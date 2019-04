Com Brasil no Grupo B, Copa América Centenário conhece seus cabeças de chave

A Concacaf, Conmebol e o Comitê Organizador Local divulgaram os cabeças de chave da Copa América Centenário, que acontecerá entre 3 e 26 de junho de 2016, nos Estados Unidos. A competição reúne equipes da América do Norte, Sul Central e Caribe.

O torneio que reúne 16 seleções celebra o 100º aniversário da primeira Copa América. Estados Unidos, Argentina, México e Brasil serão os cabeças de chave da competição.

Como país-sede do evento, os Estados Unidos encabeçam o Grupo A. Melhor ranqueada na Fifa entre as seleções participantes, a Argentina, está no Grupo D. Brasil e México, também são cabeças de chave e foram escolhidas por serem as mais condecoradas equipes nacionais de cada confederação, Conmebol e Concacaf, respectivamente. A seleção canarinho ficará no Grupo B e os mexicanos no Grupo C.

A Copa América Centenário terá 10 seleções da América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Estados Unidos e México, seleções da América do Norte, também estão classificadas automaticamente. Costa Rica, campeã da Copa Centroamericana, e Jamaica, campeã da Copa do Caribe, também disputarão o torneio.

As outras duas vagas serão disputadas por equipes da Concacaf: Trinidad e Tobago encara o Haiti, no dia 8 de janeiro. Panamá recebe Cuba, no mesmo dia. Os dois jogos acontecerão no Estadio Rommel Fernández, no Panamá.

A abertura será no dia 3 de junho, no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia. A final acontecerá no MetLife Stadium, em East Rutherford, New Jersey.

Os locais dos jogos também foram divulgados. A Seleção Brasileira estreia dia 4 de junho, no Rose Bowl, em Pasadena. No dia 8, vai para Orlando jogar no Citrus Bowl. O Brasil fecha a fase de grupos no dia 12, em Foxborough, no Gillette Stadium.

O México, que está no Grupo C, joga em Glendale (5 de junho), em Pasadena (9 de junho) e em Houston (13 de Junho). Os argentinos lideram o Grupo D e jogam em Santa Clara (6 de junho), Chicago (10 de junho) e em Seattle (14 de Junho). A seleção da casa joga em Santa Clara (3 de junho), Chicago (7 de junho) e na Philadelphia (11 de junho).

A data para a realização do sorteio dos grupos ainda não foi divulgada. Este sorteio será baseado no ranking da Fifa.

Estádio que receberão as partida da Copa América Centenário: Foxborough, Massachusetts (Gillette Stadium), Chicago (Soldier Field), Houston (NRG Stadium), Pasadena, California (Rose Bowl), New York/New Jersey (MetLife Stadium), Orlando, Florida (Orlando Citrus Bowl Stadium), Philadelphia (Lincoln Financial Field), Phoenix/Glendale, Arizona (University of Phoenix Stadium), San Francisco Bay Area (Levi’s Stadium) e Seattle (CenturyLink Field).