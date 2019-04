Resultado Villarreal x Real Madrid no Campeonato Espanhol 2015/2016 (1-0)

Obrigado a todos que nos acompanharam nesta transmissão. Um grande abraço e até a próxima. Continue acompanhando a cobertura da VAVEL Brasil pelo esporte no mundo através do site e das redes sociais Twitter e Facebook.

Na próxima rodada, o Real Madrid enfrentará o Rayo Vallecano, no Santiago Bernabeu, domingo (20), às 13h (de Brasília). Já o Villarreal, visitará o Real Sociedad no Anoeta, no mesmo dia, às 15h15.

O Real Madrid perde a oportunidade de diminuir a vantagem do Barcelona e Atlético de Madrid para dois pontos. Agora, com a derrota, a equipe fica em 3º lugar com cinco pontos de diferença atrás dos líderes do espanhol.

Com a vitória, o Villarreal vai à 27 pontos e se aproxima do Celta de Vigo, que tem 28 pontos e é o primeiro dentro do grupo que vai à Uefa Champions League.

49' FIM DE JOGO! O Villarreal vence o Real Madrid por 1 a 0, gol de Soldado.

48' Cruzamento da esquerda e Cristiano Ronaldo completa de primeira por cima.

47' SUBSTITUIÇÃO NO VILLARREAL: Sai Trigueros, entra Tomás Pina.

45' Acréscimos: +4 minutos.

44' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID: Sai Marcelo, entra Jesé.

44' POR CIMA! Após cobrança de escanteio de Bale, Pepe desviou de cabeça por cima.

43' Marcelo sente dores e será substituído.

41' PRA FORA! Contra-ataque do Villarreal, Bakambu recebeu na entrada da área e finalizou pelo lado.

37' SUBSTITUIÇÃO NO VILLARREAL: Sai Bailly, entra Rukavina.

37' SUBSTITUIÇÃO NO VILLARREAL: Sai Soldado, entra Nahuel Leiva.

34' QUASE! James puxa para o meio, dá um lindo corte e emenda de direita. Quase o empate!

33' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID: Sai Casemiro, entra Isco.

33' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID: Sai Modric, entra Kovacic.

28' Bom segundo tempo do Real Madrid que pressiona o Villarreal desde o início da etapa final.

27' PRA FORA! Bale recebe de Danilo e cruza na medida para Benzema no meio da área. O francês cabeceou e a bola saiu rente a trave.

24' Benzema se desentendeu com a marcação de Victor Ruiz. O atacante francês foi agarrado e derrubado dentro da área, e ficou na reclamação com o marcador. O árbitro não marcou falta no lance.

23' Cruzamento de Bale da direita para Cristiano Ronaldo no meio da área. O gajo finalizou de primeira e mandou por cima.

22' O Real Madrid insiste pela esquerda com Marcelo e seus cruzamentos. Voltaram melhor para o segundo tempo.

22' Marcelo cruza da intermediária para Sergio Ramos na segunda trave, mas o assistente marcou impedimento.

21' James cobra na primeira trave e a defesa do Villarreal afasta. O Real continua com a bola no ataque.

21' Novo cruzamento da esquerda com Marcelo. A defesa do Villarreal coloca para escanteio.

20' CARTÃO AMARELO PARA SERGIO RAMOS! Por falta em Musacchio.

16' Na cobrança de escanteio, Benzema afasta o perigo.

15' Villarreal chega pela direita com Denis Suárez. O atacante tenta o cruzamento e Pepe desvia para escanteio.

13' NA TRAVE! Cristiano Ronaldo é lançado dentro da área e tenta o chute cruzado para o meio da área, mas a bola pega na trave e sai pela linha de fundo.

12' Bale arrisca de fora da área e isola.

11' Marcelo faz ótima jogada, cruza, James desvia na primeira trave mas não tinha ninguém para completar na segunda.

10' QUASE!!! Bale recebeu ótimo passe de Modric, botou na frente e tocou na saída de Areola, que conseguiu desviar para escanteio.

7' Cristiano recebe na entrada da área e pega firme na bola. Ela desvia em Victor Ruiz e sai em escanteio.

5' O Villarreal responde após tomar pressão. O jogo fica mais interessante com chances dos dois lados.

5' DEFENDEU NAVAS! Soldado soltou a bomba de fora da área. A bola foi no cantinho e o goleiro Keylor Navas espalmou.

4' O Real Madrid volta melhor no segundo tempo e pressionando o adversário.

4' POR CIMA DE NOVO! Bale foi à linha de fundo e cruzou para Benzema que dentro da pequena área chutou por cima. Quase o empate.

3' Cristiano Ronaldo recebeu passe de Marcelo, invadiu a área e cruzou para Benzema. A defesa do Villarreal afastou o perigo.

2' QUAAAASE O EMPATE! Modric deu belo passe para Benzema que dominou matando no peito e tirando da marcação. Na finalização, a bola saiu raspando a trave.

1' POR CIMA! Cristiano Ronaldo recebeu dentro da área e finalizou por cima.

0' Começa o segundo tempo.

45' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Sem acréscimos, o árbitro encerra a primeira metade do jogo.

43' Denis Suárez fez bela jogada individual para cima do lateral-direito brasileiro Danilo, mas Pepe estava na cobertura e deixou a bola com Keylor Navas.

39' Jonathan dos Santos da carrinho preciso para desarmar Marcelo, que iria invadir a área livre de marcação.

37' Modric cruza, Cristiano Ronaldo tenta a bicicleta e o árbitro marca jogo perigoso. O português reclamou.

36' O Real Madrid insiste nos cruzamentos, mas a defesa do Villarreal vai anulando o ataque dos brancos.

36' James cruza para área e a zaga do Villarreal afasta.

35' POR CIMA! Villarreal chega com bela troca de passes pela esquerda com Denis Suárez. Após cruzamento para área, Bakambu finaliza por cima.

33' Villarreal chega pela direita com Denis Suárez, mas os carrinhos de Casemiro e Sergio Ramos evitam a finalização.

30' CARTÃO AMARELO PARA MARCELO! Por reclamação.

28' Benzema sofreu falta no meio campo e sentiu o joelho. Jogadores do Real Madrid foram reclamar com o árbitro.

27' Cruzamento do Bale da direita, Cristiano Ronaldo subiu para o cabeceio, mas a bola ficou dividida e sobrou para o goleiro Areola.

26' QUAAAASE! Bakambu foi lançado em profundidade, ganhou na velocidade do Pepe e tocou na saída de Keylor Navas. A bola saiu caprichosamente pelo canto direito. Quase o segundo do Villarreal.

23' Bale cruzou da direita e Benzema chegou pegando de primeira, mas pegou muito mal e isolou.

21' Real Madrid conseguiu equilibrar o jogo e parou de ceder contra-ataques ao Villarreal. Agora, o Madrid fica mais tempo no campo de ataque, mas não consegue agredir o goleiro Areola.

20' Jogo em andamento.

19' Bakambu sofre falta no meio campo na tentativa de puxar o contra-ataque. O árbitro deu sequência, mas os jogadores pediram para parar o jogo para atendimento médico ao atacante do Villarreal.

19' Cristiano Ronaldo tentou a tabela com James no meio da área, mas o colombiano acabou desarmado antes de devolver para o português.

18' Denis Suárez tabelou com Soldado e tentou invadir a área, mas antes dele chegou Pepe de carrinho na bola e o Real Madrid saiu jogando com Casemiro.

15' Após a cobrança de escanteio, Sergio Ramos desviou de cabeça por cima do gol, sem perigo.

15' Marcelo tabelou com Cristiano Ronaldo, foi à linha de fundo e caiu dentro da área. O árbitro marcou apenas o escanteio.

14' Real Madrid começa a trabalhar mais a bola próximo a área do Villarreal.

12' Real Madrid tenta chegar pelo meio, mas Bale erra o passe para Cristiano Ronaldo. A bola ficou com o goleiro Areola.

10' Soldado ganhou de Casemiro e arriscou de longe, mandando por cima do gol. Mas o árbitro marcou falta do atacante no volante brasileiro.

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VILLARREAL!!! SOLDADO!!! O Real Madrid errou na saída de bola, Bakambu aproveitou e deu belo passe para Soldado só tirar de Keylor Navas e abrir o placar.

7' Real Madrid começa explorando a lateral-esquerda com o brasileiro Marcelo.

7' Marcelo cruzou da esquerda e Bale desviou de cabeça por cima do gol, sem muito perigo.

6' Marcelo tenta o cruzamento da esquerda e vai muito fechado. A bola ficou nas mãos do goleiro Areola.

5' Real Madrid começa exposto pelas laterais. Villarreal tenta aproveitar isso quando ataca. Levou perigo e já acertou a trave.

3' NA TRAAAAAAVE! Contra-ataque do Villarreal, Bakambu fez bela jogada individual se livrando de dois marcadores e deixou para Jonathan dos Santos, que veio de trás soltando a bomba e carimbando o poste direito de Keylor Navas!

2' Pela primeira vez o Real Madrid avançou ao campo de ataque. Bale tentou o cruzamento direto para a área mas a bola ficou com o goleiro Aréola.

0' COMEÇOU! Bola rolando.

Equipes em campo. Vai começar o jogo.

O Atlético de Madrid venceu o Athletic Bilbao por 2 a 1, no Vicente Calderón, nesta tarde de domingo. Com a vitória, o Atléti foi à 35 pontos, igualando a pontuação do líder Barcelona, mas ainda continua em 2º lugar. O resultado positivo agora passa a ser mais importante ainda para o Real Madrid.

Quatro pontos atrás do quarto colocado, a vitória é fundamental para o Villarreal se manter vivo na briga por uma vaga na Uefa Champions League.

VILLARREAL ESCALADO: Areola; Bailly, Musacchio, Victor Ruiz e Jaume Costa; Jonathan dos Santos, Trigueros e Bruno Soriano; Bakambu, Denis Suárez e Soldado.

BANCO DE RESERVAS DO REAL MADRID: Kiko Casilla, Nacho, Kroos, Kovacic, Lucas Vázquez, Jesé e Isco.

REAL MADRID ESCALADO: Keylor Navas; Danilo, Pepe, Sergio Ramos e Marcelo; Casemiro, Modric e James Rodriguez; Bale, Cristiano Ronaldo e Benzema.

O trio BBC, que foi fundamental na temporada 2013/2014, que terminou com o título da La Décima na Uefa Champions League. Entretanto, decepcionaram na temporada anterior. Nesta temporada, ainda não estão jogando o que podem jogar, como já fizeram há duas temporadas. Mas, contra o Getafe e o Malmö, o trio decidiu as partidas e hoje buscam manter o nível.

Depois de ser goleado pelo Barcelona em pleno Santiago Bernabéu, o Real Madrid, aos poucos, vai se recuperando. Na rodada anterior, em jogo realizado no último sábado (5), venceu o Getafe por 4 a 1 no Bernabéu. No mesmo estádio, no meio da semana, goleou o Malmö por 8 a 0 pela Uefa Champions League. A maior goleada do time blanco na história da competição. Cristiano Ronaldo balançou as redes quatro vezes.

O Real Madrid busca se aproximar dos líderes. Neste sábado (12), o Barcelona empatou no Camp Nou contra o Deportivo La Coruña. A vitória contra o Villarreal diminui a vantagem do líder Barcelona de cinco para dois pontos apenas.

Acompanhe com a VAVEL Brasil todos os detalhes deste grande duelo à partir das 17h, horário brasileiro de verão.

O palco do confronto Vilarreal x Real Madrid é o Madrigal, que certamente estará lotado mais uma vez para empurrar o time da cidade em busca da manutenção da ótima sequência que vive.

FIQUE DE OLHO Vilarreal x Real Madrid 2015: Denis Suarez, meia. O jovem espanhol é esperança para o futuro da Espanha e já é realidade para o Villarreal.

FIQUE DE OLHO: Vilarreal x Real Madrid: Cristiano Ronaldo, atacante: O português vem melhorando sua fase, que era abaixo daquilo que todos conhecem. CR7 é um dos ets que atuam no futebol mundial.

No último confronto entre Vilarreal x Real Madrid, um empate entre 1 a 1 surpreendeu a todos.

Atualmente, o líder é o Barcelona, com 35 pontos, três acima do Atlético de Madrid, segundo colocado na tabela.

A fase é muito boa e a equipe amarela quer seguir viva e a torcida será muito importante.

Por outro lado, o Vilarreal precisa vencer para seguir na briga por uma vaga na Champions League. Atualmente, são 4 pontos atrás do Celta.

Na última semana, o Real recebeu o Getafe em casa e já fez o resultado durante o primeiro tempo e depois só administrou, vencendo por 4 a 1.

3º colocado, o Real Madrid vem melhorando sua fase. Após goleada em casa no clássico contra o Barcelona, o time merengue vai, aos poucos, reconquistando a confiança da torcida.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco tudo do duelo entre Vilarreal x Real Madrid pela décima quinta rodada do Campeonato Espanhol 2015/16!