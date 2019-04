Chelsea vence Porto e garante classificação às oitavas da Champions League

Na noite desta quarta-feira (9), se definiu os últimos classificados para as oitavas de final da UEFA Champions League. No grupo G, o Chelsea venceu o Porto por dois a zero, se classificou como líder do grupo, e ainda eliminou os portugueses da competição. Jogando em casa, os Blues foram superiores em toda a partida, mesmo tendo menos posse de bola. Na primeira etapa, Marcano acabou marcando contra, e no segundo Willian definiu a vitória do time de José Mourinho.

Com a derrota, o time do Porto, precisava de um empate ou vitória do Maccabi Tel Aviv, que não aconteceu. Assim, o grupo G, ficou com o Chelsea em primeiro com 13 pontos, e o Dínamo Zagreb em segundo com 11 pontos. O Porto ficou em terceiro 10 e vai para UEFA Europa League.

Chelsea marca forte e sai a frente do marcador

Partida começou com uma marcação muito forte das duas equipes. Com isso, aconteceu muitos chutões e poucos toques de bola. Porém, depois dos dez minutos a pressão do Chelsea na saída do Porto aumentou e logo resultou no gol. Hazard rouba a bola no campo de ataque e lança Diego Costa. O espanhol tenta a finalização e Casillas defende, só que no rebote a bola bate em Marcano e entra, apesar do esforço de Maicon para tirá-la.

Depois dos 15 minutos, o jogo voltou a igualdade com o Chelsea recuando a marcação. Com um pouco mais de espaço, o Porto rodava a bola, mas sem chegar próximo a área adversária. Um novo lance de perigo só foi acontecer aos 27 minutos. Oscar roubou a bola no campo de ataque, tabelou com Willian e finalizou na entrada da área. O chute desviou em Marcano e passou raspando a trave.

Apesar de precisar do resultado, a equipe portuguesa seguia sem levar para o Chelsea. A equipe de Julen Lopetegui demorou mais de 40 minutos para finalizar ao gol de Courtois, apesar de ter maior posse de bola. Já no final da primeira etapa, mais uma oportunidade para o Chelsea. Oscar roubou a bola no meio campo e lançou Diego Costa. O atacante se anticipou ao zagueiro e bateu cruzado, obrigando Casillas a fazer a defesa, mandando para escanteio.

Chelsea faz o segundo e mata a partida

Segundo etapa começou mais animada e come menos de dois minutos já aconteceram duas finalizações. Willian tentou pelo chelsea e Corona arriscou pelo time do Porto. Com esse início rápido, o Chelsea soube aproveitar a oportunidade e ampliou o placar. Diego Costa fez o pivô, tocou para Oscar e passou para Hazard. O belga viu Willian invadindo a área e rolou para o brasileiro. O meia finalizou rasteiro e forte, sem chances de defesa para Casillas.

Precisando da vitória para se classificar, o Porto foi para o ataque, com mudanças ofensivas do técnico Lopetegui. Tanto, que aos 19 minutos, Corona cruzou da direita, e Brahimi dominou na área. O argelino bateu colocado, Ivanovic desviou, e a bola passou raspando a trave esquerda. Com o time no campo de ataque, o Porto deu espaço para o contra-ataque do Chelsea. Aos 24, Hazard lançou Diego Costa, livre pelo meio. O atacante olhou para o auxiliar, o que foi fatal para perder velocidade e Danilo conseguir roubar a bola do atacante.

Depois da entrada de Tello na equipe do Porto, o Chelsea que subiu de produção e começou a assustar com mais frequência nos contra-ataques. Várias oportunidades foram perdidas com Willian, Hazard, Oscar e Diego Costa. Oportunidade para o Porto só foi acontecer aos 33 minutos. Tello arriscou de fora da área, rasteiro. Courtois se esticou e espalmou, mandando para escanteio.

Nos dez minutos finais da partida, o Porto tentava tocar a bola no campo de ataque, mas não encontrava espaço para finalização. Já o Chelsea seguia desperdiçando oportunidades nos contra-ataques.