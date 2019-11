Resultado  Dínamo de Kiev x Maccabi Tel Aviv na Uefa Champions League 2015/2016

Guia VAVEL da Uefa Champions League 2015/2016

A maior competição de clubes do futebol europeu está de volta. A temporada 2015/2016 da Champions League começa reunindo as 32 principais equipes do continente.

O torneio tem o Barcelona como atual campeão, clube este que tentará repetir o feito e levantar a cobiçada "orelhuda" pela sexta vez em sua história.

De Berlim à Milão, a Uefa anunciou que o San Siro será o palco da decisão da Champions League nesta temporada. O estádio sediará a final pela quarta vez. Nos anos de 1965, 1970 e 2011, os campeões foram Internazionale, Feyenoord e Bayern, respectivamente.

Grupo A da Champions League: PSG, Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Malmö FF

Os grandes favoritos do Grupo A são, obviamente, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Equipes com poder financeiro maior que Shakhtar Donestk, da Ucrânia, e Malmö, da Suécia. Por serem mais fortes financeiramente, consequentemente as equipes das capitais da França e Espanha possuem grandes craques do futebol mundial. Mas os pequenos querem surpreender.

Grupo B da Champions League: PSV, Manchester United, CSKA Moscou, Wolfsburg

O sorteio da Uefa Champions League também formou grupos equilibrados, como este Grupo B, com PSV Eindhoven, campeão holandês, Manchester United, retornando à principal competição européia após um hiato, CSKA Moscou e a presença russa, com Wolfsburg e a força alemã.

Grupo C da Champions League: Benfica, Atlético Madrid, Galatasaray, Astana

Também equilibrado, o grupo C promete fortes emoções do início ao fim. Campeão português, o Benfica é a grande potência junto com o Atlético de Madrid, este que representa a Espanha. Galatasaray tenta surpreender, enquanto o Astana é o grande azarão desta edição de Champions League.

Grupo D da Champions League: Juventus, Manchester City, Sevilla e Borussia Mönchengladbach

Nesta edição, o Grupo D ganhou o popular apelido de “grupo morte”, já que conta com Juventus, atual campeã italiana, Manchester City, vice-campeão inglês, Sevilla, campeão da última Uefa Europa League, e Borussia Mönchengladbach, que surpreendeu na Bundesliga 2014/15 ao conseguir alcançar uma vaga para esta Champions.

Grupo E da Champions League: Barcelona, Bayer Leverkusen, Roma e Bate Borisov

Um dos grupos mais interessantes, mais por conta da disputa pela segunda vaga para as oitavas de finais, é o Grupo E, que conta com o atual campeão Barcelona, os alemães do Bayer Leverkusen, a vice-campeã italiana Roma e o modesto Bate Borisov, da Bielorrússia.

Grupo F da Champions League: Bayern, Arsenal, Olympiacos e Dínamo Zagreb

O Grupo F da Uefa Champions League 2015/2016 conta com a presença de Bayern, Arsenal, Olympiacos e Dínamo Zagreb, equipes acostumadas a marcar presença na competição interclubes mais importante da Europa. Em contrapartida, somente os bávaros já foi campeão: os bávaros colecionam cinco taças do certame, três na época em que o torneio se chamava Copa dos Campeões Europeus e duas nos atuais moldes.

Grupo G da Champions League: Chelsea, Porto, Dínamo de Kiev e Maccabi Tel-Aviv

Chelsea, Porto, Dínamo de Kiev e Maccabi Tel-Aviv estreiam na Uefa Champions League 2015/2016. Ingleses e portugueses buscam confirmar o favoritismo estabelecido às equipes antes do início dos jogos. Além da expectitativa de sobrar o grupo G, os blues figura também como um dos candidatos ao título da Liga dos Campeões, e traz no seu currículo o título inglês da última temporada.

Grupo H da Champions League: Zenit, Valencia, Lyon, Gent

O Grupo H é o grupo mais equilibrado da Champions League. Campeão russo, o Zenit enfrentará a concorrência direta por Valencia, da Espanha e Lyon, da França pela liderança do grupo. A segunda vaga também está em jogo, pois uma equipe nao se classificará. O Gent corre por fora buscando complicar os favoritos.

O Barcelona encerrou o último ano com títulos a níveis nacional e internacional. No entanto, os catalães terão uma missão ainda mais difícil que conquistar um triplete na temporada 2015/2016, trata-se de ser bicampeão da Uefa Champions League, feito que nenhum clube conseguiu até então.

Desde 1992, quando a extinta Copa dos Campeões da Europa deu lugar a Uefa Champions League, nenhum clube conseguiu conquistar o maior torneio do continente por duas vezes seguidas. Como Milan (93-94/94-95), Ajax (94-95/95-96) e Juventus (95-96/96-97) conseguiram chegar nas finais no ano seguinte aos títulos, mas todos bateram na trave e amargaram o vice-campeonato.

