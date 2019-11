Conmebol informa que River Plate levará 15 mil torcedores ao Japão para o Mundial de Clubes

A euforia após a conquista da Copa Libertadores da América tomou conta dos torcedores do River Plate. A Conmebol divulgou neste sábado (12) uma estimativa onde indica que cerca de 15 mil torcedores viajaram da Argentina ao Japão para apoiar a equipe no Mundial de Clubes.

Quebrando recordes, esta será a maior invasão argentina em terras nipônicas registrada pela entidade. À medida de comparação, o Boca Juniors - maior rival do clube - viu 10 mil xeneizes cruzarem o oceano para a acompanhar a final da Copa Intercontinental de 2000. O Corinthians, em 2012, levou cerca de 30 mil alvinegros para acompanhar a empreitada contra Al Ahli e Chelsea.

Rebaixado no Campeonato Argentino em 2011, os Millonários recuperaram seu prestígio internacional com as conquistas da Copa Sul-Americana, em 2014, e da Libertadores, em 2015. No Japão, podem repetir o feito de 1986 e conquistar o mundo pela segunda vez.

O River Plate estreia no Mundial de Clubes na próxima quarta-feira (16), às 8h30, no estádio Osaka Nagai, na semifinal do torneio, contra o vencedor do confronto entre Sanfrecce Hiroshima e Mazembe. A decisão será no domingo (20), em Yokohama.