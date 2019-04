River Plate x Sanfrecce Hiroshima pelo Mundial de Clubes 2015 (1-0)

Agradeço a audiência de todos que acompanharam aqui na VAVEL Brasil esse grande jogo, e aguardo vocês para a outra semifinal amanhã, um forte abraço.

River Plate vence o Sanfrecce Hiroshima por um a zero, com gol de Alario e está na final do Mundial de Clubes. Agora aguarda o seu adversário que sai do jogo entre Barcelona e Guangzhou Evergrande.

48 min: Fim de jogo!

47 min: Asano recebe lançamento na área mas cabeceia para fora

45 min: Morisaki leva amarelo por falta dura em Sánchez

45 min: teremos três minutos de acréscimos

44 min: Sanfrecce se manda para o ataque mas não consegue levar grande perigo ao gol de Barovero

39 min: Aoyama arrisca de fora e chuta longe do gol

38 min: River Plate mexe novamente, sai Mercado e entra Mayada

35 min: UUUUUUUH! Lucho da passe sensacional para Mercado que invade a área e cruza para Rodrigo Mora que finaliza mal

32 min: Cartão amarelo para Shiotani por falta em Víudez

30 min: Sanfrecce muda pela última vez, sai Chajima e entra Sato

26 min: GOOOOOOOOOOOOOL DO RIVER PLATE! Alario aproveita saída errada do goleiro Hayashi para marcar de cabeça e inaugurar o marcador

23 min: Douglas arranca pelo lado direito, é pressionado por Balanta e acaba se atrapalhando e saindo com bola e tudo

22 min: Sánchez cobra falta na área mas Maidana não consegue alcançar a bola e a defesa japonesa faz o corte

20 min: Sanfrecce muda mais uma vez, sai Minagawa e entra Asano

18 min: River Plate também muda, sai Pisculichi e entra Viúdez

16 min: No Sanfrecce sai Kashiwa e entra Mikic

15 min: Cartão amarelo para Balanta

14 min: Kashiwa cruza para Douglas que cabeceia sem direção

11 min: Mudança no River, sai Ponzio e entra Lucho González

6 min: Amarelo para Mercado por falta cometida

2 min: Mercado cruza para Alario que escora para Douglas Mora chutar por cima do gol

0 min: Começa o segundo tempo!

47 min: Fim de primeiro tempo!

45 min: Teremos dois minutos de acréscimos

43 min: Sánchez recebe no alto e cabeceia para grande defesa de Hayashi, porém, o bandeira já assinalava impedimento

39 min: UUUUUUUH! Barovero mais uma vez salva, dessa vez em belo chute de dentro da área de Minagawa

35 min: Kashima recebe cartão amarelo por falta em Sánchez

32 min: UUUUUUUUUUUUUH! Chajima invade a área, corta a zaga argentina e solta a bomba, Barovero salva o River Plate novamente

30 min: Sanfrecce Hiroshima chega com perigo novamente, Douglas cruza mas dessa vez Minagawa não alcança a bola

26 min: UUUUUUUH! Minagawa recebe sozinho na área e bate em cima de Barovero que sai muito bem do gol para salvar a equipe argentina

24 min: Kranevitter fica com a sobra na entrada da área e isola a bola

21 min: Douglas recebe na área e é bloqueado por Maidana no momento do chute

19 min: Ponzio arrisca de fora e o goleiro Hayashi faz a defesa em dois tempos

17 min: Cartão amarelo para Chiba

15 min: Pisculichi bate escanteio na cabeça de Balanta que cabeceia mal para fora

14 min: River toca a bola atrás procurando espaço para atacar

9 min: Mercado cruza fechado, mas a bola faz a curva por fora, tiro de meta para o Sanfrecce

8 min: Goleiro Japonês tenta ligação direta e a bola sai pela lateral

3 min: Sánchez cobra falta na área, mas Hayashi afasta o perigo

0 min: Começa a partida!

Os times entram em campo nesse momento!

Torcida do River Plate não para de cantar um minuto, a do Sanfrecce também se mostra muito animada

Guia VAVEL do Mundial de Clubes 2015: Sanfrecce Hiroshima

Potência do futebol japonês nos anos 60, os "Três Flechas" voltam a se consolidar como força nacional nesta década

Como de praxe no Mundial de Clubes da Fifa, o país-sede é representado pelo campeão de sua liga nacional. Palco da edição 2015 do torneio, o Japão deposita sua confiança no Sanfrecce Hiroshima, campeão da J-League 2015.

Os Violetas abrem a competição na quinta-feira (10), dia em que recepciona o Auckland City, campeão da Oceania, no Estádio Internacional de Yokohama, às 8h45m, horário de Brasília. O vencedor do confronto medirá forças com o Mazembe, campeão africano, na segunda fase.

Guia VAVEL do Mundial de Clubes 2015: River Plate

A força argentina segue dando as caras no torneio mundial entre equipes e quer ser o azarão ao bater o franco-favorito Barcelona e levantar o primeiro troféu para os hermanos

Um dos maiores clubes da Argentina e do mundo, o River Plate fará sua estreia no Mundial de Clubes, com o formato e a chancela da Fifa. Campeão da Libertadores de 2015, "Los Millionarios" consolidam a volta por cima após queda anos atrás e o sucesso de conquistas internacionais, como a Libertadores e a Sulamericana.

Apesar da euforia e exposição em um torneio mundial, a batalha será complicada para os argentinos. Isso porque o principal favorito será o Barcelona, campeão da Champions League e dono do melhor ataque do mundo. Só que a raça e a vontade platense terá de ser colocada à prova mais uma vez.

Millonarios visam chegar à decisão para disputarem segundo título em três finais, enquanto donos da casa entram em campo motivados para sonhar com conquista inédita

Sonhando com o bi do Mundial, River Plate encara anfitrião e embalado Sanfrecce Hiroshima

Nesta quarta-feira (16), às 8h30 (de Brasília), o River Plate dará seu pontapé inicial na atual edição do Mundial de Clubes da Fifa diante do anfitrião Sanfrecce Hiroshima. A partida, válida pela semifinal, colocará no Osaka Nagai os torcedores locais incentivando o time por ida inédita à final frente aos 15 mil argentinos, que torcerão por um retorno à decisão após 19 anos.

Campeões da Libertadores desse ano, os Millonarios chegam ao Japão motivados, pois estão na briga pelo sexto título em 2015 e tem como principal trunfo a manutenção dos titulares utilizados no certame continental. Os donos da casa, porém, já disputaram duas partidas e ainda não tiveram a defesa vazada, depois de triunfos por 2 a 0 e 3 a 0, sobre Auckland City e Mazembe, respectivamente.

A arbitragem do jogo entre sul-americanos e asiáticos será formada por um trio sueco. A responsabilidade do apito fica a cargo de Jonas Eriksson, que apitou duelos da Copa do Mundo 2014. Ele terá como auxiliares os conterrâneos Mathias Klasenius e Daniel Wärnmark.

Apesar de motivado por acumular duas vitórias e podendo chegar à inédita decisão em três participações no certame, o Sanfrecce ainda conta com ausências por contusão. Notsuda e Shibasaki, que saíram machucados ainda na estreia contra o Auckland City, seguem sem ser opção para o treinador Hajime Moriyasu.

Para chegar à final contra Barcelona ou Guangzhou Evergrand, que medem forças somente nesta quinta-feira (17), os japoneses tentarão surpreender o River no contra-ataque com velocidade. As principais forças ofensivas dos nipônicos são o experiente Sato, o meia-atacante brasileiro - ex-Figueirense - Douglas e o jovem Asano.

Visando dar sequência ao bom momento e alcançar um feito pioneiro - primeiro escrete a chegar na decisão em torneio Fifa - para o país, o comandante admite que encontra dificuldades no fim da temporada, principalmente por conta do desgaste e cansaço. Hajime ressalta que, para sair com a vitória, os atletas precisarão ter paciência nas quatro linhas, serem determinados e jogarem com organização.

"Nós jogamos muitas partidas em pouco espaço de tempo e mesmo assim os jogadores responderam com atuações brilhantes, mesmo com as dificuldades. Contra o River Plate, precisamos entrar de maneira organizada, com paciência e determinados. Esse é o caminho para se jogar e o caminho que podemos sair com a vitória", afirmou o técnico.

Visando chegar à final para buscar o sexto título do ano e tentando apagar a imagem negativa transmitida aos torcedores no Argentino, terminando longe das principais cabeças, o River entrará em campo no Japão de esperança renovada. Com força máxima, os Millonarios terão todo o grupo à disposição para ir à decisão pela terceira vez na história, buscando o bicampeonato.

O Mundial, porém, marcará a despedida do volante Kranevitter, que será negociado com o Atlético de Madrid na janela de janeiro. Com a manutenção da base titular campeã na Libertadores, o River tentará se apoiar nos 15 mil argentinos que viajaram para incentivar o time no certame internacional.

O técnico da equipe e vice-campeão em 1996 como jogador, Marcelo Gallardo, elogiou o Sanfrecce. Para o ex-volante, a postura utilizada pelos japoneses o surpreendeu, uma vez que o estilo de jogar vem sendo mantido pelos clubes nipônicos, comparando com o do Gamba Osaka e ponderando as características principais.

"Eles são o melhor time do Japão no momento e apresentam um bom futebol. O Sanfrecce tem habilidades para defender e atacar qualquer time, pois sabem controlar a bola e fazem um jogo consistente. Me surpreendi com a evolução e o desenvolvimento do futebol japonês, pois acredito que estejam no mesmo nível do Gamba (adversário na Copa Suruga)", detalhou Gallardo.

Bom dia, torcedor! Acompanhe a partida entre River Plate x Sanfrecce Hiroshima em tempo real no Mundial de Clubes 2015! Fique conosco!