Dérbis marcam sorteio das oitavas de final da Copa do Rei

Os confrontos válidos pelas oitavas de final da Copa do Rei foram definidos após sorteio realizado na sede da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) na manhã desta sexta-feira (18). Participaram da ocasião o secretário-geral da RFEF, Jorge Pérez, e a diretora de competições, Elvira de la Rosa. O destaque desta fase será a realização de três clássicos tradicionais do futebol espanhol.

Na Catalunha, o Barcelona vai encarar o Espanyol. Na região da Andaluzia, os arquirrivais Real Betis e Sevilla irão medir forças para decidir quem avança. Enquanto em Madrid, Rayo Vallecano e Atlético de Madrid se enfrentam. Além dos dérbis, duelos disputados entre equipes da elite espanhola também irão acontecer, a exemplo de Athletic Bilbao x Villarreal e Valencia x Granada, o que pode indicar equilíbrio e boas partidas nesta fase da competição.

O Real Madrid não está na competição por ser eliminado na Justiça. Após a vitória no segundo confronto diante do Cádiz, a diretoria do Submarino Amarelo entrou com uma ação ao alegar que o meia merengue Cheryshev estava em situação irregular. Após investigação rápida, foi constatada a irregularidade e o Real Madrid foi excluído do torneio. O Cádiz, que herdou a vaga, irá ficar o Celta de Vigo.

Os critérios são os mesmos das fases anteriores. Serão disputadas duas partidas, com a possibilidade de cada participante ser o mandante de um confronto. O melhor nas partidas avança às quartas de final. Os critérios de desempate são os mesmos utilizados em fases eliminatórias do futebol europeu, com gols marcados fora de casa como o mais importante. As partidas serão realizadas logo no começo do ano, nos dias 06 e 13 de janeiro. A Copa do Rei será finalizada no dia 21 de maio de 2016.

Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do Rei

Barcelona x Espanyol

Valencia x Granada

Mirandés x Deportivo La Coruña

Cádiz x Celta de Vigo

Real Betis x Sevilla

Athletic Bilbao x Villarreal

Eibar x Las Palmas

Rayo Vallecano x Atlético de Madrid