lugar que dá vaga à Uefa Europa League. A vantagem, em tese, é dos alemães, que podem se classificar mesmo com uma derrota para o City desde que os espanhóis não vençam a Juve.

O treinador do Sevilla, Unai Emery, afirmou em entrevista coletiva, nessa segunda-feira (7), que sua equipe irá para cima da Juventus em busca da vitória. “Queremos aproveitar o jogo de amanhã, de frente para uma equipe de ponta como a Juventus, para mostrar que somos capazes de vencê-los e conquistar o acesso à Europa League, que é outra competição muito importante, que nos deu muito no passado”, avisou.