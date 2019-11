Resultado América-MEX x Guangzhou Evergrande pelo Mundial de Clubes 2015 (1-2)

Agradeço a todos que acompanharam conosco aqui na VAVEL Brasil esse grande jogo, e espero vocês para as próximas partidas do mundial, um forte abraço.

Guangzhou Evergrande vence o América por 2 x 1 de virada, com grande atuação de Paulinho que fez o gol da vitória nos acréscimos, e se classifica para a semifinal do mundial, onde enfrentará o Barcelona.

48 min: Fim de jogo!

47 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GUANGZHOU! Escanteio cobrado da direita, Paulinho sobe e desvia de cabeça para botar o Guangzhou na semifinal do mundial

45 min: Teremos três minutos de acréscimos

42 min: Amarelo para Feng por falta em Sambueza, é o primeiro da partida

41 min: Yu Hanchao chuta de fora mas Muñoz faz a defesa

39 min: Guangzhou cresce na partida e vai para o ataque em busca da virada

34 min: GOOOOOOOOOOOOOOL DO GUANGZHOU EVERGRANDE! Paulinho arranca do meio campo, na área rola para Gao Lin que ajeita para Long Zheng chutar e empatar a partida

32 min: Guangzhou mexe pela última vez, sai Elkeson e entra Yu Hanchao

30 min: Zheng cruza para Goulart, que tenta o cabeceio mas a bola vai para fora

27 min: Quintero chuta cruzado e o goleiro Li faz boa defesa

26 min: INACREDITÁVEEEEEL! Feng recebe sozinho na pequena área e chuta para fora

25 min: UUUUUUH! Boa tabela de Elkeson com Goulart, que serve Zheng que chuta, a bola desvia e sai beijando a trave

23 min: América pressiona atrás do segundo gol, Quintero cruza e Sambueza na entrada da área finaliza de primeira para fora

20 min: Mudança no Guangzhou, sai Huang e entra Gao Lin

16 min: América pressiona e dificulta a saida de bola do time chinês

9 min: GOOOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA! No contra-ataque, Benedetto recebe na direita, vai a linha de fundo e cruza para Peralta de peixinho inaugurar o marcador

6 min: Kim faz falta dura em Peralta no meio-campo, mas o juiz só conversa sem amarelar

3 min: UUUUUH! dois bons cruzamentos de Aguilar, no primeiro o goleiro Li faz grande defesa na cabeçada do atacante mexicano, no segundo Benedetto cabeceia para fora

0 min: No Guangzhou sai Robinho e entra Long Zheng

0 min: Começa o segundo tempo!

45 min: Fim de primeiro tempo!

43 min: UUUUUUUUUUUUH! Quintero cobra bem o escanteio, a bola sobra para Benedetto que chuta a queima roupa para grande defesa de Li, na sequência Aguilar embaixo da trave cabeceia para fora

40 min: Pressão do Guangzhou, mas a zaga mexicana afasta o perigo como pode

38 min: Andrade da bom passe para Quintero que finaliza em cima da zaga chinesa

33 min: Quintero recebe grande lançamento de Sambueza mas não alcança a bola

27 min: NA TRAVEEEE! Goltz cobra com muita categoria e a bola explode no travessão, no rebote Benedetto cabeceia para fora

25 min: Falta perigosa para o América, frontal ao gol chinês

20 min: Os times estão abusando dos chutes a longa distância, agora foi a fez de Peralta arriscar e o goleiro chinês fazer a defesa em dois tempos

18 min: UUUUUUH! Robinho recebe fora da área e solta a bomba, o goleiro muñoz salva o time mexicano

15 min: América cruza na área, no bate-e-rebate a bola sobra para Andrade que chuta longe do gol

12 min: Jogo ta movimentado, lá e cá, Guangzhou chega mais vezes na frente mas não consegue acertar o último passe

8 min: UUUUUH! Sambueza chuta da entrada da área e obriga o goleiro chinês a fazer boa defesa

6 min: Huang arrisca de longe, mas a bola sai fraca para fácil defesa de Muñoz

4 min: Andrade chega pela direita e cruza mas a bola vai muito forte e atravessa a área sem ninguém alcançar

1 min: Zheng cruza para Paulinho que chega chutando, mas a bola sai por cima do gol mexicano

0 min: Começa a partida!

Os times já estão em campo!

Visando igualar marca histórica, América-MEX encara Guangzhou nas quartas do Mundial de Clubes

Mexicanos tentam repetir melhor feito na competição e chegar às semifinais, enquanto chineses apostam na qualidade de jogadores brasileiros para fazer história.

Na madrugada deste domingo (13), mais exatamente às 5h00 (horário de Brasília), América-MEX e Guangzhou Evergrande darão início à disputa das quartas de finais do Mundial de Clubes, disputado este ano no Japão. O vencedor vai encarar o Barcelona nas semifinais da competição. A partida será realizada no Osaka Nagai Stadium, na cidade japonesa de Osaka.

Para garantir uma vaga no torneio organizado pela FIFA, os mexicanos precisaram alcançar o título da Liga dos Campeões da Concacaf em cima da equipe canadense do Montreal Impact. Após um primeiro empate no México em 1 a 1, a conquista veio com uma grande vitória fora de casa por 4 a 2. Nos últimos cinco jogos pela liga mexicana, as águias acumulam duas derrotas, dois triunfos e uma igualdade.

Já a equipe chinesa garantiu presença no mundial ao sagrar-se campeã da Liga dos Campeões da Ásia diante do clube emiradense Al-Ahli. Na primeira partida, no estádio Al Rashid, resultado igual em 0 a 0.

Jogando diante de sua torcida, os tigres do sul da China conseguiram uma apertada vitória por 1 a 0 e levaram o título. Nas últimas cinco vezes que esteve em campo, os chineses somamram duas vitórias e três empates, justamente no campeonato que assegurou um lugar no Japão.

Os dois times jamais se enfrentaram, mas ambos apostam em seus artilheiros para tentar chegar à inédita final. Por falta de um, os americanistas tiveram dois goleadores na Liga dos Campeões de seu continente, Oribe Peralta e o argentino Darío Benedetto balançaram as redes sete vezes.

Já os cantoneses apostam no brasileiro Ricardo Goulart, que anotou oito gols no torneio asiático. A torcida dos tigres também tem grande esperança em Elkson, artilheiro das duas últimas temporadas chinesas com 24 e 28 gols, respectivamente.

América quer superar limites e enfrentar Barcelona

O Club de Fútbol América sabe da dificuldade que enfrentará com a equipe chinesa pela frente, mas para ganhar a oportunidade de enfrentar o grande Barcelona do trio "MSN", os mexicanos pretendem dar o sangue em campo e dentro do elenco, há um jogador que servirá de inspiração: o goleiro Muñoz.

Em junho de 2012, o mexicano estava dirigindo seu Honda Odyssey, com sua família, através da rodovia que liga a Cidade do México com Guadalajara e acabou se acidentando. Ele sofreu traumatismo craniano, mas se recuperou e espera superar mais esse desafio, no mundial.

"Logo após o acidente, eu recebi muito apoio do clube, os fãs e, mais importante, toda a minha família, que estava lá por mim durante todo o processo de recuperação. Fundamentalmente, todas as demonstrações de afeto genuíno me ajudaram a me recuperar o mais rápido possível e voltar ao campo com mais vontade, com um desejo ainda maior para o sucesso e cheio de motivação", disse o arqueiro em entrevista ao site oficial da FIFA.

Já o lateral esquerdo paraguaio Miguel Samudio, em recente entrevista aos jornalistas no Japão, revelou que o plantel está concentrado e com a ideia de se destacar na disputa internacional.

"Todos devemos saber porque jogamos. Sabemos que é uma grande possibilidade de conseguir algo histórico, nada é imposível e sonhamos alcançar um bom resultado no domingo.

Para um jogador é o máximo que pode acontecer em sua carreira sabendo que representamos um clube tão grande. Esperamos o dia do jogo para demostrar que o América veio para conseguir objetivos importantes", ressaltou.

Confiante e com brasileiro no plantel, tigres querem fazer história

O grande trunfo do Guangzhou Evergrande parece ser o "elenco brasileiro" que o técnico Luiz Felipe Scolari tem nas mãos. Ao todo, são seis atletas da terra tupiniquim: Renê Júnior, Paulinho, Alan, Elkson, Ricardo Goulart e Robinho.

O técnico vem pela terceira vez na carreira ao Japão para disputar um mundial de clubes. Em outras oportunidades, quando a disputa ainda era feita somente entre equipes da América do Sul e da Europa, esteve com Grêmio e Palmeiras e nunca alcançou o título do torneio. O treinador também comentou sobre a derrota brasileira na última Copa do Mundo.

"Derrota acontece em qualquer lugar. No Brasil, no Japão... Minha vida seguiu, e vocês seguem sempre o trabalho da derrota, nunca da vitória. Felizmente, vim para a China, e minha equipe foi campeã. Segui minha trajetória de trabalho. Não estou preocupado se estou no Brasil ou na China. E aviso ao Brasil que estou muito feliz na China. Muito contente, apesar da derrota no Brasil", comentou.

Artilheiro, Ricardo Goulart sabe da grandeza do adversário mexicanos, entretanto, reconhece que sua equipe tem totais condições de fazer uma bela partida e alcançar a tão sonhada semifinal contra os catalães.

"Temos time para vencer o América, para fazer um grande jogo. O América é uma grande equipe. Sem dúvida, tem jogadores de muita qualidade, experiência. A gente enfrenta equipes de outro nível, então tem que se preparar bem, porque não é o Campeonato Chinês. Tem que estudar bem. Mas temos chance, sim. Sabe como é futebol. Quem tiver mais concentrado, equilibrado, sai com a vitória", argumentou.

