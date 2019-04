Em partida equilibrada, Werder Bremen apenas empata com Colônia na Bundesliga

Neste sábado (12), Werder Bremen e Colônia se enfrentaram pela 16ª rodada da Bundesliga 2015/16, no Werserstadion em Bremen. Os papagaios que queriam se afastar da zona de rebaixamento e vinha de três partidas sem vitória na competição recebeu um time que vem caindo de produção nos últimos jogos.

Em jogo equilibrado os donos da casa abriram o marcador logo aos 4 minutos, Grillitsch cobrou escanteio curto e rolou para o capitão Fritz que levantou na área a bola desviou no jogador do time visitante e Vestergaard de cabeça mandou no cantinho de Horn.

Os visitantes tiveram uma ótima chance de empatar a partida aos 31 minutos, Modeste recebeu de Švento, mas o francês arriscou mal e assustando o goleiro Wiedwald que deu uma bronca geral em sua defesa.

A equipe mandante teve um pênalti a seu favor aos 38 minutos, Ujah invadiu a área e foi derrubado por Heintz, o árbitro Guido Winkmann marcou para a marca da cal. Na cobrança o atacante nigeriano bateu no canto esquerdo e Horn defendeu o arremate do jogador.

Na etapa final os papagaios perderam outra oportunidade de aumentar o marcador, Pizarro deu de letra para Gebre Selassie, o lateral tcheco invadiu a área e mandou em cima de Horn que fez ótima defesa.

Só que aos 34 minutos, os visitantes conseguiram empatar a partida no contra ataque rápido, Risse cruzou na área o japonês Osako desviou Wiedwald defendeu, mas no rebote a bola sobrou para Švento que dominou e empatou o duelo. Com o resultado os papagaios foram para a décima terceira colocação com 15 pontos. Já os bodes estão em décimo com 21 pontos.

A próxima partida do Werder Bremen será fora de casa contra o Borussia M’gladbach no Borussia Park na próxima terça-feira (15), pelas oitavas de final da DFB Pokal. E pela Bundesliga também atuará fora de casa e enfrentará o Eintracht Frankfurt no próximo domingo (20). Enquanto que o Colônia recebe no Rhein Energie Stadion a equipe do Borussia Dortmund no próximo sábado (19).

No duelo dos desesperados Hoffenheim leva a melhor e vence Hannover em casa

Na Rhein Neckar Arena o Hoffenheim enfrentou o Hannover, os Hoffs que estavam a oito partidas sem vencer enfrentou uma equipe que vinha de derrota na ultima partida e que queria se afastar da zona da confusão.

Em jogo equilibrado os mandantes venceram pelo placar de 1 a 0, o gol foi marcado por Schmid, e foi a primeira vitória de Huub Stevens no comando da equipe. Com o resultado os Hoffs continuam na zona de rebaixamento em décimo sétimo com 13 pontos. Já os vermelhos estão em décimo quinto com 14 pontos.

A próxima partida do Hoffenheim será fora de casa contra o Schalke 04 na próxima sexta-feira (18), na Veltins-Arena. Enquanto que o Hannover recebe na HDI-Arena o atual líder Bayern de Munique no próximo sábado (19).