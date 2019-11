Resultado Mazembe x Sanfrecce Hiroshima pelo Mundial de Clubes 2015 (0-3)

Esperamos vocês nas próximas trasmissões. Um grande abraço e até a próxima.

Quem passar, pega o vencedor de Barcelona x Ghanzou Evergrande, da China.

O time japonês vence bem o Mazembe, do Congo. Agora, o River Plate será o rival na busca por uma vaga na decisão.

O Sanfrecce Hisoshima está classificado para a semifinal do Mundial de Clubes 2015!

92' Fim de papo!

91' Volta final de partida.

90' Teremos mais dois minutos.

89' Teremos River Plate x Mazembe / Barcelona x Ghanzou Evergrande.

88' Só um milagre dos fortes para tirar a vaga dos japoneses.

87' MUDA O SANFRECCE: Entra Minagawa e sai Douglas.

86' Sanfrecce não tira o pé e quer mais gols.

85' Entramos na reta final de jogo.

84' Batida na grande área e Sasaki afasta.

83' Bolingi arrisca, desvia, o goleiro se mata para evitar o escanteio, mas não consegue.

82' MUDA O SANFRECCE: Mizumoto entra da vaga de Mikic.

81' AMARELO, SASAKI. Atropelou o rival.

80' AMARELO, BOLINGI. Por reclamação.

79' E UM BELO GOL! Tudo começou na defesa, com a zaga trocando passes e abrindo espaços. Já no meio, Kazu lançou Mikic em posição legal. O lateral teve todo o espaço para atacar e o lateral levantou para Asano testar firme.

78' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ASANO, DO SANFRECCE!

77' Chajima corta por dentro, mas chuta fraco demais.

76' Asale tenta jogada pelo meio, mas a zaga japonesa afasta.

75' Vamos para a parte final de jogo.

74' MUDA O SANFRECCE: Sato dá lugar à Asano.

73' Sanfrecce gasta bem o tempo e joga com a bola no chão.

72' Bolingi domina no peito, mas bate mal demais. Fácil para o goleiro.

71' Sanfrecce se guarda em seu campo.

70' Na próxima quinta-feira, Barcelona x Ghanzou Evergrande.

69' Mazembe tentará na base do abafa.

68' MUDA O MAZEMBE: Boateng sai e entra Bolingi.

67' Sempre com Kashiwa, que corta pra direita, levanta, mas o goleiro do Mazembe pega.

66' Se manter assim, o time do Mazembe encara o América, do México, na disputa pela 5ª posição.

65' DOUGLAS.... Outra vez o brasileiro recebe livre, mas errou de novo na finalização.

64' Posse de bola: 54 / 46

63' PEEEEEEEEEERDEU! Traore faz boa jogada pela direita, cruza, e Assale tentou de bicicleta, mas debaixo do gol, mandou por cima.

62' Time africano vai se virando como pode, trocando as peças.

61' MUDA O MAZEMBE: Simkala dá lugar a Kalaba.

60' Kashiwa novamente faz a jogada, mas a bola sai mal chutada e a zaga afasta.

59' Vamos ter River Plate x Sanfrecce, quarta-feira que vem, caso persista o resultado.

58' NÃO, DOUGLAS! Brasileiro recebe livre, tenta driblar o goleiro, mas perde o ângulo e tenta por cobertura, mas manda por cima.

57' MAIS UM GOL DE ESCANTEIO. Chajima bate na marca do pênalti, Chiba sobe bem, desvia, e acerta o canto do goleiro. Vaga próxima.

56' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CHIBA, DO SANFRECCE!

55' Kashiwa cruza, o goleiro do Mazembe fica no meio do caminho e a zaga afasta.

54' Sanfrecce espera o erro rival para sair em velocidade pelo meio.

53' QUE LINDO! Kashiwa inverte para a direira, Mikic chega batendo de voleio e quase marca um belo gol.

52' Mazembe confunde pressa com velocidade e perte muitos ataques.

51' Chajima manda de fora e a bola passa sem perigo, à direita do gol.

50' Tentativa de ataque com, Mikic, mas a zaga do Mazembe cortou bem o perigo.

49' Olimwengu arrisca de novo, mas manda sem perigo em linha de fundo.

48' Sanfrecce vai garantindo a vaga para enfrentar o River Plate.

47' Mazembe se parte com tudo ao ataque.

46' QUAAAAASE! Velocidade pela meia direita com Olimwengu, carregando todo o campo e o chute passa próximo do gol.

45' E o jogo recomeça, no Japão.

MUDA O MAZEMBE: Singuluma sai e entra Olimwengu.

Jogo é fraco tecnicamente, mas bom na velocidade. Os dois times tem dificuldades na criação, mas sobra no empenho.

O time da casa vai vencendo o campeão africano e se garantindo na semifinal contra o River Plate. Shiotani marcou após escanteio.

46' Fim de papo no Japão.

45' Mais um minuto apenas.

44' FESTA DA TORCIDA! Levantamento da direita, desvio de Chajima no primeiro poste e Shiotani fecha no segundo poste para finalizar.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, SHIOTANI, DO SANFRECCE!

42' Mazembe gira de um lado para outro, mas não encontra espaços.

41' Sanfrecce se recua em seu campo e aguarda o time africano.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Mazembe tenta imprimir mais velocidade no jogo.

38' Torcida do Sanfrecce canta mais alto, na cidade de Osaka.

37' Kashiwa faz boa jogada individual pela esquerda, mas cruzou pra trás, errado, ajudando a defesa do Mazembe.

36' Esse empate leva o jogo para o tempo extra.

35' Levantamento na área e Hayashi pega bem.

34' Assale manda de longe, a bola desvia e sai em linha de fundo. Escanteio.

33' Bola longa japonesa facilita a defesa do Mazembe.

32' Assale bate no meio do gol e Hayashi pega firme.

31' Barreira é na meia-lua. Longa a batida da falta.

30' Aoyama comete falta frontal e a chance do Mazembe é boa.

29' Jogo é no chão. Não tem cruzamentos ou chutão.

28' Douglas recebe em velocidade, é desequilibrado por Boateng, mas o árbitro deixa o jogo seguir.

27' Rápida troca de passes dos japoneses e Sato quase chega pelo meio da defesa. Foi bem o goleiro.

26' Assale arrisca de fora e marcação se joga na bola para tirar o perigo.

25' Marcação japonesa melhora muito. As linhas de 4 são eficientes.

24' Equipe africana é muito física. Sempre buscam o contato.

23' Partida cai de ritmo e qualidade.

22' Mazembe tira a velocidade, mas erra muitos passes.

21' Chajima recebe na esquerda, corta pra direita, mas é travado no chute.

20' Japoneses começam a trabalhar bem a bola e envolve o rival.

19' A torcida do Sanfrecce tenta esquentar a equipe.

18' NÃÃÃÃÃÃÃÃÃO! Contra ataque de 3x3, Kashiwa recebe pelo meio, joga para Sato, que domina e arrisca, livre, mas manda por cima do gol!

17' Marcação do Mazembe é forte e adiantada. Equipe japonesa fraca, tecnicamente.

16' Sanfrecce cadencia mais o jogo. Partida é muito corrida.

15' Jogo é animado. Mazembe parte pra cima.

14' SALVADOR! Lançameno longo para Traoré, recebendo em posição legal, leva para a área e, na hora do chute, Chiba se jogou no carrinho, pegando tudo o que tem por baixo, evitando o gol. Escanteio.

13' AMARELO, SINKALA. Atrasou o jogo.

12' AMARELO, COULIBALY. Entrada atrasada matando contra ataque.

11' Defesa do Sanfrecce, apesar de rebater, erra muito.

10' SAAAAAAAAAAAAAAAAALVA! Assale surge pelo meio e abre espaço para o chute frontal na entrada da área, mas Shiotani se joga na bola para afastar.

9' Mazembe cadencia mais a partida. Domina a bola e já teve boas chances.

8' Traoré arranca pela esquerda, mas se perde na jogada individual.

7' Diarra arrisca de fora e Hayashi se mostra atento para agarrar.

6' O frio castiga. Cerca de 5º.

5' Dividida forte e Traoré fica sentindo no gramado.

4' QUAAAAAAAAAAAAAAAASE! Escanteio batido da esquerda por Sinkala e Traoré desviou no primeiro poste para quase marcar.

3' PEEEEEGA! Assale responde com chute de fora, rasteiro e o goleiro Hayashi teve problemas para espalamar em escanteio.

2' Se percebe uma velocidade enorme no jogo. Gramado baixo e molhado.

1' QUE SUSTO! Chajima recebe na meia esquerda, conta pra diagonal e chuta, tirando tinta da trave esquerda.

0' Autoriza o árbitro. Rolou a bola em Osaka.

Sanfrecce todo de branco, com detalhes amarelos na camisa.

Mazembe todo de azul. Da cabelça aos pés de azul com detalhes em branco.

Wilmar Roldán, da Colômbia, é o árbitro da partida.

Equipes se cumprimentam e os ajustes finais acontecem.

As equipes entram no gramado de Osaka. O público não é dos maiores e o frio toma conta da noite japonesa.

Os dois times estão perfilados e prontos para a entrada oficial no gramado do estádio. Detalhes finais.

Sanfrecce com Hayashi; Shiotani, Chiba, Sasaki; Mikic, Aoyama, Kazu Morisaki, Chajima, Kashiwa; Douglas, Hisato Sato. Técnico: Hajime Moryiasu.

Mazembe com Gbohouo; Frimpong, Kimwaki, Coulibaly, Boateng; Diarra, Sinkala, Singuluma, Assale, Samatta; Traore. Técnico: Patrice Carteron.

Equipes definidas e escaladas para a segunda partida do dia no Mundial de Clubes da Fifa.

Mazembe duela com embalado Sanfrecce Hiroshima visando semifinal com River Plate

"Eles têm jogadores rápidos que gostam de atacar e influenciar o jogo, jogando de forma positiva. Com os jogadores que temos ausentes por conta de lesão e com outros mentalmente e fisicamente desgastados após uma temporada agitada na J-League, vai ser extremamente difícil. Estamos esperançosos, no entanto, de que ainda podemos avançar às semifinais", confessou Moriyasu

O técnico e ex-jogador dos mandantes, Hajime Moriyasu, detalhou as características do elenco do Mazembe. O treinador do escrete nipônico lamentou suas ausências por conta de contusão e o desgaste que seu grupo sofre por estar em fim de temporada, porém mostra motivação para garantir a vaga entre os quatro melhores do certame

Para o embate diante dos africanos, o representante do país-sede não contará com três peças que atuaram contra os neozelandeses, todos por lesão sofridas no jogo inaugural do campeonato. O jovem meia-atacante Gakuto Notsuda, o meia Kohei Shimizu e o volante Kosei Shibasaki se machucaram e não estarão disponíveis para atuar na partida com os congoleses

Equipe mais nova da competição, com apenas 23 anos de fundação, o Sanfrecce Hiroshima tenta ser o terceiro time anfitrião a chegar em decisão, sonhando em repetir o feito do Corinthians, em 2000, e do Raja Casablanca, em 2013. Na estreia, na última quinta-feira (10), os japoneses bateram o Auckland City por 2 a 0, passando de fase

"Na estreia, vimos como falta de concentração do Auckland custou-lhes. O Sanfrecce marcou cedo e controlou o jogo desde então. Não podemos cometer esse erro. Eles têm uma boa equipe, mas estão cansados e sofrendo com lesões. Vamos ter que levar o jogo pelos lados e pressioná-los, atacando-os", garantiu o técnico

O treinador dos alvinegros, Patrice Carteron, alertou para o estilo de jogo implantado pelo Sanfrecce. O comandante comentou o quanto a falta de atenção prejudicou o Auckland na estreia, ressaltando para que seu time aproveite as ausências dos japoneses por conta de lesão e estarem em fim de temporada

Utilizando muitos estrangeiros, o Todo Poderoso terá apenas a baixa do lateral-esquerdo Jean Kasusula, lesionado. Entretanto, contará com a presença do goleiro Kidiaba, marcado - principalmente pelo torcedor do Internacional, em 2010 - pela exótica coreografia que caiu nas graças de todo o mundo: quicando sentado nos gols de sua equipe

Único representante africano a chegar em uma final de Mundial em toda a história, o Mazembe chegam ao Japão com um único objetivo: ser surpresa novamente. Atuais vencedores da Liga dos Campeões da África, os congoleses participam do certame pela terceira vez na sua história, se apoiando na mesclagem entre juventude e experiência

A arbitragem do confronto será formada por um trio colombiano. No apito ficará Wilmar Roldán, integrante do quadro da Fifa. Ele será auxiliado pelos conterrâneos Alexander Guzmán e Cristian de La Cruz, ambos do escalão internacional. Roldán, inclusive, participará pela primeira vez do campeonato, mesmo sendo da Fifa desde 2008.

Se apoiando no experiente goleiro Kidiaba, os africanos chegam para a terceira participação no torneio e visam continuar sendo a zebra, honrando suas cores. Os anfitriões, por outro lado, tem no time-base uma maioria de jogadores do próprio país, visando dar identidade ao clube

Os japoneses, porém, contam com a presença da torcida para chegar à inédita semifinal após baterem o Auckland City, na abertura do certame, na última quinta-feira (10)

Neste domingo (13), às 8h30 (de Brasília), Mazembe e Sanfrecce Hiroshima duelam pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa. Representante da África, os congoleses sonham em ser surpresa novamente, tal qual em 2010, sendo vice-campeões

Bom dia, torcedor! Acompanhe agora as quartas de final do Mundial de Clubes, disputada entre Mazembe x Sanfrecce Hiroshima! Fique conosco!