Giroud brilha, Arsenal vence Olympiacos e se classifica na Champions League

Jogando pela última rodada da fase de grupos da Uefa Champions League na tarde desta quarta-feira (9), o Arsenal viajou até a Grécia para enfrentar o Olympiacos, precisando de algo possível, porém difícil: vencer por dois gols de diferença para se classificar.

A vitória, no entanto, veio, bem como a classificação. Com um hat-trick de Olivier Giroud, os Gunners venceram os gregos por três a zero, arrancando o segundo lugar dos donos da casa na tabela de classificação do grupo F e empurrando-os para a Europa League.

Com o resultado final, o time inglês termina com nove pontos ganhos em segundo, mesma pontuação dos gregos, porém vencendo no primeiro critério de desempate: o confronto direto. Dínamo de Zagreb, por sua vez, terminou em último no grupo que foi vencido pelo Bayern de Munique. O sorteio das oitavas-de-final da competição europeia acontece no próximo dia quatorze.

Primeiro tempo de muito equilíbrio, mas com o Arsenal abrindo o placar

Início de jogo se deu da maneira tradicional: com as duas equipes revezando a posse da bola repetidamente. Os donos da casa conseguiram causar um susto no primeiro minuto de jogo, com Felipe Pardo que recebeu passe e tentou o chute, porém a bola subiu mais que ele queria. Com onze minutos jogados, contudo, Ideye recebeu bola dentro da área e tentou o cruzamento perigoso, tirando de Cech, mas ninguém apareceu e a zaga visitante afastou o perigo.

Oito minutos depois, Sebá aproveitou sobra que a zaga deu em chute de Pardo e mandou de primeira, mas a bola saiu à esquerda do goleiro do Arsenal, causando um outro susto nos ingleses. Aos vinte e quatro minutos, Campbell subiu para a linha de fundo, fez cruzamento para o meio da área, Flamini chutou e a bola explodiu no travessão. Na sequência da jogada, cruzamento feito para a área e Giroud subiu mais alto que todo mundo, porém não conseguiu cabecear a bola da maneira que queria, deixando na mão de Roberto.

Dois minutos seguintes, Özil recebeu passe pelo meio e tentou mandar para a área por elevação, visando Giroud, porém o goleiro adversário mandou para longe. Com vinte e oito minutos jogados, Ramsey completou cruzamento para o francês novamente, mas dessa vez ele não perdoou: colocou a bola para dentro do gol, contando com uma ajuda de Roberto, que acabou aceitando o lance. Nove minutos passados, Walcott veio levando pelo meio, sozinho, e chutou da entrada da área para o gol, mas a redonda saiu pela direita do goleiro português.

Depois de dois minutos, Pardo chegou mais uma vez pela direita, fez cruzamento perigoso à meia-altura e Koscielny desviou para escanteio, causando mais um susto em Cech e na torcida dos Gunners. Após o gol dos visitantes, o time da casa passou a atacar mais, tentando chegar ao empata para ficar mais confortável, e Masuaku tratou de continuar essa tentativa, chutando de fora da área, mas dando chance ao goleiro adversário agarrar aos quarenta minutos.

Segundo tempo

A segunda etapa iniciou com muita intensidade, com o Arsenal logo marcando o segundo gol necessário no jogo e novamente com Giroud. Campbell recebe passe de Özil, tira a marcação e acerta um passe entre os zagueiros do Olympiacos para o francês empurrar para o fundo das redes aos quatro minutos. A resposta veio no minuto seguinte, com Da Costa que cabeceou para o gol após cobrança de escanteio, mas Cech ficou com a redonda. Aos doze minutos, no entanto, Fortounis chutou de fora da área, obrigando o goleiro tcheco a fazer uma defesa linda mandando para escanteio.

Nos minutos seguintes, repetidos cruzamentos para a área, ataques e contra-ataques mal feitos foram feitos pelo time da casa, mas sem sucesso de gol, a fechar com um chute de fora de Kasami para defesa de Cech. Aos vinte e um minutos, pênalti para o Arsenal! Chute que foi rebatido com o braço pela zaga dos gregos que foi convertido por Giroud, completando seu hat-trick na partida, dando uma vantagem de três gols até então.

Após os lances que deram os segundo e terceiro gol dos visitantes, o time grego buscou de maneira incisiva alguma reação que nesta altura parecia inviável: a equipe precisava empatar a partida para se classificar. Tentativas falhas de ambos os lados aconteceram, porém o pênalti cobrado pelo centroavante do time inglês deu números finais à partida.