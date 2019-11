Guia VAVEL do Mundial de Clubes 2015

Sejam bem-vindos ao Japão! Nesta quinta-feira (10), começa o Mundial de Clubes! Com chancela da Fifa, o torneio reúne todos os campeões continentais da temporada e o representante do país-sede. River Plate, Barcelona, América, Guangzhou, Mazembe, Auckland City e Sanfrecce Hiroshima duelam para decidir quem irá encerrar 2015 no topo do mundo.

Sem dúvidas, o grande favorito é o Barcelona. O tridente ofensivo formado por Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar gabarita os blaugranas com status de equipe a ser batida. O maior campeão do Mundial de Clubes retorna em busca do tri. Resta saber se o favoristimo será confirmado mais uma vez.

Representando a América do Sul, o River Plate chega com o coração na ponta da chuteira. Apesar do título Intercontinental em 1986, é o único estrente em Mundiais neste novo formato. Após uma dura reconstrução devido ao rebaixamento no Campeonato Argentino, os Millonarios querem alcançar o céu mais uma vez!

Recheado de brasileiros, o Guangzhou Evergrande chega ao Mundial de Clubes pela segunda vez em sua história. Equipe de maior folha salarial da China, tem Robinho como a grande estrela do elenco. Mas Elkeson e Ricardo Goulart também aparecem como destaques. Por último, olhos voltados para o treinador, ninguém menos que Luiz Felipe Scolari.

O Todo-Poderoso Mazembe é um velho conhecido dos brasileiros e, principalmente, dos colorados. Em 2010, fez história ao eliminar o Internacional nas semifinais, mas acabou sendo superado pela Inter de Milão na decisão. No Mundial de Clubes 2015 quer surpreender mais uma vez e, quem sabe, levar a taça para casa. Kidiaba está de volta e ninguém ousará subestimá-los mais uma vez.

Equipe mais tradicional das Américas Central e do Norte, o América do México está de volta ao Mundial de Clubes. Sua segunda participação no torneio pode ter roteiro parecido com o primeiro. Em 2006, caiu na semifinal para o Barcelona de Ronaldinho Gáucho. Em 2015, caso derrote o Guangzhou nas quartas, irá se deparar com os Culés de Messi. Destino?

A temporada 2015 irá marcar a 11ª edição do Mundial de Clubes da Fifa. Enquanto isso, Auckland City, representante da Oceania, irá para sua sétima participação no torneio. Em 2014, caiu para o San Lorenzo nas semifinais, sua melhor trajetória até então. Conseguirá ir mais longe?

Como de praxe no Mundial de Clubes, o país-sede é representado pelo campeão de sua liga nacional. Palco da edição 2015 do torneio, o Japão deposita sua confiança no Sanfrecce Hiroshima, campeão da J-League 2015. Os Violetas abrem a competição e tem a responsabilidade de mostrar que não estão a passeio.

Confederação Equipe Classificação CONMEBOL River Plate Copa Libertadores da América UEFA Barcelona Liga dos Campeões da Europa CONCACAF América-MEX Liga dos Campeões da Concacaf AFC Guangzhou Evergrande Liga dos Campeões da Ásia CAF Mazembe Liga dos Campeões da África OFC Auckland City Liga dos Campeões da Oceania País-sede Sanfrecce Hiroshima J-League 2015

Tabela do Mundial de Clubes 2015

Guia VAVEL do Mundial de Clubes 2015: Barcelona

Mais um Mundial de Clubes se aproxima e a participação de um dos maiores clubes do futebol está confirmada. Mais do que favorito para conquistar o torneio, o Barcelona é o maior vencedor do torneio ao lado do Corinthians, ambos com duas conquistas. Os espanhóis chegam com moral após vencerem absolutamente tudo na temporada passada e prometem passar por cima dos adversários.

Guia VAVEL do Mundial de Clubes: River Plate

Um dos maiores clubes da Argentina e do mundo, o River Plate fará sua estreia no Mundial de Clubes, com o formato e a chancela da Fifa. Campeão da Libertadores de 2015, "Los Millionarios" consolidam a volta por cima após queda anos atrás e o sucesso de conquistas internacionais, como a Libertadores e a Sulamericana.

Guia VAVEL do Mundial de Clubes 2015: Guangzhou Evergrande

Jogadores conhecidos no Brasil, como Robinho, Ricardo Goulart e Paulinho, além do técnico Felipão, são as esperanças para a equipe chinesa repetir ou até mesmo superar campanha de 2013. A equipe chinesa conseguiu a classificação após vencer a Liga dos Campeões da Ásia. Na final do torneio, o Guanghzou Evergrande enfrentou o Al-Ahly, dos Emirados Árabes.

Guia VAVEL do Mundial de Clubes 2015: América-MEX

Um dos clubes mais conhecido do continente Americano, o América do México chegará neste Mundial de Clubes 2015 com o objetivo de ser o primeiro time da América do Norte a chegar à grande final da competição, uma vez que tradicionalmente a decisão é entre clubes da Europa e América do Sul. Os mexicanos participaram apenas uma vez do certame e esperam que agora o resultado final seja bem satisfatório.

Guia VAVEL do Mundial de Clubes 2015: Mazembe

O Tout Puissant Mazembe quer mostrar mais uma vez que a alcunha que carrega não é em vão. O significado do nome francês da equipe congolesa é Todo Poderoso Mazembe. Equipe de destaque no continente africano nas últimas temporadas, o time de uniforme listrado vem para seu terceiro Mundial de Clubes da Fifa disposto a ser, literalmente por seu uniforme em preto e branco, a zebra.

Guia VAVEL do Mundial de Clubes 2015: Sanfrecce Hiroshima

Como de praxe no Mundial de Clubes da Fifa, o país-sede é representado pelo campeão de sua liga nacional. Palco da edição 2015 do torneio, o Japão deposita sua confiança no Sanfrecce Hiroshima, campeão da J-League 2015. Os Violetas abrem a competição na quinta-feira (10), dia em que recepciona o Auckland City, campeão da Oceania, no Estádio Internacional de Yokohama.

Guia VAVEL do Mundial de Clubes 2015: Auckland City

De todas as equipes participantes na edição desta temporada, o Auckland City é o mais veterano. Após a chancela da Fifa, a equipe da Nova Zelândia tenta causar surpresa mais uma vez.