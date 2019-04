Jogo Sanfrecce Hiroshima x Auckland City no Mundial de Clubes 2015 (2-0)

PARTIDA VÁLIDA PELA PRIMEIRA FASE DO MUNDIAL DE CLUBES DA FIFA 2015, A SER DISPUTADA NO ESTÁDIO INTERNACIONAL DE YOKOHAMA, EM YOKOHAMA, NO JAPÃO

INCIDENCIAS : PARTIDA VÁLIDA PELA PRIMEIRA FASE DO MUNDIAL DE CLUBES DA FIFA 2015, A SER DISPUTADA NO ESTÁDIO INTERNACIONAL DE YOKOHAMA, EM YOKOHAMA, NO JAPÃO

O Sanfrecce Hiroshima vence o Auckland City por dois a zero, com gols de Minagawa e Shiotani, e avança para a próxima fase do Mundials de Clubes onde enfrentará o Mazembe, da República Democratica do Congo.

49 min: FIM DE JOGO!

48 min: Darren White levanta a bola na área e zagueiro do Auckland cabeceia por cima do gol

46 min: Douglas recebe na área mas o bandeira assinala impedimento

45 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

44 min: Iwata retorna ao jogo

41 min: Iwata recebe joelhada no rosto de Kashiwa e sai de campo para ser atendido

39 min: Auckland City faz a última substituição, sai João Moreira e entra Clayton Lewis

38 min: Douglas corta para dentro e arrisca de fora, mas a bola sai por cima do gol de Spoonley

35 min: Amarelo para Darren White que entrou agora pouco na partida

33 min: Douglas ganha no alto e cabeceia no gol, mas Spoonley faz a defesa

32 min: Outra substituição no Auckland, sai Kim Daewook e entra Darren White

30 min: Auckland City tenta reagir mas não consegue ameaçar o Sanfrecce Hiroshima

26 min: Sai Bilen no Auckland e entra Tade

25 min: GOOOOOOOL DO SANFRECCE HIROSHIMA! Shiotani recebe dentro da área e chuta cruzado, a bola desvia e entra por baixo de Spoonley que falha novamente

21 min: o Sanfrecce faz a terceira substituição, sai Shimizu machucado e entra Sasaki

19 min: Mizumoto levanta na área, o zagueiro do Auckland City corta a bola com a mão, mas o juiz marca apenas escanteio

12 min: Douglas tabela na área, tenta limpar o goleiro mas adianta muito e ela sai pela linha de fundo

10 min: Amarelo para Kim Daewook do Auckland City

7 min: Sai Shibazaki machucado no Sanfrecce e entra o brasileiro Douglas

4 min: Sanfrecce volta melhor nessa segunda etapa

Começa o segundo tempo!

45 min: Fim de primeiro tempo!

42 min: Amarelo para Chiba do Sanfrecce Hiroshima

42 min: Hudson chuta de fora mas a bola sai fraca longe do gol japonês

40 min: Shiotani recebe bom cruzamento mas cabeceia fraco no meio do gol para fácil defesa de Spoonley

38 min: Mizumoto se empolga e lança a bola, mas sai com muita força e sobra para a defesa do Auckland

33 min: Sanfrecce leva mais perigo no contra-ataque do que o Auckland que possui 72% de posse de bola

26 min: UUUUUH! o lateral do Auckland erra, o jogador japonês rouba a bola e lança Minagawa que sai na cara do gol e obriga o goleiro Spoonley a fazer grande defesa.

20 min: Auckland toca a bola no meio campo procurando espaços na defesa do Sanfrecce para atacar

16 min: Kashiwa se livra da marcação e cruza para a área, mas a zaga do Auckland faz o corte

13 min: Alvaro cobra na barreira e a zaga japonesa afasta o perigo

13 min: Sai Notsuda machucado no Sanfrecce e entra Shibasaki

12 min: Falta perigosa para o Auckland City frontal ao gol japonês

8 min: GOOOOOOOOOOOL DO SANFRECCE HIROSHIMA! Notsuda arrisca de fora, o goleiro Spoonley vacila e da rebote para Minagawa que não perdoa e abre o placar da partida.

5 min: Notsuda arrisca de fora, e o goleiro Spoonley faz a defesa em dois tempos

Começa a partida!

“Está é a minha primeira viagem com o Auckland City. Os jogadores deste grupo têm um espírito de equipe incrível. Todos são bastante acolhedores, fazem perguntas sobre o que está se precisando. Todos contribuem para uma boa atmosfera. Estou muito animado para jogar este Mundial de Clubes”, pontuou o meia-atacante.

O Aucland City terá o jogador mais jovem do Mundial de Clubes. Trata-se de Clayton Lewis, que tem 18 anos e atua no meio-campo. É bastante provável que ele comece no banco de reservas, mas o garoto já está muito feliz com a oportunidade de disputar o seu primeiro Mundial de Clubes da Fifa.

Apesar desta derrota, o time da Nova Zelândia tem marcado presença constante no Mundial, estando presente em seis edições. O principal nome para o embate desta manhã é o veterano e capitão Ivan Vicelich, contudo ele deve começar entre os suplentes. O técnico espanhol Ramon Tribulietx deve colocar em campo o seu time no tradicional 4-4-2, sendo De Vries e João Moreira responsáveis pelo setor ofensivo, enquanto Lea'alafa e Den Heijer vão armar as jogadas.

Os dois times estiveram frente a frente em 2012, quando o Mundial de Clubes da Fifa também foi realizado no Japão e o Sanfrecce entrou na disputa por ser o campeão Japonês. Na ocasião, os anfitriões venceram pelo placar mínimo e avançaram para próxima fase. Agora, os neozelandeses esperam que o resultado não se repita e chegam buscando não só a classificação, mas também uma revanche.

“Sanfrecce introduziu alguns novos jogadores ao longo dos últimos três anos, e os mais jovens têm se desenvolvido muito. Nós podemos jogar um futebol excelente, independentemente dos jogadores que vão estar em campo. Estou confiante de que vamos conseguir um resultado melhor do que em 2012”, comentou o atacante.

Aoyama é o principal jogador da equipe. O volante deve ser o responsável também por controlar os ânimos de seus companheiros com sua experiência. Já a esperança de gols é o atacante Hisato Sato, que acredita no desempenho muito melhor do que o apresentado em 2012, uma vez que foram adicionados jogadores novos e de bastante qualidade ao elenco japonês.

O técnico Hajime Moriyasu deverá colocar em campo o setor de ataque sendo formado por Hisato Sato e o brasileiro Douglas. O time provavelmente será formado no 3-5-2. Desta maneira, o meio-campo será formado por Mikic, Aoyama, Shibasaki, Shimizu e Morisaki, enquanto o trio de defesa estará composto por Chiba, Sasaki e Shiotani.

O atual campeão do Campeonato Japonês chegará neste Mundial de Clubes querendo apresentar-se para o mundo e deixar todos surpresos. Apesar das limitações diante de grande adversários como Barcelona e River Plate, os japoneses acreditam que podem ir além do que esta primeira fase diante do Aucland City. Assim, a grande aposta do escrete é no poderio do seu ataque.





Com o Japão é o país sede, o atual campeão da liga nacional terá o direito de disputar o Mundial de Clubes. Assim, o Sanfrecce Hiroshima conseguiu entrar na briga pelo título, enquanto o Aucland City, time com mais participação na competição desde que a Fifa passou a reconhecer, estará presente como o campeão da Oceania.

Os dois escretes chegam sem muito apelo para este certame, uma vez que o Barcelona é o grande favorito a ficar com o título por conta do grande futebol que vem jogando e ainda tem o River Plate como forte candidato a chegar à decisão. Contudo, eles vão buscar apresentar o melhor futebol possível para surpreender e chegar o mais longe possível.

O duelo será realizado no estádio internacional de Yokohama, em Yokohama, no Japão.

Bom dia para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! O Mundial de Clubes da Fifa 2015 vai começar oficialmente nesta quinta-feira (10), às 8h45 (horário de Brasília). O primeiro confronto do certame vai colocar o campeão japonês, e último classificado para a competição, o Sanfrecce Hiroshima para fazer um embate com o escrete neozelandês Auckland City. Acompanhe todos os lances da partida conosco!